Le Nord-Est pourrait être élu maire au suffrage direct dans le cadre d’un accord de décentralisation de 1,4 milliard de livres sterling

LE Nord-Est de l’Angleterre pourrait devenir la dernière région à avoir un maire directement élu – alors que le gouvernement a annoncé un accord de décentralisation de 1,4 milliard de livres sterling.

Le secrétaire de mise à niveau, Michael Gove, a déclaré que le plan apporterait de nouveaux pouvoirs sur les compétences, les transports et le logement dans des régions telles que Northumberland, Newcastle et Sunderland.

Un maire directement élu apporterait de nouveaux pouvoirs sur les compétences, les transports et le logement dans des villes comme Newcastle Crédit : Getty

M. Gove s’est dit fier d’avoir conclu un nouvel accord de décentralisation historique Crédit : Alamy

M. Gove a déclaré: “Je suis fier d’avoir convenu d’un nouvel accord de décentralisation historique avec le Nord-Est qui donne aux dirigeants locaux plus de pouvoir, plus d’argent et une voix encore plus grande sur la gestion de leurs régions.

“La dévolution consiste à laisser les dirigeants qui vivent et respirent dans la région décider de ce qui est dans leur meilleur intérêt, pour leur peuple et pour leurs entreprises.

“Un nouveau maire veillera à ce que les priorités locales dans le Nord-Est soient au cœur de la prise de décision, tandis que notre augmentation de financement d’un milliard de livres fournira la certitude financière nécessaire pour niveler la zone dès maintenant et pour les années à venir.”

Les élections d’un maire pourraient avoir lieu en mai 2024 à la suite d’un processus de consultation.

L’accord fournirait l’argent sur 30 ans.

Il vient s’ajouter à 17,4 millions de livres sterling promis pour de nouvelles maisons sur des friches industrielles et à 20 millions de livres sterling supplémentaires pour des projets de régénération.

Cette décision a été saluée comme une “étape importante” par les politiciens locaux.