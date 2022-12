Le Norad ne suit le Père Noël qu’une petite partie de sa mission

Juste après 21 h la veille de Noël dernier, Sécurité publique Canada a alerté les intervenants d’urgence de quelque chose détecté près du pôle Nord.

Obtenue par le biais d’une demande d’accès à l’information, la notification du 24 décembre 2021 du Centre des opérations du gouvernement du Canada décrit le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Norad) « suivant un objet volant non identifié, neuf rennes et un homme en costume rouge volant autour du monde.” Un escadron de l’Aviation royale du Canada, a-t-il poursuivi, était “prêt à détecter, identifier, accueillir et escorter l’avion une fois qu’il pénètre dans l’espace aérien canadien”. Ho, ho, ho – le programme annuel Norad Tracks Santa avait commencé.

Norad a été chargé de protéger les États-Unis et le Canada depuis 1958. Basé dans le Colorado et avec des installations dans les deux pays, le groupe de défense binational vise à suivre tout ce qui vole dans et autour de l’espace aérien américain et canadien via un réseau de satellites et de radars, avec des chasseurs des jets prêts à intercepter des menaces potentielles comme des bombardiers russes à longue portée.

Alors que la tradition des fêtes Norad Tracks Santa vieille de plus de six décennies est peut-être l’opération la plus visible du Norad, le personnel militaire canadien et américain travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer la sécurité de l’Amérique du Nord. Sur la base de documents déclassifiés et d’archives publiques, voici neuf fois dans les années 2000 que Norad a suivi quelque chose qui n’était pas le Père Noël.



LUMIÈRE PLANANTE

Peu avant Noël, dans la nuit du 23 décembre 2018, une femme à terre à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, et un pêcheur en mer dans la baie de Fundy ont tous deux contacté un centre de recherche et de sauvetage à Halifax pour signaler une lumière planant au-dessus du Océan Atlantique.

Selon des documents obtenus dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, des membres d’un escadron de l’Aviation royale canadienne (ARC) affilié au Norad à North Bay, en Ontario, ont examiné les données radar du Norad « et ont observé trois coups radar principaux » qui correspondaient de près à l’environ Observation de 45 minutes. Peu de détails ont été donnés sur la lumière, à part qu’elle était “jaune, stable et planante”.

“C’est une zone qui a une bonne couverture radar à basse altitude, donc il n’y a aucune explication de la raison pour laquelle il n’y avait que trois points à exactement 12 800 pieds sans aucun point menant ou continuant à d’autres altitudes”, un rapport de l’ARC sur le notes d’incident “Suspectez qu’il peut s’agir d’impacts radar indépendants sur la météo et non d’un objet aéroporté réel.”

Quoi qu’il en soit, sans “aucune preuve que quiconque soit en danger”, les autorités ont refusé d’enquêter plus avant sur les appels.

Une fois classé secret, un journal de bord de l’armée de l’air fortement expurgé qui décrit l’affaire comporte les mots “Le Père Noël est [airborne]” avec un sourire émoticône à 09:27 Zulu le 24 décembre, marquant la veille de Noël à l’autre bout du monde et le lancement du programme annuel Norad Tracks Santa.

Non loin le long de la côte de Yarmouth, le village de pêcheurs de Shag Harbour, en Nouvelle-Écosse, est le site célèbre d’une observation massive en octobre 1967 d’un objet volant non identifié brillant qui a disparu dans l’océan.



PISTES INCONNUES

Alors que le Pentagone et la NASA étudient ce qu’ils appellent des «phénomènes aériens non identifiés», ou UAP, l’armée canadienne déclare régulièrement qu’elle «n’enquête généralement pas sur les observations de phénomènes inconnus ou inexpliqués en dehors du contexte d’enquête sur des menaces crédibles, des menaces potentielles ou une détresse potentielle. dans le cas de la recherche et du sauvetage. » Une enquête récente de CTVNews.ca a révélé qu’au moins quatre incidents ont satisfait à ces critères depuis 2016, dont trois impliquant le Norad.

Le 21 novembre 2018 et le 21 septembre 2020, des avions de combat CF-18 canadiens ont été dépêchés pour enquêter sur des pistes radar inconnues détectées par le Norad près des approches nord du Canada. Dans chaque cas, les jets n’ont rien vu et les traces radar ont finalement été considérées comme des données “fausses”.

Dans un troisième cas, le Norad a brouillé des avions de chasse le 22 décembre 2016, après qu’un vol d’American Airlines a signalé avoir pris des “mesures d’évitement” lorsqu’un “avion inconnu” est apparu “de son côté gauche”. Le Norad a capté “un seul coup radar” derrière le vol d’American Airlines, qui “a rapporté avoir vu un avion avec une lumière blanche rotative”. Les CF-18, cependant, sont finalement rentrés au Québec sans le trouver.

