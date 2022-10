Le nord du Kenya fait face à une crise de la faim au milieu de la pire sécheresse en 40 ans

Dans le lit d’une rivière asséchée du nord-ouest aride du Kenya, les pasteurs creusent des fosses de plus en plus profondes dans une recherche anxieuse d’eau, alors que la région subit sa pire sécheresse en 40 ans, qui a anéanti le bétail et les cultures, aggravant la crise de la faim.

Au cours des quatre dernières saisons des pluies, les pluies annuelles ont manqué au Kenya, en Éthiopie et en Somalie et ont forcé 1,5 million de personnes à fuir leurs maisons à la recherche de nourriture et d’eau ailleurs.

L’impact de la faim est gravé sur les visages des enfants remplissant la “salle de stabilisation” pour de graves problèmes de santé du comté de Lodwar et de l’hôpital de référence dans le nord-ouest du Kenya.

“J’ai trois petits-enfants qui ont été touchés par la faim”, a déclaré Agnes Ekereru, assise sur un lit avec son petit-fils de quatre ans, Ekai Ebei. “Tout mon bétail est mort à cause de la sécheresse.”

Selon les estimations de l’UNICEF, près de deux millions d’enfants dans la Corne de l’Afrique ont besoin d’un traitement d’urgence pour une malnutrition aiguë sévère potentiellement mortelle.

Le problème de la faim est aggravé par la guerre en Ukraine et les retombées de la pandémie de coronavirus, qui a fait grimper le prix de l’huile de cuisson, du pain et de la farine de blé à des niveaux record sur les marchés locaux, selon l’UNICEF.

Les scientifiques de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA) affirment que la sécheresse a été causée par le changement climatique et le régime climatique La Niña dans l’océan Pacifique.

Les groupes d’aide et les autorités prédisent que les prochaines pluies dans la Corne de l’Afrique risquent également d’échouer, blessant les communautés qui, selon un responsable de l’UNICEF au Kenya, sont parmi les moins responsables des émissions mondiales de carbone.

“Ironiquement, ce ne sont pas les (pays) qui contribuent le plus à cette émission mondiale qui paient le prix le plus lourd”, a déclaré Mohamed Malick Fall, directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe.

“Et voici la notion d’équité et de justice : pourquoi devrais-je payer un si lourd tribut pour quelque chose pour lequel je n’ai pas tant contribué.”

À chaque saison qui passe, les habitants du comté de Turkana, pour la plupart des éleveurs nomades célèbres pour leurs perles et leurs tissus colorés, ont moins de ressources sur lesquelles se rabattre, ce qui les pousse au bord du gouffre.

Plus tôt ce mois-ci, le président du Kenya a déclaré que la crise était une catastrophe nationale.

“J’ai tellement perdu”, a déclaré Loudi Lokoriyen, un éleveur de chèvres à la recherche d’eau à l’extérieur de la ville de Lodwar.

“Près de trois cents (chèvres) sont mortes, 50 chameaux sont morts, et ils continuent de mourir.”