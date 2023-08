Le nord-coréen Kim s’engage à accélérer la préparation à la guerre et limoge le général en chef – National

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a visité les principales usines d’armement du pays, y compris celles produisant des systèmes d’artillerie et des lanceurs de missiles balistiques à capacité nucléaire, et s’est engagé à accélérer les efforts pour faire progresser les armements et la préparation à la guerre de son armée, ont annoncé dimanche les médias officiels.

Les inspections de trois jours de Kim jusqu’à samedi ont eu lieu alors que les États-Unis et la Corée du Sud se préparaient pour leur prochaine série d’exercices militaires combinés prévus plus tard ce mois-ci pour contrer la menace nord-coréenne croissante.

Kim a également limogé le général en chef de l’armée, le chef d’état-major général Pak Su Il, lors de la réunion, a rapporté KCNA, sans donner plus de détails.

Les tensions sur la péninsule coréenne sont à leur plus haut niveau depuis des années alors que le rythme des essais de missiles nord-coréens et des exercices militaires conjoints américano-sud-coréens, que Kim décrit comme des répétitions d’invasion, se sont tous deux intensifiés dans un cycle tit-for-tat.

Certains experts disent que la visite de Kim dans les usines d’armement pourrait également être liée à une éventuelle coopération militaire avec Moscou qui pourrait impliquer des fournitures nord-coréennes d’artillerie et d’autres munitions alors que le président russe Vladimir Poutine tend la main à d’autres pays pour obtenir un soutien dans la guerre en Ukraine. Koo Byoungsam, porte-parole du ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a déclaré vendredi que les visites organisées de Kim dans les usines d’armement visaient peut-être à la fois à démontrer la puissance militaire de la Corée du Nord face aux exercices américano-sud-coréens et à communiquer également un l’intention d’exporter des armes.

« Nous regrettons profondément que la Corée du Nord continue de développer des armes nucléaires et des ICBM (missiles balistiques intercontinentaux) ainsi que des armes conventionnelles au détriment du bien-être de ses citoyens », a déclaré Koo lors d'un briefing.





Lors d’une visite dans une usine non précisée produisant des systèmes d’artillerie de gros calibre, Kim a souligné la « responsabilité et le devoir importants » de l’installation pour renforcer encore les « préparatifs de guerre » de son armée, a déclaré l’agence de presse officielle coréenne.

Kim a salué les efforts de l’usine pour utiliser des « mesures scientifiques et technologiques » pour améliorer la qualité des coques, réduire les temps de traitement des tubes propulseurs et augmenter la vitesse de fabrication. Il a également exhorté l’usine à aller de l’avant avec le développement et la production à grande échelle de nouveaux types de munitions, a indiqué la KCNA.

Kim a fait écho au message lors de visites dans deux autres usines, qualifiant la livraison de camions lanceurs conçus pour transporter et tirer des missiles balistiques de « priorité absolue » pour l’armée et exhortant à « l’expansion rapide » de la production de moteurs plus fiables pour les missiles de croisière et drones.

Des photos nord-coréennes montraient Kim passant devant d’énormes camions lanceurs conçus pour des missiles balistiques intercontinentaux dont les tests récents ont indiqué qu’ils pourraient potentiellement atteindre le continent américain. D’autres photos montraient Kim tirant des fusils à lunette lors d’une visite dans une usine d’armes légères où il a déclaré que les armes à feu des soldats devaient être modernisées, selon KCNA.

Face à l’approfondissement des confrontations avec Washington et Séoul, Kim a tenté de renforcer la visibilité de ses partenariats avec Moscou et Pékin alors qu’il tente de sortir de l’isolement diplomatique et de s’insérer dans un front uni contre les États-Unis.

Sa visite des usines d’armement intervient après un défilé militaire géant le mois dernier dans la capitale nord-coréenne, Pyongyang, où Kim a été rejoint par le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et un responsable du parti au pouvoir chinois tout en déployant ses missiles les plus puissants conçus pour cibler la Corée du Sud et les États Unis.

La présence de Shoigu au défilé du 27 juillet, qui a eu lieu après que Kim l’ait emmené visiter une exposition d’armes nationale, a démontré le soutien de la Corée du Nord à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a ajouté aux soupçons que le Nord était prêt à fournir des armes à la Russie pour soutenir ses efforts de guerre. .

Cheong Seong Chang, analyste à l’Institut Sejong de Corée du Sud, a déclaré que les visites de Kim dans les usines avaient probablement le double objectif d’encourager la modernisation des armes produites dans le pays et d’examiner l’artillerie et d’autres fournitures pouvant éventuellement être exportées vers la Russie.

Les commentaires de Kim à l’usine d’artillerie sur l’amélioration de la qualité des obus et la nécessité de développer de nouveaux types de munitions, qu’il a décrits comme essentiels au « travail économique de défense nationale » du pays, indiquent clairement une intention d’exportation vers la Russie, a déclaré Cheong.

Lorsqu’on lui a demandé si la Corée du Nord avait déjà utilisé le terme « travail économique de défense nationale » dans les commentaires du gouvernement, Koo n’a pas répondu directement mais l’a décrit comme « très rare ».

« S’ils voulaient dire des exportations d’armes avec cela, alors ils s’engagent ouvertement à violer les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, et je pense que ce serait déplorable », a déclaré Koo.





La Corée du Nord s’est alignée sur la Russie au sujet de la guerre en Ukraine, insistant sur le fait que la « politique hégémonique » de l’Occident dirigé par les États-Unis a forcé Moscou à prendre des mesures militaires pour protéger ses intérêts de sécurité. Mais Pyongyang a nié les accusations américaines selon lesquelles il aurait fourni des armes à la Russie pour l’aider dans ses combats en Ukraine.

Cheong a déclaré que les commentaires de Kim à l’usine sur la fabrication de lanceurs de missiles pourraient indiquer que le Nord constate des progrès dans l’augmentation de la production de ces véhicules, ce qui pourrait améliorer la portée opérationnelle de ses armes balistiques conçues pour cibler les rivaux voisins et le continent américain. .

-Avec des fichiers de Reuters