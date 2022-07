Le nord-est des États-Unis étouffe sous une chaleur «extrêmement oppressante»

Les résidents du nord-est des États-Unis se sont préparés à des températures potentiellement record dimanche alors qu’une vague de chaleur de près d’une semaine se poursuivait, incitant les responsables à avertir d’une chaleur « dangereuse ».

Au moins un décès lié à la chaleur, à New York, a été signalé pendant la période de temps étouffant. Dans toute la région, les événements sportifs ont été raccourcis ou reportés, et les villes ont ouvert des centres de refroidissement et se sont même tournées vers les bus pour offrir un soulagement de la chaleur.

Du nord-ouest du Pacifique au sud des Grandes Plaines en passant par le corridor I-95 très peuplé, plus de 85 millions d’Américains se sont réveillés dimanche avec des avertissements de chaleur excessive ou des avis de chaleur, a déclaré le National Weather Service. Une grande partie de la chaleur était dans le nord-est, où le service météorologique a mis en garde contre des conditions « extrêmement oppressantes » de Washington à Boston.

“De nombreux records devraient être liés et / ou battus aujourd’hui dans le nord-est, car les sommets atteignent le siècle” et l’humidité fait qu’il fait aussi chaud que 105 à 110 degrés Fahrenheit (40,5 à 43 degrés Celsius), le temps service a déclaré dans une discussion sur les prévisions.

Philadelphie devait atteindre 100 degrés (38 degrés Celsius) avant même de tenir compte de l’humidité, a déclaré le météorologue des services météorologiques Matt Brudy à Mount Holly, NJ.

Les responsables de Philadelphie ont prolongé jusqu’à dimanche une déclaration d’urgence sanitaire liée à la chaleur, envoyant des travailleurs vérifier les sans-abri et frapper aux portes d’autres résidents vulnérables. La commissaire à la santé, le Dr Cheryl Bettigole, qualifiant le temps de «dangereusement chaud», la ville a également ouvert des centres de refroidissement et stationné des bus climatisés à quatre intersections pour que les gens se rafraîchissent.

Les prévisionnistes ont exhorté les gens à prendre des précautions, à porter des vêtements légers, à boire beaucoup d’eau, à limiter le temps passé à l’extérieur et à surveiller les personnes âgées et les animaux domestiques.

Les médecins légistes de la ville de New York ont ​​​​confirmé dimanche qu’une personne était décédée de causes liées à la chaleur, mais n’ont pas précisé quand ni où. La personne souffrait d’une maladie cardiaque et d’emphysème, ce qui a contribué au décès, a indiqué le bureau du médecin légiste.

Alors que la ville devrait approcher de son record de 97 degrés (36 degrés Celsius) pour la date de dimanche, les organisateurs du triathlon de New York ont ​​raccourci les distances que les athlètes devaient courir et faire du vélo. La partie vélo a été réduite de moitié à 20 kilomètres (12,4 miles).

Le triathlon de Boston de ce week-end, quant à lui, a été reporté aux 20 et 21 août. Les températures devraient atteindre les 90 supérieures à Boston dimanche, selon le National Weather Service.

The Associated Press