Le nord-ouest de la Syrie souffre de la guerre et maintenant du tremblement de terre

KAMUNEH, Syrie – Lorsque le tremblement de terre meurtrier a ravagé le nord-ouest de la Syrie, il a touché des bâtiments affaiblis par des combats incessants et des personnes qui avaient déjà été déplacées à plusieurs reprises au cours de la guerre civile qui a duré une décennie dans le pays. Plus des deux tiers des habitants de l’enclave nord-ouest tenue par les rebelles de la Syrie – près de 3 millions de personnes – viennent d’ailleurs dans le pays et ont été poussés dans ce coin reculé par les forces gouvernementales, dans certains cas pour s’accroupir dans des bâtiments à moitié en ruine ou des oliveraies. bosquets.

Des milliers de personnes ont rapidement constaté que les bâtiments affaiblis par les bombardements des forces gouvernementales syriennes et de leurs alliés russes n’étaient pas à la hauteur des secousses du tremblement de terre de magnitude 7,8 et de ses nombreuses répliques puissantes qui ont fait s’effondrer des maisons à droite et à gauche.

“Quand nous avons quitté la maison à 3h30 du matin, je jure que nous avons erré dans les rues, partout où il y avait de l’espace libre au milieu de l’eau, de la pluie et du froid”, a déclaré Abu Mwaffaq, un vieil homme grisonnant. « Le rez-de-chaussée s’est complètement désintégré ; nous n’osons pas rentrer chez nous.

Un chauffeur de passage a eu pitié de lui et l’a amené au refuge comparatif de la capitale provinciale d’Idlib, où des tentes ont été installées pour les nouveaux déplacés. “Où allons-nous? Nous n’en avons aucune idée », a-t-il déclaré.

L’ensemble de groupes rebelles qui se chamaillent qui contrôlent l’enclave n’avait pas exactement investi dans l’entretien des bâtiments ou la préparation aux tremblements de terre. La situation dans la province d’Idlib était déjà désespérée et peu d’endroits dans le monde étaient moins préparés à une catastrophe naturelle.

Pendant des jours, les habitants, dont beaucoup survivaient déjà grâce à l’aide étrangère, ont réclamé une aide humanitaire et un soutien à la recherche et au sauvetage pour leur poche oubliée. Enfin jeudi matin, un convoi d’aide de l’ONU est entré dans la région via la Turquie, le premier depuis le tremblement de terre.

Près de la ville de Sarmada, une zone appelée Kamuneh a été occupée par des tentes ; généralement, ils sont installés comme abris temporaires contre les bombes qui pleuvent régulièrement sur la zone. Maintenant, ils accueillent ceux qui ont échappé au tremblement de terre. Les habitants travaillent seuls depuis des jours pour installer de nouveaux campements. Leur travail est compliqué par le vent qui souffle dans la région accidentée, envoyant le tissu bleu et blanc de la tente battre sauvagement.

Les hommes ont maintenant l’habitude de monter des tentes et travaillent comme une machine bien huilée. Le squelette métallique est rapidement assemblé puis ils déplier la bâche dessus. Certains maintiennent le cadre métallique immobile tandis que d’autres martèlent le tissu. Le vent souffle si fort que des morceaux de roche sont placés sur la bâche à l’extérieur pour l’empêcher de s’envoler.

« Ici, tous les jours ils nous disent qu’il faut partir. Chaque jour », a déclaré Abu Mohammed. “Ils nous disent que nous pouvons aller dans d’autres tentes, mais nous ne pouvons pas rester ici.” Sa propre maison est en fait encore intacte, mais il a peur qu’elle ne s’effondre lors d’une réplique. Mais il ne veut pas aller dans l’un des camps de déplacés internes, car il craint qu’il ne devienne son foyer permanent.

Il était éveillé quand le tremblement de terre a frappé et a senti tout trembler. “Je regardais le plafond, pensant qu’il allait me tomber dessus, cela ne fait aucun doute”, a-t-il déclaré. Ses enfants se sont réveillés et sont venus vers lui en pleurant. « Nous nous sommes habillés et sommes sortis et nous nous sommes assis sous la pluie. Vous ne pouviez même pas vous asseoir près d’un mur d’immeuble ; il fallait se tenir dans la rue où il n’y a rien.

Les efforts de sauvetage en Syrie ont été entravés par la guerre, qui a divisé le pays en sphères d’influence et a quitté la province d’Idlib et ses environs avec seulement la communauté internationale pour s’en occuper. Mais jusqu’à jeudi, les Nations Unies ont déclaré que les routes menant à l’enclave étaient rendues impraticables par le tremblement de terre.

Les gens ont été en grande partie laissés à eux-mêmes. Plus de 1 900 personnes y ont été tuées et près de 3 000 sont blessées, selon la Défense civile syrienne financée par la Grande-Bretagne et les États-Unis, mieux connue sous le nom de Casques blancs.

Au lendemain des tremblements de terre, les bâtiments survivants ont été convertis en abris. Des restaurants, des salles de mariage et des écoles ont ouvert leurs portes à ceux qui avaient perdu leur maison ou ne pouvaient pas revenir de peur qu’ils ne s’effondrent – une peur qui se renouvelle à chaque réplique qui secoue la région.

Abu Khaled a passé une nuit sous la pluie après le tremblement de terre, laissant derrière lui sa maison détruite.

“Je suis parti sans les martyrs qui étaient encore coincés sous les décombres”, a-t-il déclaré. « Nous sommes partis avec les vêtements sur le dos. Regardez-moi. Toutes nos affaires ont disparu. Tout nous manque. Tout. Tout.” Il en fait une courte liste : literie, matelas, sources de chaleur.

La nourriture n’est disponible que pour ceux qui peuvent se permettre de faire un voyage au magasin, a déclaré Abu Ali, un barbu corpulent emmitouflé contre le froid. “Ces gens, ces enfants n’ont pas mangé de la journée”, a-t-il déclaré. “Je viens d’emmener ma femme à la clinique : il n’y a pas de médecins.”

Sa maison se trouvait à Salqin, l’une des villes les plus ravagées par le tremblement de terre, et les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Il attend de l’aide, mais n’a pas d’espoir.

“Ils n’arrêtent pas d’arriver, de nous filmer et de partir, de nous filmer et de partir. Il n’y a rien d’autre.”