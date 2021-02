Un footballeur surnommé Cristiano Ronaldo de la Corée du Nord a été contraint de rentrer chez lui après avoir été accusé d’avoir enfreint les sanctions de l’ONU.

Ancien attaquant de la Juventus Chanson de Han Kwang, 22 ans, qui a récemment joué pour le club qatari d’Al-Duhail, a peut-être renvoyé une grande partie de son salaire de 80000 £ par mois au régime impitoyable de Kim Jong-un, estiment les experts.

Han, le premier Nord-Coréen à marquer en Serie A, était considéré comme un jeune talent prometteur et était auparavant lié à des déménagements importants à Liverpool, Manchester City, Arsenal et Everton.

Mais Al-Duhail l’a libéré du contrat de plusieurs millions de livres qu’il a signé l’année dernière au milieu d’une enquête pour briser les sanctions par des responsables de l’ONU.

Les athlètes ne sont pas exemptés des règles internationales qui empêchent les Nord-Coréens de gagner de l’argent à l’étranger au cas où cela financerait le programme nucléaire de Kim.

Des experts ont déclaré au Sun qu’il était probable que Han aurait été forcé de renvoyer la plupart de son gros paquet de paie au régime nord-coréen – ce qui aurait été une violation flagrante des sanctions de l’ONU.

Le Dr Ramon Pacheco Pardo, professeur agrégé en relations internationales au King’s College de Londres, a déclaré: «La plupart sinon le salaire complet reviendrait au gouvernement.

« Le travailleur, dans ce cas un joueur de football, ne conserverait qu’une petite partie du salaire pour payer ses frais de subsistance. »

Edward Howell, chercheur en relations internationales à l’Université d’Oxford, a déclaré que la position de Han au Qatar était en violation des sanctions de l’ONU, mais a souligné la « faible application » des mesures.

Il a ajouté: « Les revenus de Han auraient été une source évidente de revenus pour le régime nord-coréen. »

« JEUNE HOMME ORDINAIRE »

Les médias sud-coréens surnommés Han le « Ronaldo nord-coréen » pour ses talents de ballon flamboyant et ses liens avec les géants du football européen, la Juve.

Né à Pyongyang dans une famille ouvrière, Han a joué dans une académie de Barcelone avant de retourner dans son pays natal pour rejoindre le FC Chobyong.

Après une solide performance lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans au Chili en 2015, il a été invité à rejoindre l’Académie ISM en Italie par le sénateur italien Antonio Razzi, qui serait un ami proche de Kim Jong-un.

Les initiés l’ont décrit comme un joueur professionnel, dévoué et humble – à la fois rapide et doué techniquement – et un «jeune homme ordinaire» qui se considérait autant italien que nord-coréen.

Il a percé dans l’élite avec Cagliari, et il a rapidement commencé à impressionner en prêt à Pérouse.

C’est à cette époque que Han aurait rencontré un dépisteur du Liverpool FC en 2017.

Ils ont eu un moment embarrassant quand il est apparu qu’il n’avait jamais entendu parler de la légende du club Steven Gerrard, signale FirstTimeFinish.

D’autres clubs Prem étaient également intéressés par la jeune star – mais tout déménagement au Royaume-Uni aurait probablement été bloqué par le gouvernement alors que les inquiétudes grandissaient quant aux ambitions nucléaires du régime Kim.

Quelques mois plus tard, en décembre 2017, la résolution 2397 du Conseil de sécurité de l’ONU a été adoptée en réponse au lancement d’un missile balistique intercontinental.

Il a ordonné à tous les ressortissants nord-coréens qui gagnent un revenu à l’étranger de retourner en RPDC dans les deux ans.

Mais Han a continué à jouer au Qatar après avoir quitté l’Italie et signé un nouveau contrat l’année dernière.

Le Sun a obtenu un rapport de l’ONU sur les violations des sanctions qui détaille ses revenus au cours des dernières années, son contrat de cinq ans avec Al-Duhail devant lui rapporter quelque 3,8 millions de livres sterling.

Son salaire de départ était de 80000 £ par mois, qui est ensuite tombé à 60000 £ au cours de la saison 2020/21.

