Le nord-coréen Kim a verrouillé Pyongyang et interdit la pêche en mer au milieu des craintes de Covid – Service de renseignement sud-coréen

L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré aux législateurs que Kim Jong-un prenait des mesures extrêmes pour arrêter la propagation de Covid-19 et ses conséquences économiques dans son État secret, y compris la fermeture de la capitale du Nord et l’interdiction de la pêche.

Le service de renseignement a affirmé que Kim avait ordonné l’exécution d’au moins deux personnes, interdit la pêche en mer et fermé la capitale du pays, Pyongyang.

Après le briefing, le politicien sud-coréen, Ha Tae-keung, a déclaré aux médias que Kim affichait «Colère excessive» et prendre «Mesures irrationnelles» dans un combat de Covid “paranoïa.”

Ha et un autre politicien sud-coréen, Kim Byung-kee, ont affirmé que le guide suprême de la Corée du Nord avait interdit la pêche et la production de sel par crainte que l’eau de mer n’ait été contaminée par le virus.

Cette paranoïa anti-virus liée à la mer signifie également que 110 000 tonnes de riz en provenance de Chine se sont retrouvées bloquées dans le port chinois de Dalian, au nord-est de la Chine.

Aussi sur rt.com Kim Jong-un dit que le socialisme a sauvé la Corée du Nord de Covid-19, avec pas une seule personne infectée

Les Sud-Coréens ont ajouté que le service de renseignement leur avait fait part d’un certain nombre de verrouillages régionaux dans le Nord, y compris la capitale Pyongyang et d’autres régions où les responsables avaient trouvé des marchandises et des devises étrangères non autorisées.

L’une des deux personnes qui auraient été exécutées, un négociant en devises de haut niveau, serait responsable d’une baisse du taux de change. L’autre, un agent public important, a été exécuté en août après avoir enfreint les réglementations gouvernementales qui restreignent les marchandises importées de l’étranger, ont affirmé les espions sud-coréens.

Cependant, les informations faisant état d’exécutions en Corée du Nord doivent être prises avec prudence. Les médias et le gouvernement de Séoul ont déjà signalé des purges et l’exécution d’individus uniquement pour la “réalisé” fonctionnaires pour revenir en vie plus tard.

Aussi sur rt.com Fake news? Le nord-coréen “ exécuté ” semble refaire surface vivant, un autre se présente au concert

Malgré ces mouvements signalés, Pyongyang n’a pas encore confirmé publiquement aucun cas de Covid-19.

Des preuves antérieures suggéraient que Kim prenait la pandémie très au sérieux, avec des fermetures strictes de frontières et des restrictions de mouvement depuis janvier.

En octobre, la télévision nord-coréenne a averti les citoyens de rester à l’intérieur par crainte qu’un «Poussière jaune» nuage, qui soufflait de Chine, comprenait “Matière toxique, virus et microorganisme pathogène.” Les rues de la capitale auraient été vides à la suite de l’avertissement.

En juillet, Kaesong, la capitale historique d’une Corée unie, a été fermée à clé en raison d’un cas présumé de Covid-19 après que la personne ait franchi illégalement la frontière. Le verrouillage a été levé après trois semaines.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!