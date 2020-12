Toutes les autorités locales du nord de l’Angleterre ont vu leur taux d’infection à Covid-19 chuter la semaine dernière, selon des chiffres officiels qui ajoutent aux craintes croissantes que des millions de personnes ont été inutilement forcées de vivre sous les plus dures limites du troisième niveau.

À l’exception de Liverpool, du Cheshire, de Cumbria et de certaines parties du Yorkshire, le reste du Nord est interdit de visiter les restaurants et les pubs.

Mais le rapport de surveillance hebdomadaire de Public Health England révèle que seules neuf autorités ont constaté une augmentation des taux d’infection au cours de la période de sept jours se terminant le 29 novembre, dernière semaine complète du verrouillage de l’Angleterre.

Aucun des arrondissements n’était dans le nord, les régions connaissant une augmentation des cas diagnostiqués étant dispersées à Londres et dans le Kent, ainsi qu’à Southend dans l’Essex et dans la forêt de Bracknell dans le Berkshire.

Pas moins de 14 autorités sur 20 qui ont vu les plus gros piqueurs d’infections se trouvaient dans le Nord – dont neuf au niveau trois. Les cas à Redcar et à Cleveland, qui ont été giflés dans la mesure la plus dure à la fin du verrouillage national de l’Angleterre le 2 décembre, ont chuté de 53% à 141,5 cas pour 100000 personnes.

Il a été suivi par Gateshead, à Newcastle, où les infections ont chuté de 46 pour cent à 149,5 pour 100 000, et le Leicestershire, où elles ont chuté de 45 pour cent à 148,1 pour 100 000.

Les experts ont averti que, bien que le recul des infections à Covid-19 soit un « grand signe », il était peu probable que les ministres reviennent sur des bordures draconiennes jusqu’à ce que Noël soit passé sur les craintes que la propagation du virus ne provoque désormais une augmentation des cas entre le 23 et le 27 décembre. lorsque les restrictions sont assouplies.

Les députés ont exigé un assouplissement du système à plusieurs niveaux «autoritaire», et ont averti que nous sommes «si loin dans le terrier du lapin que nous avons oublié que nous y sommes même entrés».

Les cas de chute sont une autre lueur d’espoir pour le pays et surviennent après que la Grande-Bretagne soit devenue cette semaine le premier pays au monde à approuver un vaccin Covid. La plus grande campagne de vaccination jamais organisée au Royaume-Uni, qui impliquera le NHS et l’armée, débutera mardi.

QUELLES ZONES DE NIVEAU 3 ONT VU LES PLUS GRANDES CHUTES EN INFECTIONS? Autorité locale Voiture rouge Gateshead Leicestershire NE Lincolnshire Middlesbrough coque Newcastle Derbyshire Bristol Salford % changement -52,5% -46,3% -45,2% -44,6% -44,5% -44,4% -43,3% -42,8% -42,7% ]-42,1% Taux d’infection 141,5 149,5 148,1 206,8 172,4 225,6 170,7 126,8 172,2 143

Parmi les baisses les plus fortes des infections dans les zones de niveau trois, le nord-est du Lincolnshire a enregistré la quatrième baisse la plus élevée avec des données montrant que ses infections ont chuté de 44,6% à 206,8 pour 100000 personnes au cours de la semaine se terminant le 29 novembre.

Middlesbrough a suivi, avec des infections en spirale à la baisse de 44,5 pour cent à 172,3 pour 100 000, et Hull a vu les infections chuter de 44,4 pour cent à 255,6 pour 100 000.

Les ministres ont refusé de révéler les critères exacts pour le système de niveaux, ce qui a incité les experts à mettre en garde contre une méthode de répartition des niveaux «doigt en l’air».

Les responsables affirment que les décisions sont prises en fonction des taux d’infection totaux dans les régions, ainsi que des changements dans les taux d’infection, des infections parmi les plus de 60 ans les plus vulnérables au virus et de la pression exercée sur le NHS.

Le lot actuel de restrictions doit être revu le 16 décembre, le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a suggéré que certaines autorités locales pourraient être déplacées vers le bas avant la ruée vers Noël fin novembre.

Le Nord-Est – qui a été soumis pour la première fois à des bordures resserrées en octobre lors du système de niveaux d’origine qui a été mis au rebut à la hâte malgré les preuves de son fonctionnement – a connu les première, deuxième et cinquième baisses les plus élevées d’infections dans les zones de niveau trois.

En Angleterre, la baisse globale la plus élevée des infections a été enregistrée en Cumbria – qui se trouve actuellement au niveau deux. Les infections ont chuté de 56,6% à 67,2 pour 100 000 habitants.

Cornwall et les îles Scilly – l’un des seuls endroits à figurer au niveau un – ont enregistré la deuxième baisse la plus élevée, de 53,7% à 26,2 pour 100 000 habitants.

Mais Redcar et Cleveland, au niveau trois, ont enregistré la troisième baisse la plus élevée.

La plus forte augmentation du taux de cas de Covid-19 a été enregistrée dans la forêt de Bracknell, où ils ont augmenté de 38,5 pour cent à 88,1 pour 100 000. Il a été suivi par Medway où ils ont augmenté de 22,1% à 537,4 pour 100 000, et Bromley, où ils ont augmenté de 11,8% à 142,9 pour 100 000.

Le professeur Paul Hunter, un épidémiologiste de l’Université d’East Anglia qui a écrit une étude scientifique sur l’impact des niveaux, a déclaré à MailOnline qu’il était « très probable » que de nombreux conseils du Nord pourraient bientôt passer au niveau deux.

