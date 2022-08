Le nord du Mexique connaît une pénurie d’eau historique. Ces cartes expliquent pourquoi.

Alors que la demande en eau a augmenté, les chercheurs affirment que le manque de pluie et la mauvaise gestion ont conduit à l’une des pires sécheresses dans la moitié nord du pays

L’eau est devenue une denrée sacrée dans le nord du Mexique. Les réservoirs ont touché le fond de leurs bassins. Des robinets ont été à sec pour des millions de personnes à Monterrey, où la pénurie d’eau était considérée comme une question de sécurité nationale. Les factures d’eau ont explosé. Les gens ont tuyaux brûlés qui pourrait détourner l’eau vers d’autres villes. Des camionneurs livrant de l’eau ont été kidnappés.

Les éleveurs des zones rurales ont bétail perdu ou les ont vendus prématurément parce qu’ils ne peuvent pas les nourrir.

“Les gens font des lignes pour obtenir quelques litres d’eau… Je me demande comment c’est possible qu’ils atteignent ce niveau ?” a déclaré Víctor Magaña-Rueda, climatologue à l’Université nationale autonome du Mexique. “En mars, personne ne parlait de la sécheresse socio-économique, et tout d’un coup, nous avons réalisé que Monterrey faisait face à l’une des pires sécheresses jamais vues dans la région.”

Depuis plus d’un an, le nord du Mexique connaît des conditions de sécheresse anormalement sèches à exceptionnelles, mais les pénuries d’eau sont devenues de plus en plus criantes ces derniers mois.

Comme la demande a augmenté, les chercheurs disent un manque de pluie et surtout la mauvaise gestion de l’eau a conduit à l’une des pires sécheresses de la moitié nord du pays. Alors que les populations continuent d’augmenter et que les températures continuent d’augmenter, accélérant l’évaporation de la surface terrestre, les problèmes d’eau vont s’aggraver sans une meilleure adaptation.

« Nous devons vraiment changer la gestion de l’eau non seulement en termes de changement climatique et de ce qui peut en résulter, mais aussi en termes de demande en eau. Notre population a augmenté. Les demandes en eau augmentent. Les choses devraient donc changer », a déclaré Magaña-Rueda.

La sécheresse au Mexique conduit au rationnement de l’eau et au vol

Les conditions sèches ne sont pas rares dans le nord du Mexique. Une grande partie de la terre se compose de désert ou d’un climat semi-aride, recevant généralement moins de 30 pouces de pluie par an.

Les précipitations de cette année ont été inférieur à la normale, toutefois. Le nord-est du Mexique a été perpétuellement sec depuis janvier, ne recevant aucune pluie pendant certains mois, ce qui est quelque peu inhabituel même en saison sèche.

Le North American Drought Monitor montre les conditions de sécheresse à travers le Mexique, principalement en fonction des quantités de précipitations; environ la moitié du pays connaît au moins une sécheresse modérée.

L’océanographe Benjamín Martínez López a déclaré qu’une partie du déficit pluviométrique est due à la présence temporaire de La Niña, qui se caractérise par un refroidissement des eaux de surface dans l’océan Pacifique équatorial. Les températures océaniques plus fraîches sont liées à moins de nuages, moins de précipitations et plus d’évaporation dans le nord-est du Mexique.

L’augmentation des températures due au changement climatique d’origine humaine peut également intensifier l’évaporation, assécher les sols et aggraver la sécheresse. Le Mexique s’est réchauffé d’environ 2,7 degrés (1,5 degrés Celsius) depuis l’époque préindustrielle. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a déjà documenté une augmentation sécheresse dans la région, qui devrait continuer de s’aggraver à l’avenir à mesure que les températures augmentent.

Le changement climatique induit par l’homme peut également amplifier les effets de modèles naturels, tels que La Niña.

Cependant, disent les chercheurs les faibles précipitations et la hausse des températures de surface n’expliquent pas entièrement les pénuries d’eau, en particulier à Monterrey.

“Monterrey a augmenté sa consommation d’eau très, très rapidement”, a déclaré Magaña-Rueda.

