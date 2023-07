Le nord de l’Illinois pourrait avoir des tempêtes en T ; grêle et crue soudaine possibles : NWS – Shaw Local

Selon le National Weather Service, des orages dispersés capables de produire des rafales de vent et de la grêle dommageables pourraient frapper certaines parties du nord de l’Illinois mardi soir et des conditions météorologiques dangereuses supplémentaires se poursuivraient plus tard dans la semaine.

De fortes pluies pourraient provoquer des crues soudaines dans la nuit de mercredi à mercredi, a déclaré le service météorologique dans un tweet.

Le NWS a également publié un perspectives météorologiques dangereuses Mardi après-midi, qui a mis en garde contre d’éventuels orages capables de produire de la grêle d’un quart de taille et des vents de 60 mph dans le nord de l’Illinois, principalement au nord de l’Interstate 80, tout au long de la soirée, le temps violent pouvant reprendre après minuit.

Les intempéries devaient affecter Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, La Salle, Kendall, Grundy, Kankakee, Livingston, Iroquois, Ford, Cook et Will et les comtés.

«Bien que des conditions météorologiques extrêmes ne soient pas attendues avec cette activité, de fortes pluies accompagneraient probablement ces tempêtes. Une menace localisée d’inondation soudaine pourrait donc se développer dans certaines parties du nord de l’Illinois et de l’extrême nord-ouest de l’Indiana tard ce soir, surtout si de nombreuses tempêtes se déplacent sur la même zone », a déclaré le service météorologique dans ses perspectives.

Un avis d’inondation était également en vigueur pour certaines parties du nord-est de l’Illinois et du comté de Cook. Un tel avis signifie qu’une inondation mineure est imminente ou peut déjà se produire, et les personnes dans la zone d’avis doivent faire preuve de prudence et éviter les eaux de crue, selon l’alerte.

L’alerte a averti que les ruisseaux et les ruisseaux de ces zones pourraient sortir de leurs berges et que des inondations pourraient survenir dans les zones urbaines et mal drainées.

Selon le NWS, les orages continueront de menacer d’inondations soudaines jusqu’à mercredi après-midi, et des risques d’orages intermittents persisteront pendant le reste de la semaine et jusqu’au week-end.

Selon une mise à jour sur la tempête du Metropolitan Water Reclamation District du grand Chicago, plus d’un demi-pouce de pluie était tombé mardi dans le comté de Cook, et les météorologues prévoient un pouce supplémentaire de pluie mercredi.

Le MWRD a encouragé le public à réduire sa consommation d’eau lors d’événements pluvieux ; attendre pour faire fonctionner le lave-vaisselle, prendre une douche ou faire la lessive.

Pour obtenir des conseils et des ressources sur la sécurité contre les inondations, ou pour plus d’informations sur les inondations actuelles et les alertes météorologiques, visitez le NWS site Internet.