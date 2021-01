Le nord-coréen Kim admet l’échec économique au congrès du parti, blâme «  une série des pires des pires crises sans précédent  »

S’exprimant lors du premier congrès du parti au pouvoir depuis 2016, Kim Jong-un a déclaré que son plan de développement économique était « très loin » de ses objectifs, alors que la Corée du Nord était aux prises avec des catastrophes naturelles, des sanctions et la pandémie de Covid-19.

« Notre plan de développement économique quinquennal est loin d’atteindre ses objectifs dans presque tous les secteurs », a admis mardi le dirigeant nord-coréen, lors de l’ouverture du premier congrès du Parti des travailleurs au pouvoir depuis 2016 dans la capitale Pyongyang.

Lors d’un congrès du parti il ​​y a cinq ans, Kim a annoncé ses objectifs économiques sur cinq ans, promettant de construire un «grand pays socialiste »d’ici 2020.

Cependant, s’exprimant mardi, il a admis que la Corée du Nord avait du mal avec « une série des pires des pires crises sans précédent »et a dit que le pays « ne doit pas répéter les douloureuses leçons. »

La Corée du Nord a été gravement touchée par une série de catastrophes naturelles au cours des dernières années, ainsi que par les sanctions américaines et – plus récemment – la pandémie de coronavirus.

De graves inondations en 2018 et 2020 ont fait des dizaines de morts et endommagé des terres agricoles et des infrastructures.

En février 2019, la Corée du Nord a demandé à l’ONU de fournir une aide alimentaire, car la sécheresse et les inondations entraînaient une mauvaise récolte et le pays était confronté à des pénuries alimentaires.

La pandémie de coronavirus de 2020 a forcé Pyongyang à fermer la frontière avec la Chine – le plus grand partenaire commercial du Nord – et le commerce bilatéral a chuté de près de 80%.

Le Nord a également connu des difficultés sous les sanctions internationales des États-Unis qui restreignent le commerce et interdisent les principales exportations du pays. Les sanctions ont été imposées à Pyongyang pour ses programmes nucléaires et missiles.

Ce dernier aveu d’échec est la deuxième déclaration de ce type de Kim. En août de l’année dernière, tout en annonçant un prochain congrès du parti en janvier, il a déclaré que ses plans pour renforcer l’économie avaient été « Sérieusement retardé »par « situations internes et externes graves et défis multiples inattendus. »

Plus tôt ce mois-ci, Kim Jong-un a envoyé un rare New « confiance invariable »et accompagnement pendant le «temps difficiles, » ainsi que la promesse de travailler plus dur pour amener le pays dans une «nouvelle ère. »

Lors du congrès en cours à Pyongyang, qui durera plusieurs jours, Kim Jong-un devrait présenter un nouveau programme de développement pour les cinq prochaines années.

