Le nord de l’Illinois s’attend à de la chaleur, pas encore d’avertissement – Shaw Local

Le National Weather Service n’a pas encore émis d’avis ou d’avertissement de chaleur pour le reste de la semaine dans le nord de l’Illinois – mais les prévisionnistes en parlent certainement.

Brett Borchardt, météorologue principal au Service météorologique national de Romeoville, a déclaré que lui et ses collègues envisageaient mardi d’émettre des alertes pour le milieu de la semaine. Jeudi en particulier s’annonce comme la journée la plus chaude de l’été jusqu’à présent.

Et lorsque vous tenez compte de l’humidité, cela ressemblera plus à 100 ou 105 degrés. — Brett Borchardt, météorologue principal, Service météorologique national

À Crystal Lake, le mercure grimpera vers un maximum de 91 degrés jeudi dans la journée avec une humidité potentiellement étouffante. DeKalb pourrait atteindre 92 degrés. La Salle regarde 95 degrés et Dixon pourrait atteindre 96 degrés.

« Peu importe si un avis est sorti, ça va être collant », a déclaré Borchardt. « Il va faire chaud. Nous conseillons à chacun de faire preuve de prudence.

« Et lorsque vous tenez compte de l’humidité, cela ressemblera plus à 100 ou 105 degrés. »

La météo est rarement une valeur sûre, cependant, et le facteur X ici est la pluie. Le Service météorologique national appelle à des tempêtes mardi soir de Peoria à Bloomington et de Rockford à South Bend, Indiana, et vendredi pourrait apporter des pluies qui « pourraient facilement nous refroidir ».

Mais les responsables régionaux exhortent les résidents à prendre des précautions, peu importe ce que Mère Nature a dans sa manche. L’Agence fédérale de gestion des urgences a émis des recommandations pour tous les résidents, en particulier ceux qui s’occupent de personnes âgées et d’animaux de compagnie.

« La chaleur extrême est responsable du plus grand nombre de décès annuels parmi tous les risques liés aux conditions météorologiques », a déclaré Tom Sivak, administrateur régional de la région 5 de la FEMA. « Prendre des mesures simples pour vous protéger n’est pas seulement intelligent, cela pourrait vous sauver la vie. »

La FEMA a déclaré qu’un «événement de chaleur extrême» est une période de chaleur et d’humidité élevées avec des températures supérieures à 90 degrés pendant au moins deux à trois jours – une description qui pourrait bien correspondre aux prévisions du nord de l’Illinois. Pour combattre la chaleur, la FEMA recommande :

1. Limitez le temps passé à l’extérieur et restez dans la climatisation – les ventilateurs sont moins efficaces – dans votre maison (volets fermés, s’il vous plaît) ou dans un bâtiment public comme une bibliothèque

2. Buvez beaucoup de liquides (mais évitez l’alcool) même si vous n’avez pas soif.

3. Portez des vêtements amples, légers et de couleur claire, ainsi qu’un chapeau et un écran solaire lorsque vous êtes à l’extérieur.

4. Prenez une douche ou un bain frais

5. Vérifiez les voisins âgés ou les amis souffrant de maladies chroniques.

Surtout, surveillez les signes d’épuisement par la chaleur ou de coup de chaleur. Ceux-ci incluent des maux de tête, des étourdissements, des nausées, un pouls rapide, des évanouissements et des températures corporelles supérieures à 103 degrés.

Inutile de le rappeler à Curt Spayer. Il est directeur des travaux publics à Utica, juste à l’extérieur du Starved Rock State Park, et il protège déjà ses équipages en commençant à 6h30 et en s’arrêtant à 14h – un horaire qu’il est prêt à tronquer davantage si les températures de midi dépassent le seuil de douleur.

« Tout ce qui dépasse 78 degrés, je ne peux pas le supporter », a déclaré Spayer. « Je n’ai pas hâte d’y être. »

L’Illinois Valley Pistol Shrimp est sur une bonne séquence en ce moment – ​​vainqueurs de quatre matchs de suite mardi – mais maintenant l’équipe du Pérou fait face à une séquence chaude d’une bande différente. Le propriétaire-gérant John Jakiemiec devra peut-être les appeler les crevettes grillées après un programme double jeudi à Clinton, dans l’Iowa, où les températures grimperont à 96 degrés.

Jakiemiec a été soulagé d’apprendre que les prévisions de vendredi prévoyaient de la pluie suivie d’un beau week-end, avec des sommets diurnes entre le bas et le milieu des années 80.

« Cette pluie nous aide généralement », a déclaré Jakiemiec, « car elle fait baisser l’humidité sur le terrain. »

Ceux qui aiment la chaleur et qui prévoient de se rendre au grand air sont priés de sortir tôt, avant le pire de la chaleur de la journée, et d’apporter de l’eau potable supplémentaire.

Le sergent de la police de la conservation. Phil Wire préside un district tentaculaire qui comprend les comtés de DeKalb, Boone, Winnebago, La Salle, Putnam et Bureau. Il exhorte les amoureux de la nature à s’en tenir aux zones verdoyantes et ombragées et à laisser peut-être leurs chiens à la maison.

Wire espère ne pas avoir à effectuer de sauvetage lié à la chaleur même s’il a personnellement acquis un certain degré de résistance à la chaleur.

« J’ai été déployé avec l’armée et j’ai trouvé qu’on s’y habituait », a-t-il déclaré.