Le nord-ouest troublé du Nigeria lutte contre la malnutrition infantile

ABUJA, Nigéria (AP) – Il y a quatre ans, des hommes armés ont attaqué le village de Halima Musa dans le nord-ouest du Nigéria, tuant son mari et l’aîné de leurs sept enfants.

La famille a fui vers la sécurité d’un camp pour personnes déplacées, mais maintenant ils ont faim, a-t-elle dit.

“Cela fait plus d’un an que le gouvernement nous a apporté des denrées alimentaires.” dit-elle depuis le camp de Sokoto.

Il est 14 heures et elle prépare le premier — et unique — repas de la journée pour la famille. Elle ne sait pas où elle trouvera de la nourriture le lendemain. “Mes enfants et moi mendions habituellement”, a-t-elle déclaré.

L’escalade de la violence dans le nord-ouest du Nigeria a fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers d’autres. Beaucoup, comme Musa, s’abritent dans des camps où la nourriture est souvent insuffisante.

La violence a exacerbé la pauvreté chronique dans cette partie de la nation ouest-africaine qui a un taux de pauvreté de 40%, selon les dernières statistiques gouvernementales, y compris certains des citoyens les plus pauvres du nord troublé.

De nombreuses familles ont dû abandonner leurs terres agricoles car elles sont obligées de choisir leur vie plutôt que leurs moyens de subsistance.

Les attaques ont « poussé de nombreuses communautés à leurs limites, dont environ 500 000 personnes forcées de fuir leur domicile », selon Michel-Olivier Lacharite de Médecins sans frontières, l’association caritative médicale basée en France.

Le groupe se prépare à fournir de la nourriture à près de 100 000 enfants souffrant de malnutrition cette année dans le seul État de Katsina au Nigeria, a déclaré Lacharite, responsable des opérations d’urgence du groupe.

Bien qu’il ait alerté le gouvernement sur le problème, il a déclaré : “Nous n’avons pas vu la mobilisation nécessaire pour éviter une crise nutritionnelle dévastatrice”.

La violence dans le nord-ouest du Nigéria est imputée à des groupes armés qui, selon les autorités, sont pour la plupart de jeunes bergers semi-nomades de la tribu Fulani qui sont en conflit avec des communautés agricoles sédentaires au sujet d’un accès limité à l’eau et à la terre. Certains des bergers rebelles travaillent maintenant avec des rebelles extrémistes islamistes dans le nord-est du pays pour cibler des communautés isolées.

Alors que l’insurrection jihadiste du Nigeria dans le nord-est s’est quelque peu atténuée, la violence dans le nord-ouest s’est aggravée, selon les autorités.

“Le gouvernement leur accorde (aux personnes déplacées) plus d’attention dans le nord-ouest que dans le nord-est”, a déclaré Murdakai Titus de la Commission nationale nigériane pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées.

“Le nord-ouest se voit accorder une haute priorité … pour les activités d’intervention de la commission – matériel de secours, activités de subsistance, formation pour qu’ils soient autonomes”, a-t-il déclaré.

Le bureau du Programme alimentaire mondial des Nations Unies au Nigéria s’emploie à prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants en fournissant une assistance nutritionnelle aux enfants âgés de 6 à 23 mois. Une aide est également fournie aux femmes enceintes et allaitantes dans les ménages vulnérables, a déclaré Chi Lael, porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations Unies au Nigeria.

La malnutrition reste cependant une source de préoccupation, a déclaré Lael, soulignant que dans certaines régions, “les enfants de moins de cinq ans étaient deux fois plus susceptibles de souffrir de malnutrition que ceux de la population générale”.

Manzo Ezekiel, un porte-parole de l’Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria, a déclaré que l’agence sait que la nutrition doit être améliorée pour la population déplacée à l’intérieur du pays.

Hannatu Ahmadu et ses quatre enfants ont été en fuite pendant un mois après que des hommes armés ont attaqué son village de Takwo dans la région de Munya, dans l’État du Niger. Ils ont réussi à trouver la sécurité mais ils n’ont pas assez de nourriture.

“Au moment où je vous parle, nous n’avons pas pu récolter nos récoltes et nous sommes actuellement ici affamés”, a-t-elle déclaré à AP depuis le camp de déplacés de Munya dans l’État du Niger, voisin d’Abuja, la capitale du Nigeria.

Ahmadu a déclaré que les livraisons erratiques d’aide alimentaire rendaient difficile l’alimentation de ses enfants. “Nous ne mangeons qu’une fois par jour”, a-t-elle déclaré.

Chinedu Asadu, Associated Press