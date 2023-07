Le nord-est commence à se dessécher après une crue éclair qui fait au moins 5 morts en Pennsylvanie

WASHINGTON CROSSING, Pennsylvanie (AP) – Un nord-est déjà saturé a commencé à se dessécher lundi après une deuxième série de fortes pluies en une semaine, y compris une crue éclair en Pennsylvanie qui a fait au moins cinq morts au cours du week-end.

Un garçon de 9 mois et sa sœur de 2 ans sont toujours portés disparus dans le canton d’Upper Makefield, dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, qui se trouve le long du fleuve Delaware, après avoir été emportés tard samedi après-midi alors qu’ils voyageaient dans un véhicule.

Le chef des pompiers Tim Brewer a déclaré que la région avait reçu environ 6 1/2 à 7 pouces de pluie (environ 18 centimètres) en 45 minutes.

Les enfants font partie d’une famille de Charleston, en Caroline du Sud, qui rend visite à sa famille et à ses amis. Ils se rendaient à un barbecue lorsque leur véhicule s’est retrouvé coincé dans la crue éclair, a déclaré Brewer.

« Alors qu’ils tentaient d’échapper aux crues féroces, papa a emmené son fils de 4 ans tandis que la mère et la grand-mère ont attrapé les deux autres enfants », a-t-il déclaré. Le père et le fils ont « miraculeusement » réussi à se mettre en sécurité. « Cependant, la grand-mère, la mère et les deux enfants ont été emportés par les eaux de crue », a déclaré Brewer. La mère faisait partie des personnes retrouvées mortes plus tard.

Une conférence de presse était prévue lundi matin.

Des inondations soudaines ont frappé certaines parties du New Hampshire, du Massachusetts, du Connecticut, de New York et du New Jersey au cours du week-end. Une tornade confirmée s’est abattue dimanche matin à North Brookfield, dans le Massachusetts, mais aucun blessé ni dommage matériel majeur n’a été signalé. Dans le New Hampshire, où certaines routes se sont effondrées dans plusieurs villes, de fortes pluies ont reporté d’un jour la course NASCAR de dimanche au New Hampshire Motor Speedway.

Le Vermont n’a signalé aucune menace immédiate pour la sécurité à la suite d’inondations historiques il y a près d’une semaine qui ont déversé jusqu’à deux mois de pluie en deux jours. Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a prévu de visiter l’État plus tard lundi.

Plus de pluie était prévue pour mardi.

Les fortes tempêtes de dimanche ont entraîné des centaines d’annulations de vols dans les aéroports de la région de New York et des centaines ont été retardées.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que 13 centimètres de pluie étaient tombés en deux heures dans le comté de Suffolk à Long Island. L’État a vu 50 millions de dollars de dommages causés par les tempêtes de la semaine dernière.

En Caroline du Nord, les eaux de crue ont été accusées de la mort d’une femme de 49 ans dont la voiture a été balayée d’une route dans le comté d’Alexander tard samedi soir. Un homme qui se trouvait dans la voiture avec elle a été secouru.

les écrivains de l’Associated Press Ron Todt à Philadelphie ; David Collins à Hartford, Connecticut ; Sarah Brumfield à Silver Spring, Maryland ; Kathy McCormack à Concord, New Hampshire; Patrick Whittle à Portland, Maine; et Leah Willingham à Charleston, Virginie-Occidentale ont contribué à ce rapport.

The Associated Press