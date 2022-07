Le nord de l’Ukraine bombardé de deux douzaines de missiles le jour de l’indépendance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une vingtaine de missiles ont plu jeudi dans le nord de l’Ukraine, touchant des zones proches de Kyiv après des tirs de roquettes depuis la Russie, la mer Noire et la Biélorussie.

Un responsable de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré au média ukrainien Pravda que son système de défense n’était en mesure d’abattre aucun des quelque 20 missiles avant qu’ils n’entrent en contact avec leurs cibles, bien qu’il ne semble pas y avoir de victimes.

KHERSON CUT OFF: LA CONTRE-OFFENSIVE UKRAINIENNE GAGNE DE L’ELAN DANS LE SUD DE LA VILLE

Des missiles de croisière Kalibr ont été tirés depuis la mer Noire, des missiles X-22 de bombardiers à longue portée Tu-22m3 ont été tirés depuis un aérodrome russe à environ 160 miles de la frontière ukrainienne et des missiles balistiques Iskander à courte portée ont été tirés depuis la région de Gomel en Biélorussie.

Le responsable n’a pas confirmé qui était responsable des tirs de missiles depuis la Biélorussie, mais intervient alors que les inquiétudes grandissent au sujet de l’ancienne nation soviétique ordonnant des troupes en Ukraine pour soutenir la Russie.

LE CHEF DU DONBAS, SOUTENU PAR POUTINE, DIT QU’IL EST “TEMPS DE LIBÉRER” KIEV DANS UNE MENACE RENOUVELÉE POUR LA CAPITALE DE L’UKRAINE

Plus tôt ce mois-ci, la Biélorussie a ordonné la tenue d’exercices militaires dans la région de Gomel et a commencé à distribuer des convocations aux hommes et aux femmes pour des « exercices de mobilisation » le mois dernier.

Les frappes de missiles de jeudi surviennent alors que l’Ukraine célèbre pour la première fois la Journée de l’État après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a créé la fête nationale l’année dernière.

Le jour marque la mort du prince Volodymyr le Grand de Kyiv en 1015, ce qui, selon Zelenskyy en août 2021, signifiait le “baptême” de l’Ukraine.

Bien que la fête soit célébrée en Russie, en Biélorussie et en Ukraine depuis 2010, la Russie a renouvelé sa menace sur la capitale dans une série de frappes que Zelenskyy a qualifiées de “terreur par missile”.

“Matin agitée. Encore une fois – la terreur des missiles”, a-t-il déclaré dans un article de Telegram. “Nous n’abandonnerons pas. Ne nous intimidez pas.

“L’Ukraine est un Etat indépendant, libre et indivisible. Et il en sera toujours ainsi”, a-t-il ajouté.