Les niveaux d’eau dans les trois barrages qui alimentent la ville en eau sont en baisse. En juillet, les niveaux d’eau étaient si bas dans le réservoir de Cerro Prieto qu’aucune eau ne pouvait être extraite. Le réservoir Presa Rodgrigo Gomez, communément appelé réservoir La Boca, est également presque vide, comme le montrent les images satellite en haut de la page et ci-dessous. Le réservoir près du barrage El Cuchillo, situé à l’est de Monterrey, était à moins de la moitié de la capacité il y a quelques semaines.



Les eaux souterraines sont également proches de niveaux record. L’eau souterraine est utilisée pour aider à compléter les approvisionnements lorsque l’eau de surface est souvent indisponible ou s’épuise, surexploité pendant la sécheresse. Il faut généralement des mois à des années pour se reconstituer. Au 1er août, les données satellitaires montraient que les eaux souterraines du nord du Mexique étaient proches de niveaux record par rapport à la moyenne à long terme.

“Ce que cela montre, c’est qu’ils pompent beaucoup d’eau pour faire face à la sécheresse”, a déclaré Magaña-Rueda, qui a également cité des activités illégales de pompage de puits. “Il n’y a pas de contrôle réel… et c’est plus critique dans les régions où les précipitations sont, en général, maigres, comme dans le nord du Mexique.”



Benjamín Ordoñez-Díaz, chercheur adjoint à l’Institut de technologie de Monterrey, a déclaré que la demande en eau a augmenté au cours des dernières décennies en raison de la croissance démographique et de l’augmentation du nombre de grandes entreprises et de l’activité agricole. La population de Monterrey a doublé depuis 1990, la zone métropolitaine dépassant aujourd’hui les 5 millions d’habitants.

“La sécheresse dans le passé n’affecte que le bétail et les agriculteurs au début, mais en ce moment affecte les familles, affecte les agriculteurs, le bétail et toutes les industries qui se sont développées dans cette région”, a déclaré Díaz.

Une grande partie de la sécheresse a touché les habitants des quartiers les plus pauvres. Alors que les autorités ont limité l’approvisionnement en eau des résidents, plusieurs grandes entreprises telles que des brasseries et des usines de soda à Monterrey ont continué à recevoir l’eau nécessaire au maintien de leurs activités.

“Les habitants de Monterrey n’ont pas accès à l’eau, mais en même temps, vous obtenez des images de terrains de golf – verts – recevant suffisamment d’eau”, a déclaré López, maître de conférences à l’Université nationale autonome du Mexique. “La distribution de l’eau n’est pas correcte.”

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador reconnu que le nombre croissant d’industries a mis à rude épreuve l’approvisionnement en eau et a appelé les entreprises et les agriculteurs à donner une partie de leur approvisionnement en eau au public pendant la sécheresse. Heineken, le producteur de bière, a offert certains de ses approvisionnements en eau et fait don d’un puits.

La fin de la sécheresse est incertaine. Beaucoup comptent sur cyclones tropicaux apporter de l’eau dans le désert et remplir les réservoirs. Les prévisionnistes des ouragans ont prévu une saison des ouragans dans l’Atlantique supérieure à la moyenne, un autre effet de La Niña, mais l’activité a été faible jusqu’à présent. Les prévisionnistes s’attendent à ce qu’il reprenne bientôt, mais dépendre d’un cycle tropical pour les précipitations est risqué dans un climat en constante évolution.

“S’attendre à ce qu’un cyclone tropical aide à la gestion de l’eau dans la région n’est pas une activité intelligente”, a déclaré Magaña-Rueda. “Nous avons maintenu les mêmes pratiques qu’il y a quelques décennies, et ce n’est donc pas durable.”

Magaña-Rueda a déclaré que le gouvernement et les habitants doivent mettre en œuvre des pratiques plus durables, notamment une consommation d’eau moindre, même en dehors des périodes de sécheresse. Les gens doivent diversifier les sources d’eau, et non compter uniquement sur les eaux de surface et souterraines dans un monde qui se réchauffe. Le gouvernement devrait également créer de meilleurs plans d’atténuation de la sécheresse et mettre à jour les politiques de l’eau.

“Le meilleur moment pour agir contre la sécheresse est lorsqu’il n’y a pas de sécheresse”, a déclaré Magaña-Rueda. “C’est ça l’adaptation.”