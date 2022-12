Le nord-est de l’Angleterre devrait élire son maire en 2024

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le nord-est de l’Angleterre est sur le point de devenir la dernière région à avoir un maire directement élu, le gouvernement ayant annoncé un nouvel accord de décentralisation pour la région.

Le secrétaire de mise à niveau Michael Gove a déclaré qu’un accord “historique” apporterait de nouveaux pouvoirs sur les compétences, les transports et le logement aux dirigeants locaux de Northumberland, Newcastle, Sunderland et ailleurs.

Le plan de décentralisation verrait l’introduction d’un nouveau maire directement élu pour le Nord-Est, avec des propositions pour que la première élection ait lieu en mai 2024 à la suite d’un processus de consultation.

Le gouvernement a affirmé que l’accord verrait une nouvelle Autorité combinée du maire du Nord-Est donner le contrôle de 1,4 milliard de livres sterling au cours des 30 prochaines années.

M. Gove s’est dit “fier” d’avoir convenu d’un accord de décentralisation “qui donne aux dirigeants locaux plus de pouvoir, plus d’argent et encore plus d’influence sur la gestion de leurs régions”.

Il a ajouté: “La décentralisation consiste à laisser les dirigeants qui vivent et respirent la région décider de ce qui est dans leur meilleur intérêt, pour leur peuple et pour leurs entreprises.”

La région s’est vu promettre 17,4 millions de livres sterling pour soutenir la construction de nouvelles maisons sur des friches industrielles, ainsi que 20 millions de livres sterling pour des projets de régénération.

Dans le cadre de la nouvelle Autorité combinée du maire du Nord-Est, les dirigeants locaux auraient également le contrôle de jusqu’à 563 millions de livres sterling pour améliorer les services ferroviaires locaux, dans le cadre du règlement de transport durable de la région de la ville.

Dans une déclaration conjointe, les dirigeants locaux – dont Tracey Dixon, chef du conseil du South Tyneside, et Glen Sanderson, chef du conseil du comté de Northumberland – ont déclaré qu’il s’agissait « d’une étape importante » vers l’obtention de plus de pouvoirs décisionnels et d’investissements.

“Cela nous permettrait de prendre des décisions qui reflètent les besoins locaux et d’investir judicieusement dans des projets qui feront une différence pour tous nos résidents, nos communautés et l’économie locale”, ont-ils déclaré.

Mais le député Alex Norris, ministre fantôme du Labour, a déclaré qu’il semblait que le gouvernement avait “déjà renoncé à la promesse initiale de 3 milliards de livres sterling de nouveau financement dans le cadre de l’accord pour le nord-est”.

Il a accusé le gouvernement conservateur de “choisir les endroits pour les accords de décentralisation, de changer les communautés sur les promesses passées et de retenir les pouvoirs et les investissements réels au centre”.

«Le Labour effectuera le plus grand transfert de pouvoir jamais réalisé depuis Westminster. Nos plans ramèneront de bons emplois, feront croître l’économie et donneront aux gens de réels pouvoirs sur l’avenir de leurs communautés dans toutes les régions du pays, pas seulement certaines », a ajouté M. Norris.

La nouvelle Autorité combinée du maire du Nord-Est devrait remplacer l’autorité existante du nord de Tyne et les bureaux du maire, ainsi que l’autorité non-maire de la région.

Tous les conseils et autorités combinées du Nord-Est examineront les détails – et le Parlement devra donner son approbation – avant qu’une décision finale ne soit prise.

Lucy Winskell, présidente du North East Local Enterprise Partnership, a salué l’accord conclu par M. Gove.

“Le développement annonce de nouveaux financements et de nouveaux pouvoirs décisionnels qui débloqueront la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, nous permettront de saisir de nouvelles opportunités, de résoudre les problèmes qui nous freinent”, a-t-elle déclaré.