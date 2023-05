Le nord-est de l’Inde reste nerveux après des affrontements ethniques alors que le ministre de l’Intérieur prévoit une visite

GUWAHATI, Inde (AP) – Les fusillades et les incendies criminels se sont poursuivis lundi dans l’État de Manipur, dans le nord-est de l’Inde, où des affrontements entre les forces de sécurité et des insurgés tribaux la veille ont fait cinq morts, ont rapporté les médias.

L’État, qui borde le Myanmar, a été secoué par la violence pendant des semaines après que des membres de groupes tribaux pour la plupart chrétiens se sont affrontés avec la majorité hindoue au sujet de ses demandes d’avantages économiques spéciaux.

Plus de 75 personnes ont été tuées dans les combats, les pires affrontements ethniques de l’État depuis des décennies. Des centaines de personnes ont été blessées et plus de 35 000 ont été déplacées.

Les autorités ont déclaré que le ministre indien de l’Intérieur, Amit Shah, devait arriver lundi soir dans la capitale de l’État, Imphal, pour examiner la situation en matière de sécurité et aider à rétablir la paix dans l’État, où Internet a été coupé pour empêcher la propagation des rumeurs et un couvre-feu est en vigueur. en place.

La violence a incité le gouvernement fédéral à envoyer des milliers de paramilitaires et de soldats de l’armée dans l’État, et bon nombre des décès récents ont été causés par les forces de sécurité.

Le ministre en chef de l’Etat, N. Biren Singh, a déclaré dimanche que 40 insurgés de Kuki avaient été tués par les troupes gouvernementales. Il n’était pas clair si le chiffre faisait partie du nombre total de morts.

« Le combat n’est pas entre les communautés, c’est entre les rebelles de Kuki et les forces de sécurité gouvernementales », a déclaré Singh aux journalistes.

Il a déclaré que les insurgés avaient tiré sur des civils et incendié des maisons, incitant les forces de sécurité à contrer leurs attaques.

Les affrontements se sont produits après que les forces de sécurité ont commencé à rechercher des armes pillées dans les postes de police afin de freiner la violence, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India.

Des maisons et des bâtiments ont brûlé dimanche dans certains villages, avec des panaches de fumée grise remplissant le ciel. Les troupes ont également tiré en l’air et lancé des obus de gaz lacrymogène pour disperser une foule qui tentait de prendre des armes dans un poste de police près d’Imphal, a déclaré Sapam Ranjan, porte-parole du gouvernement de l’État. Il a déclaré que 1 041 armes à feu et 7 500 cartouches avaient été pillées ces dernières semaines, les autorités ayant récupéré environ 500 armes à ce jour.

Des coups de feu ont été signalés lundi dans des quartiers proches de la capitale, ont indiqué des responsables de l’armée. Des maisons ont également été incendiées dans la région de Leimakhong, ont-ils déclaré.

La violence a éclaté pour la première fois le 3 mai après les protestations de plus de 50 000 Kukis et de membres d’autres communautés tribales à prédominance chrétienne contre la demande de la communauté majoritaire hindoue Meitei d’un statut spécial qui leur donnerait des avantages, notamment l’accès à des terres forestières, des prêts bancaires bon marché, la santé et des établissements d’enseignement, et davantage d’emplois gouvernementaux.

Les Kuki et d’autres dirigeants de la minorité disent que la communauté Meitei est relativement aisée et qu’il serait injuste de leur accorder plus de privilèges. Les Meiteis disent que les quotas d’emploi et autres avantages pour les membres de la tribu seraient protégés.

Les deux tiers des 2,5 millions d’habitants de l’État vivent dans une vallée qui représente environ 10 % de la superficie totale de l’État. Les Kuki et d’autres tribus vivent principalement dans les districts des collines environnantes.

The Associated Press