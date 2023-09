Le Nord l’emporte sur le Sud en matière de pompe martiale et de circonstances

SÉOUL, Corée du Sud — Le centre de Séoul a fait écho au piétinement des bottes de marche et au grondement des moteurs de chars alors que, pour la première fois depuis une décennie, un défilé militaire traversait la capitale pour marquer la Journée des forces armées.

Alors que les formations massives de troupes sont un spectacle courant à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, le défilé sud-coréen a montré que la moitié la plus riche de la péninsule divisée a un certain rattrapage à faire en matière de spectacle militaire.

La démonstration sud-coréenne a été ressuscitée par le président conservateur Yoon Suk Yeol, un partisan de la ligne dure contre la Corée du Nord. À la tribune, il a fait écho à un avertissement lancé par le président Joe Biden en avril.

« Si la Corée du Nord utilise des armes nucléaires, son régime sera mis fin par une réponse écrasante », a déclaré M. Yoon.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un peut cependant se consoler : sa nation pauvre et isolée ne possède ni puissance d’exportation, ni marque mondiale, ni soft power. Mais les défilés superbement chorégraphiés et les démonstrations de missiles monstres constituent un rare avantage concurrentiel pour Pyongyang.

Les observateurs ont noté que les compétences de marche des soldats sud-coréens étaient bien inférieures à celles des Nord-Coréens au pas de l’oie. Cela peut être dû au fait que les conscrits sud-coréens ne servent que 18 mois, alors que leurs adversaires potentiels dans les forces armées nord-coréennes servent pendant une décennie.

La puissance de feu des missiles déployée était tout aussi inégale, la gamme menaçante de missiles du Nord dépassant de loin celle de la Corée du Sud mardi. Il y avait néanmoins un avantage pour le gouvernement Yoon.

La guerre en Ukraine s’avère une aubaine pour le complexe militaro-industriel de Séoul, et l’événement d’aujourd’hui a présenté plusieurs machines à tuer de haute technologie.

Mouillé et décalé

Les dieux de la guerre ont plu sur le défilé de Séoul mardi, et bien que des drapeaux flottants bordaient le parcours, des photos prises depuis les gratte-ciel de la riche capitale ont révélé une mince foule bordant les rues.

Certains se sont inquiétés du fait qu’un grand nombre des 3 700 soldats sud-coréens en marche n’étaient pas en mesure de suivre le pas.

« La marche ressemblait plus à un exercice d’entraînement qu’à la précision des soldats nord-coréens », a déclaré Chad O’Carroll, PDG du cabinet de conseil Korea Risk Group, qui a regardé à la fois le défilé de Séoul et un exercice préparatoire au défilé sur une base aérienne en dehors des limites de la ville. .

Un survol prévu d’hélicoptères et d’avions de combat avancés a été annulé en raison de la pluie, ce qui a soulevé davantage de questions sur la préparation et l’état de préparation militaire.

«Je ne comprends pas pourquoi» l’événement a été annulé, a déclaré M. O’Carroll. « Il faut s’entraîner dans des conditions réelles. »

Les drones, a-t-il noté, ont été exclus d’un exercice conjoint des forces spéciales coréennes et américaines cette année, car certains avaient mal fonctionné lors d’un exercice précédent.

Chun In-bum, un général à la retraite qui dirigeait autrefois les forces spéciales sud-coréennes, a cité l’une des raisons pour lesquelles les Nord-Coréens marchent mieux que les Sud-Coréens : leur service est plus long, donc ils entraînent davantage.

« Les soldats sud-coréens ne servent pas assez longtemps pour apprendre leur métier », a ajouté Steve Tharp, un ancien lieutenant-colonel de l’armée américaine retraité en Corée. « Vous avez un sergent qui est dans l’armée depuis moins de 18 mois ; J’ai été nommé sergent en 36 mois et c’était considéré comme rapide.

Les présidents sud-coréens sont également confrontés à des pressions démocratiques auxquelles M. Kim à Pyongyang n’a jamais à faire face.

