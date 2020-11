Le nord-coréen Kim Jong-un exprime sa colère alors que la pression sur le virus corona augmente, a déclaré South

«Les dirigeants occupant des postes clés ont été condamnés à des sanctions sévères et même à des exécutions pour non-respect des règles relatives aux virus», a déclaré Ha.

Le compte de renseignement sud-coréen n’a pas pu être vérifié de manière indépendante. Les flux d’informations en provenance de la mystérieuse Corée du Nord sont très limités et ces rapports ne sont pas toujours exacts.

Craignant les effets du virus, la Corée du Nord a créé des zones tampons le long de la frontière avec la Chine et a averti que les civils entrant sans autorisation seraient abattus sur place, une mesure condamnée comme une “violation grave du droit international des droits de l’homme” par Human Rights Watch.

Ha, le législateur sud-coréen, a déclaré que les prix du sucre et des épices en Corée du Nord avaient quadruplé alors que les importations en provenance de Chine se tarissaient, tandis que des villes entières et même des provinces, pour la plupart près de la frontière, étaient temporairement bloquées ce mois-ci après la contrebande de devises ou de marchandises étrangères avait été découverte.

Ha a donné des exemples de la “paranoïa” de la Corée du Nord sur les risques de coronavirus, y compris le refus d’accepter 110000 tonnes d’aide au riz offerte par la Chine et une décision d’interdire la pêche et la production de sel dans les eaux nord-coréennes par crainte que l’eau de mer pourrait être contaminée par le virus.

Un responsable Microsoft écrit dans un article de blog Plus tôt ce mois-ci, la Corée du Nord et la Russie avaient ciblé ces derniers mois «sept grandes entreprises directement impliquées dans la recherche sur les vaccins et les traitements» pour Covid-19 dans le monde.