Selon un rapport dans une base de données publique sur les incidents de l’aviation, le 27 novembre 2002, le radar du Norad a également suivi “un gros objet tubulaire entre [37,000] et [47,000 feet] dans la région de Chicago qui se dirigeait vers la région de Thunder Bay » dans le nord-ouest de l’Ontario. On a demandé aux aéronefs à proximité de signaler un contact visuel. Malgré trois demandes d’accès à l’information, aucun autre détail n’a émergé.



OBJET ABANDONNÉ

Parfois, la façon dont une piste radar se déplace fournit suffisamment de détails pour que le Norad détermine qu’il ne s’agit pas d’une menace. Peu avant minuit le 11 février 2019, le Norad a détecté quelque chose au-dessus du nord du Canada qui “suivait” le jet stream. L’objet a voyagé à des vitesses “compatibles avec les vents de niveau supérieur” et à des altitudes de 20 000 à 27 000 pieds, ce qui a conduit le personnel du Norad au Canada à conclure qu’il s’agissait d’un “objet abandonné”, probablement un “ballon potentiel”. Les aéronefs civils ont été informés du “danger potentiel pour l’aviation” et aucune autre mesure n’a été prise.



AVIONS RUSSES

Le 17 octobre, deux avions de combat de l’US Air Force ont intercepté deux bombardiers russes à longue portée près de l’Amérique du Nord. Selon un communiqué de presse du Norad, les avions de chasse américains F-16 ont été dépêchés après que les bombardiers russes Tu-95 Bear-H à capacité nucléaire ont été détectés volant près de l’Alaska dans l’espace aérien international.

Les communiqués de presse du Norad décrivent plus d’une demi-douzaine d’incidents comme ceux-ci depuis 2020 seulement. Le 31 janvier 2020, par exemple, le Norad a identifié deux bombardiers supersoniques russes Tu-160 Blackjack à capacité nucléaire entrant dans ce qu’on appelle la zone d’identification de la défense aérienne du Canada : une zone à l’extérieur de l’espace aérien canadien qui est surveillée pour les menaces entrantes. L’avion russe est resté dans l’espace aérien international et aucune autre mesure n’a été prise.

La dernière fois que des avions russes sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne du Canada remonte au 11 septembre 2022, lorsque le Norad a détecté deux avions de patrouille maritime russes.



L’AVENIR DU NORAD

Créée pour protéger l’Amérique du Nord contre les missiles et les bombardiers soviétiques, près de 65 ans plus tard, la mission du Norad a bouclé la boucle dans un contexte de tensions accrues avec la Russie.

Lors d’une réunion du comité de la défense du Sénat canadien en novembre, le commandant adjoint canadien du Norad a averti que la Russie avait repris les patrouilles de bombardiers et de sous-marins près de l’Amérique du Nord après une réduction après l’invasion illégale de l’Ukraine le 24 février.

On demande de plus en plus au Norad d’améliorer et de moderniser ses systèmes vieillissants afin de défendre l’Amérique du Nord contre les menaces nouvelles et émergentes, comme les missiles de croisière avancés et les armes hypersoniques russes et chinoises, qui sont conçues pour échapper à nos défenses de la guerre froide tout en voyageant plus de cinq fois la vitesse du son.

En juin, le Canada a annoncé qu’il investirait 4,9 milliards de dollars sur six ans dans le NORAD et la défense continentale, principalement pour remplacer le système d’alerte du Nord des années 1980 : une chaîne de 52 stations radar qui s’étend sur 4 800 kilomètres de l’Alaska au Labrador pour servir de « fil-piège ». ” pour les approches septentrionales du continent. En l’absence de calendrier précis pour son remplacement, les responsables de la défense affirment que l’Amérique du Nord devra s’appuyer sur la “dissuasion par la punition” jusqu’à ce que de nouvelles technologies soient déployées.



LE NORAD SUR LA PISTE DU PÈRE NOËL

Selon Norad, tout a commencé par accident en 1955 en raison d’une faute de frappe dans un numéro de téléphone dans une annonce dans un journal local. Lorsqu’un enfant l’a composé dans l’espoir de parler au Père Noël, il a en fait obtenu le commandant de service de ce qui était alors connu sous le nom de Continental Air Defence Command à Colorado Springs.

Rapide à réaliser l’erreur, le colonel de l’US Air Force Harry Shoup a assuré à l’enfant qu’ils parlaient au Père Noël lui-même. Les appels continuaient d’arriver et Shoup affecta un officier pour y répondre, créant une tradition qui se poursuivit lorsque le Norad fut formé par les États-Unis et le Canada en 1958.

Aujourd’hui, Norad dit qu’il signale l’emplacement du Père Noël à des millions d’enfants et de familles dans 200 pays à travers le monde, avec des bénévoles répondant généralement à plus de 130 000 appels de la hotline Norad Tracks Santa. À Noël, vous pouvez désormais suivre l’action sur le site Web Norad Tracks Santa.







Obtenus grâce à de multiples demandes d’accès à l’information, ces documents décrivent les moments où Norad a suivi quelque chose qui n’était pas le Père Noël.