Mais il a averti qu’il était « difficile de prendre ces décisions maintenant alors que nous sommes dans un lock-out national depuis quatre semaines et que Noël approche ».

« Je peux certainement voir un argument selon lequel le Nord-Ouest a chuté de manière très efficace au cours de ces dernières semaines et que ce problème est loin d’être aussi grave qu’il l’était », a-t-il déclaré.

Et j’espère – si ce n’était pas pour Noël – je pense que les gens seraient tout à fait à l’aise de l’abandonner.

QUELS SONT LES PLUS GRANDES GOUTTES D’INFECTIONS À COVID-19? Autorité locale Cumbrie (T2) Cornouailles (T1) Redcar (T3) Île de Wight (T1) Wirral (T2) York (T2) Plymouth (T2) Gateshead (T3) Herefordshire (T2) Leicestershre (T3) % laissez tomber -56,6% -53,7% -52,5% -49,4% -47,4% -46,8% -46,5% -46,3% -46% -45,2% Taux d’infection 67,2 26,1 141,5 28,2 59,3 67,4 63,3 149,5 63,3 148,1 Les données ci-dessus proviennent du rapport de surveillance de Public Health England pour la semaine se terminant le 29 novembre. Elles ont été comparées à la semaine précédente pour établir le pourcentage de changement.

DANS QUELS DOMAINES LA SCIE AUGMENTE LES INFECTIONS À COVID-19? Autorité locale Bracknell (T2) Medway (T3) Bromley (T2) Kingston (T2) Kent (T3) Lewisham (T2) Haringey (T2) Southend (T2) Camden (T2) – % monter + 38,5% + 22,1% + 11,8% + 7,8% + 6,7% + 6,6% + 6% + 3,5% + 1,7% – Taux d’infection 88,1 537,4 142,9 163,9 289,7 «06.3 «38,5 128,3 89,6 – Les données ci-dessus proviennent du rapport de surveillance de Public Health England pour la semaine se terminant le 29 novembre. Elles ont été comparées à la semaine précédente pour établir le pourcentage de changement.

« Mon avis est qu’il y aura peut-être des changements le 16 décembre, mais vraiment le plus se produira, je pense, après Noël et les gens se détendront un peu – nous découvrirons si Noël sera aussi Armageddon. »

Le professeur Jonathan Ball, expert des virus émergents à l’Université de Nottingham, a appelé les ministres à veiller à ce que le système à plusieurs niveaux soit appliqué «équitablement» dans toute l’Angleterre.

« Bien que j’apprécie qu’il s’agisse d’un ensemble complexe de mesures que le gouvernement examine lorsqu’il décide des niveaux, il doit faire attention aux endroits traités différemment », a-t-il déclaré à MailOnline.

«Le cas évident est Londres par rapport au nord-ouest et au nord-est – ils ne sont pas si différents.

« Le gouvernement est sorti et a déclaré qu’il avait plus de capacité dans les hôpitaux de Londres, faisant du virus moins une menace. Mais c’est vraiment difficile à dire aux personnes qui ont des taux d’infection similaires mais qui sont à des niveaux différents.

Le professeur Lawrence Young, un expert en maladies infectieuses à la Warwick Medical School, a également averti qu’une grande partie de la détermination de niveau du gouvernement consiste à «protéger le NHS».

« Certaines des inégalités concernent le fait que le gouvernement examine ce qui se passe localement avec le NHS et prend sa température », a-t-il déclaré.

Mais les hospitalisations quotidiennes de Covid-19 et le nombre de personnes hospitalisées atteintes du virus diminuent dans le nord de l’Angleterre, selon les dernières données du ministère de la Santé.

Dans le nord-ouest, le nombre d’admissions quotidiennes de Covid-19 a presque diminué de moitié en un mois, passant d’un pic de 305 en moyenne le 27 octobre à 185,4 le 27 novembre. Les hôpitaux de la région vident également les patients de Covid-19, avec 18%. moins de patients atteints de Covid-19 en 23 jours, d’un pic de 2 974,6 lits le 6 novembre à 2 426,7 le 27 novembre.

C’est une image similaire d’un NHS moins tendu dans le Nord-Est, où les hospitalisations quotidiennes de Covid-19 ont presque diminué de moitié, passant d’un pic de 397,9 le 12 novembre à 249,2 le 27 novembre. Le nombre de patients Covid-19 a également chuté de 16 pour cent de 3290,3 le 18 novembre à 2768,6 le 29 novembre.

Et dans les Midlands, les admissions quotidiennes de patients infectés par le virus ont également chuté de 23%, passant de 382 le 11 novembre, quand elles ont atteint un sommet, à 285,4 le 27 novembre. Le nombre de patients Covid-19 a également baissé de 5% par rapport à un sommet de 3112,7 le 22 novembre à 2860,7 le 29 novembre.

NORD-OUEST: La pression se relâche sur le NHS dans cette région, le nombre quotidien de patients Covid-19 admis à l’hôpital diminuant presque de moitié d’un pic moyen de 305 par jour le 27 octobre à 185,4 le 27 novembre

NORD-EST ET YORKSHIRE: Les hôpitaux de cette région peuvent également se permettre de se détendre, car le nombre d’admissions quotidiennes de Covid-19 chute également de près de moitié, passant d’un pic moyen de 397,9 le 12 novembre à 249,2 le 27 novembre.