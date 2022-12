Le NORAD suit le Père Noël en direct : suivez St. Nick alors qu’il livre des cadeaux dans le monde entier cette veille de Noël

Rassurez-vous, enfants de tous âges : le Père Noël arrive cette veille de Noël.

C’est le mot de l’opération militaire conjointe américano-canadienne qui, depuis 67 ans, suit Jolly Old St. Nicholas dans sa mission mondiale et nous a tous assurés – d’abord par téléphone fixe et plus récemment par iPhone, Android, OnStar, Facebook, YouTube et plus — qu’il est en route avec un traîneau bourré de jouets et une bonne dose de joie.

Dans ce qui est devenu sa propre tradition très populaire, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, basé au Colorado, fournit des mises à jour en temps réel sur les progrès du Père Noël le 24 décembre, de 4 h à minuit MST. Le Père Noël Tracker du NORAD permet aux familles de regarder le Père Noël en 3D alors qu’il transite par le Pacifique Sud, l’Asie, l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Le NORAD a eu quelques problèmes techniques avec le tracker de streaming tôt samedi, mais ces problèmes ont été résolus après quelques heures. “Merci pour votre patience! Nous sommes opérationnels ! (Le Père Noël est debout depuis des heures.) Le Père Noël est maintenant au-dessus des Îles Salomon », a écrit le NORAD sur sa page Facebook à 7 h 30 HE.

Du plus profond du quartier général du NORAD, des dizaines de volontaires répondent à une vague incessante d’appels téléphoniques au 1-877-HI-NORAD (1-877-446-6723). Eux et d’autres volontaires répondront à des questions telles que « Quand viendra-t-il chez moi ? Quel genre de cookies aime-t-il ? a déclaré le directeur du programme et porte-parole du NORAD, Preston Schlachter.

Vouloir regarder?

Regardez en direct dans le lecteur multimédia ci-dessus ou visitez https://www.noradsanta.org, consultez #NORADTracksSanta et @NoradSanta sur Twitter, ou utilisez les applications associées. Vous pouvez également envoyer un e-mail à noradtrackssanta@outlook.com pour obtenir les dernières informations.

Les origines du suivi du Père Noël du NORAD

Comme tout bon conte de Noël, l’origine du programme est racontée depuis des générations.

En 1955, le colonel de l’armée de l’air Harry Shoup – le commandant en service une nuit au prédécesseur du NORAD, le Commandement de la défense aérienne continentale – a répondu à un appel d’un enfant qui a composé un numéro mal imprimé dans une annonce dans un journal, pensant qu’elle était appelant le Père Noël.

Shoup “a répondu à l’appel, a d’abord pensé que c’était une farce, mais a ensuite réalisé ce qui s’était passé et a assuré à l’enfant qu’il était le Père Noël, et a ainsi lancé la tradition”, a déclaré Schlachter.

Le journaliste d’Associated Press Terry Chea à San Francisco a contribué à ce rapport.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.