« Je blâme les politiciens et les mères qui ont fait passer la peine de 36 mois à 18 mois », a déclaré M. Tharp.

Et la puissance nationale est en train de s’étioler en Corée du Sud, disent les anciens.

« Les gars comme moi vivaient dans un État autoritaire, alors que nous faisions tout cela bien », a déclaré M. Chun, une référence aux régimes militaires qui dirigeaient le Sud jusqu’au rétablissement du régime démocratique en 1987.

M. Tharp a ajouté que les conscrits des années 1960, 1970 et 1980 menaient une existence plus spartiate que la jeunesse prospère de la classe moyenne de la Corée du Sud d’aujourd’hui.

« Les États autoritaires sont doués pour les défilés, les États non autoritaires en sont incapables », a déclaré M. Chun, qui a souligné que la planification du défilé d’aujourd’hui avait été précipitée. « Pour faire quelque chose comme ça, vous devez vraiment pousser vos troupes. »

Les États autoritaires « veulent projeter leur pouvoir non seulement sur les pays voisins mais aussi sur leurs propres citoyens », a déclaré Douglas Nash, historien et expert des forces armées hitlériennes. « Ils retiennent beaucoup d’attention. »

Même la météo a favorisé le Nord : alors que les défilés de Séoul se sont déroulés par un après-midi gris, les défilés de Pyongyang – rappelant les marches nazies aux flambeaux – commencent après le crépuscule. C ‘est impressionnant.

« Ils ont commencé ces travaux en octobre 2020, en installant de nouvelles installations d’éclairage massives dans les stades. [Pyongyang’s] Place Kim Il Sung, et ils organisent des survols, des lumières LED et des feux d’artifice », a déclaré M. O’Carroll. « L’esthétique est bien meilleure qu’un défilé de jour. »

mais organiser un bon défilé constitue-t-il une meilleure force de combat ?

M. Nash, un colonel américain à la retraite, note que le garde du corps SS personnel d’Hitler, la Leibstandarte, est passé du statut de troupes de cérémonie à l’une des divisions Panzer les plus efficaces – et les plus brutales – d’Allemagne. Mais la pratique plus récente offre une perspective très différente.

« Les exercices sont impressionnants à voir, mais ils ne permettent pas d’améliorer l’efficacité du combat, comme c’est le cas en Ukraine », a déclaré M. Nash. « La 1ère Division blindée de la Garde est l’une des principales unités de parade de Russie, mais [it] n’a pas très bien performé sur le champ de bataille.

Un marché pour les armes

Le défilé de mardi à Séoul aurait impliqué quelque 170 pièces d’armement distinctes, mais la concurrence en matière de missiles avec le Nord ne s’est pas avérée vraiment une compétition : les missiles balistiques conventionnels Hyunmoo à portée intermédiaire de Séoul sont beaucoup moins imposants visuellement que les imposants missiles intercontinentaux Hwasong à capacité nucléaire de Pyongyang. missiles balistiques.

Alors que la Corée du Nord se prépare peut-être à échanger des armes avec son compatriote paria russe, les sanctions de l’ONU l’empêchent de vendre des armes sur le marché mondial. Ce n’est certainement pas le cas de la Corée du Sud, dont la brillante économie de haute technologie a trouvé un nouveau débouché à l’exportation dans le monde de la sécurité.

Séoul a présenté des systèmes comprenant des drones, des chars et des canons automoteurs et a vu les ventes d’armes monter en flèche depuis que la Russie a envahi l’Ukraine début 2022. Selon l’Institut international suédois de recherche sur la paix, la Corée du Sud représentait en 2021 2,8 % des ventes mondiales d’armes ; deux ans plus tard, ce chiffre était passé à 3,7 pour cent.

Une vente massive à la Pologne de blindés, d’artillerie et d’avions de guerre est estimée à plus de 18 milliards de dollars. Séoul a également envoyé un demi-million d’obus de 155 mm au Pentagone pour reconstituer les stocks américains épuisés.