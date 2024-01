Le nord-est de la Nouvelle-Angleterre fait face à des dégâts causés par de fortes pluies et de la neige dimanche

NEW YORK – Des millions de personnes dans le nord-est et en Nouvelle-Angleterre sont confrontées à un gâchis de fortes pluies et de neige alors qu’une tempête côtière glisse sur la région dimanche.

La pluie a été le mot d’ordre depuis dimanche matin, avec de fortes précipitations signalées de la Pennsylvanie et de l’État de New York au New Jersey et au sud de la Nouvelle-Angleterre.

Cependant, le centre de prévision FOX a déclaré que la pluie finirait par se heurter à de l’air plus froid venant du nord, ce qui contribuerait à permettre le passage de la pluie à la neige dans les parties intérieures de la région. Mais ce sera une bataille.

Donc, si vous espérez un temps hivernal et que vous êtes à New York ou le long du corridor de l’Interstate 95, nous avons de mauvaises nouvelles : cela n’arrivera pas cette fois-ci.

COMMENT REGARDER LA MÉTÉO DE FOX

Le centre de prévision météorologique (WPC) de la NOAA a déclaré la pluie se poursuivra dans toute la région dimanche, mais à mesure que le système de tempête continue de glisser vers l’est et éventuellement au large de la côte Est, de la neige se formera probablement de la vallée de l’Ohio et de la région des Grands Lacs vers l’est jusqu’en Nouvelle-Angleterre.

Le WPC a noté que de la neige plus abondante se formerait sur l’est de l’État de New York et le nord de la Nouvelle-Angleterre, tandis que des poches de pluie verglaçante se formeraient sur l’est de l’État de New York et dans le sud de la Nouvelle-Angleterre.

CONDUITE SUR LA GLACE ET CONDUITE DANS LA NEIGE : CONSEILS DE CONDUITE MÉTÉO POUR CONDUIRE PAR TEMPS MAUVAIS

De la neige est également attendue sur certaines parties du centre et du sud des Appalaches.

La plupart des précipitations cesseront lundi, à l’exception de la région est des Grands Lacs et du nord de la Nouvelle-Angleterre, où la neige pourrait persister jusqu’à lundi soir.

Alertes météorologiques hivernales publiées dans le nord-est de la Nouvelle-Angleterre

Des alertes météorologiques hivernales ont été publiées dans toute la région, la plupart des endroits étant soumis à un avis météorologique hivernal.

Cependant, les altitudes plus élevées du centre-nord et de l’ouest du Massachusetts et des montagnes Catskill à New York, ainsi que le sud du Vermont et du New Hampshire, sont soumises à un avertissement de tempête hivernale.

Quelle quantité de neige tombera dans le nord-est de la Nouvelle-Angleterre ?

Le centre de prévision FOX ne s’attend pas à une accumulation de neige le long du corridor I-95, de New York au sud de la Nouvelle-Angleterre, en raison des températures plus chaudes.

Les températures seront plus froides plus au nord, et c’est là que la neige risque de s’accumuler.

6 ÉTAPES DE BASE POUR MESURER CORRECTEMENT LA NEIGE

Les totaux de neige varieront de 1 à 3 pouces dans la plupart des endroits, y compris à Hartford dans le Connecticut et à Providence dans le Rhode Island. Boston pourrait également gagner quelques centimètres.

Des totaux de neige plus élevés, entre 5 et 8 pouces, sont possibles sur les terrains les plus élevés des montagnes Catskill de New York, du centre-nord et de l’ouest du Massachusetts, du sud du New Hampshire et du sud du Vermont.

Le centre de prévision FOX a déclaré que des rafales de vent pourraient également causer des problèmes avec cette tempête côtière. Les aéroports du nord-est pourraient connaître des retards et des annulations de voyage de dimanche à lundi en raison du vent.

Un temps plus calme est prévu pour le nord-est pour le reste de la semaine une fois cette tempête passée.