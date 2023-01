Le nord et le centre de la Californie pourraient voir de la pluie et des vents violents pendant des jours

“La porte de la tempête restera ouverte ce week-end jusqu’à la fin de la semaine prochaine”, ont déclaré les prévisionnistes du bureau de Los Angeles du Weather Service.

Les plus grandes zones de préoccupation pour les précipitations excessives sont encore limitées au nord de la Californie. Mais cela change lundi.

Lundi

Lundi verra probablement une autre rivière atmosphérique forte se développer, qui fournira à nouveau des pluies modérées à fortes généralisées, des vents forts du sud et de la neige abondante dans les altitudes plus élevées.

Le panache d’humidité se déplacera d’abord sur la région de la baie pendant la journée.

Il est un peu tôt pour savoir exactement combien de pluie tombera avec ce système de tempête robuste lundi, mais les prévisionnistes du centre de prévision ont déclaré dans leurs perspectives étendues, “recherchez plusieurs centimètres sur une vaste zone du nord et du centre de la Californie”.

“Les effets cumulatifs des cycles répétés de pluies modérées à fortes des tempêtes précédentes peuvent entraîner un potentiel plus élevé d’inondations plus étendues avec des impacts de plus en plus graves avec cette tempête”, a déclaré jeudi le bureau météorologique de Sacramento.

De lundi soir à mardi, le panache d’humidité plus lourd devrait se déplacer vers le sud sur la région de Los Angeles.

“Il est encore tôt et les prévisions pourraient changer”, ont averti les prévisionnistes basés à Los Angeles.

Au-delà du lundi

Il n’y a pas de grandes nouvelles dans les prévisions. Il semble que les tempêtes connaîtront une brève accalmie, mais les prévisionnistes pensent qu’un autre fleuve atmosphérique modéré à fort pourrait viser la côte ouest jeudi prochain.