Le nord-coréen Kim vante une nouvelle grande serre construite sur un ancien site de test de missiles

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assisté à la cérémonie d’ouverture d’une nouvelle serre massive construite sur une ancienne base aérienne où le pays avait testé des missiles jusqu’à l’année dernière, ont annoncé mardi les médias officiels.

Le lancement lundi de la Ryonpho Greenhouse Farm, située dans le comté oriental de Hamju, devait marquer l’anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs au pouvoir, un jour férié majeur en Corée du Nord.

Kim a assisté à l’événement après avoir guidé des exercices tactiques nucléaires visant la Corée du Sud au cours des deux dernières semaines, qui, selon les médias officiels, étaient conçus pour contrer les récents exercices navals conjoints des forces sud-coréennes et américaines impliquant un porte-avions.

Le parti au pouvoir du Nord a dévoilé le projet de transformation de la base aérienne de Ryonpho en une “ferme hautement automatisée” et en un modèle de civilisation rurale, le qualifiant de “tâche prioritaire” pour aider à atteindre son objectif d’améliorer la vie des gens fixé lors de sa réunion politique clé décembre dernier.

Le pays isolé avait utilisé la zone pour plusieurs lancements de missiles balistiques à courte portée, dont les KN-25 en novembre 2019 et les présumés KN-23 en mars 2021.

La ferme compte plus de 850 blocs de serres modernes couvrant 280 hectares, à harmoniser avec quelque 1 000 maisons, écoles et installations culturelles et de services, a indiqué l’agence de presse officielle KCNA.

Kim a dirigé l’initiative agricole pour augmenter l’approvisionnement en légumes et a félicité les soldats et les travailleurs pour avoir achevé la construction en quelques mois seulement, a déclaré KCNA.

Le parti prévoit de “faire avancer de manière plus dynamique et plus confiante le développement rural global du pays avec la ferme à effet de serre de Ryonpho comme modèle”, a déclaré Kim lors de la cérémonie.

Il a appelé à la construction de plus grandes fermes, à l’augmentation de la variété des légumes à fournir et à la garantie d’une production et d’une gestion scientifiques et industrialisées dans ces fermes.

La Corée du Nord a introduit pour la première fois la Jungphyong Greenhouse Farm, similaire mais légèrement plus petite, dans le comté nord-est de Kyongsong à la fin de 2019, alors qu’elle poussait à l’autonomie dans le cadre du durcissement des sanctions internationales sur ses programmes nucléaires et de missiles.