Il était également en ligne pour 120 000 £ de bonus avec le club.

Le contrat de Han exigeait également une voiture fournie par le club, une allocation de logement pouvant aller jusqu’à 4000 £ par mois et quatre billets d’avion aller-retour en classe affaires de Doha à la Corée du Nord.

Il a signé un engagement de ne pas transférer «d’argent, de frais ou de montant en Corée du Nord» auprès d’une banque qatari.

Mais les experts affirment que la Corée du Nord utilise souvent des solutions de contournement créatives pour échapper aux sanctions.

Le rapport de l’ONU note que le comité des sanctions a contacté le Qatar au sujet des « résolutions pertinentes concernant l’affaire ».

M. Howell a déclaré au Sun: « Le retour présumé de Han en Corée du Nord met en évidence le rôle des sanctions de l’ONU, même si celles-ci ont été à juste titre critiquées pour leur faible pouvoir d’application dans la limitation des ambitions nucléaires de la Corée du Nord. »

On pense que la Corée du Nord utilise l’argent collecté par les travailleurs à l’étranger pour aider à financer son programme nucléaire.

Kim a également recours à d’autres métiers évitant les sanctions et aux entreprises criminelles pour remplir les coffres de son régime appauvri, disent les experts.

Les sanctions semblent avoir saboté la carrière prometteuse de Han, sans parler du plan de Kim de faire de la Corée du Nord une force dans le sport mondial.

Kim, passionné de basket-ball, s’intéresserait personnellement à la carrière de Han.

Mundo Deportivo a affirmé que Kim était une figure paternelle pour Han et a toujours voulu contrôler tout ce qu’il faisait.

Le dictateur nord-coréen aurait même été un fervent observateur de la Serie A pour suivre les progrès de son compatriote.

À Pérouse, il était interdit de donner des interviews sur ordre du régime nord-coréen.

Il a été invité en tant qu’invité à l’émission de télévision La Domenica Sportiva, mais s’est retiré après des appels téléphoniques effrénés alors qu’il attendait dans son hôtel de Milan d’être emmené au studio, selon La Stampa.

Le président de Pérouse, Massimiliano Santopadre, a déclaré: « Un appel d’un personnage ministériel pas très clair est arrivé et il a tout bloqué.

«Négocier était impossible parce que Pyongyang veut parler uniquement et exclusivement avec Han.

« La situation avec leur gouvernement est devenue encore plus rigide et leurs footballeurs ont été interdits d’apparaître à la télévision, sinon ils l’auraient rapatrié. Han a peur. »

Han a été arrêté par Al-Duhail en janvier dernier après une courte période à la Juventus au cours de laquelle il n’a pas réussi à faire partie de la première équipe une fois.

Il a fait sa dernière apparition en août de l’année dernière lors d’une victoire 2-0 contre Al-Ahli Doha, et ne figurait pas du tout sur la feuille d’équipe pendant la première moitié de la saison 2020/21.

Des rapports ont cité des amis qui ont déclaré que, même si Han était incapable de jouer au Qatar, il espérait trouver un nouveau club ailleurs.

Han a peut-être été le chef de file des rêves de gloire du football de la Corée du Nord, mais il est peu probable qu’il reçoive l’accueil d’un héros à son retour à Pyongyang.

Le Dr Ramon a déclaré au Sun Online: « Il y a effectivement une reconnaissance des stars du sport mais cela n’atteint pas les niveaux d’autres pays.

«C’est parce que l’adulation est réservée à la famille Kim. Et personne ne peut éclipser cela.

« De plus, les stars du sport seraient de toute façon secondaires par rapport à l’armée en Corée du Nord, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux autres pays ces jours-ci. »

Le Sun Online a contacté Al-Duhail et les Nations Unies pour commenter le départ de Han du club.

La Corée du Nord reste sous de lourdes sanctions malgré les ouvertures de réchauffement des relations faites par l’ancien président américain Donald Trump.

Le président Joe Biden aurait ordonné une révision de la politique américaine à l’égard de la Corée du Nord alors qu’il évalue d’autres actions contre le régime.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’administration considère la Corée du Nord comme un « problème croissant » qui « s’est aggravé dans toutes les administrations ».