Le nord de l’Illinois verra de fortes pluies et des vents destructeurs mercredi après-midi – Shaw Local

Des orages avec de fortes pluies et des vents potentiellement destructeurs commencent à toucher le nord de l’Illinois et continueront de le faire au cours des prochaines heures, ont déclaré mercredi des responsables du National Weather Service.

Le Service météorologique national a conseillé dans un perspectives météorologiques dangereuses que des périodes de fortes pluies et d’orages devraient frapper le nord de l’Illinois.

Les comtés de DuPage, DeKalb, Grundy, Lee, Ogle et Will sont soumis à un risque d’inondation élevé pendant le reste de la journée. Ces localités ont également un risque limité d’orages, de grêle d’un quart de taille et d’une éventuelle tornade. Des vents destructeurs aussi forts que 60 mph sont également possibles, selon les perspectives.

Zachary Yack, météorologue au bureau de Romeoville du National Weather Service, a déclaré qu’il avait suivi un groupe d’averses et d’orages qui se sont déplacés vers l’est à travers l’Iowa et dans le nord-ouest de l’Illinois tôt mercredi matin. Les fortes rafales de vent et la pluie sont les deux premiers dangers que Yack s’attend à voir affecter le nord de l’Illinois.

L’eau coule dans le fossé le long de l’Illinois 2 entre Dixon et Sterling le mercredi 12 juillet 2023, alors que de fortes pluies sont tombées sur le nord de l’Illinois. (Earleen Hinton/Shaw Media)

« Heureusement, les rafales semblent s’être un peu calmées, mais fondamentalement, alors que cette ligne continue de se déplacer dans l’Illinois au cours des deux prochaines heures, nous allons revoir des rafales de vent occasionnelles dans ces 40, peut-être 50 mph gamme », a déclaré Yack.

Un météorologue du National Weather Service dans les Quad Cities, Pete Spick, a déclaré que son bureau n’avait reçu aucun rapport de dommages causés par le vent mercredi matin, mais a déclaré que le risque de temps violent se prolongeait dans la soirée.

« Nous avons un potentiel de relance de l’activité plus tard cet après-midi en direction de la partie nord de l’État, potentiellement vers le métro de Chicago plus tard », a déclaré Spick. « Nous devrons surveiller cela, probablement après le 3 [p.m.] calendrier pour le nord de l’Illinois.