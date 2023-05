Le NORAD affirme que les bombardiers nucléaires russes suivis près de l’Alaska n’étaient pas une menace

Le commandement de la défense aérienne américano-canadienne minimise deux récentes rencontres militaires russes près de l’Alaska comme non menaçantes – malgré une intrusion qui comprenait des bombardiers à capacité nucléaire.

Le commandement nord-américain de la défense aérospatiale a retardé de deux jours la publication des détails sur les deux incidents distincts, même si plusieurs avions de chasse et avions de soutien américains ont été utilisés pour intercepter et escorter les bombardiers Tu-95 et les jets Su-35 au large de la côte de l’Alaska le 11 mai. .

Un deuxième vol militaire russe a eu lieu lundi, a indiqué le commandement dans un communiqué, sans identifier l’avion ni dire si des jets supplémentaires ont été envoyés pour surveiller les vols.

« Cette activité russe en Amérique du Nord [air defense identification zone] se produit régulièrement et n’est pas considéré comme une menace », a déclaré le commandement dans des communiqués mercredi et samedi. Les vols militaires russes semblaient programmés pour plusieurs exercices militaires à grande échelle en Alaska, selon le communiqué.

Un porte-parole du NORAD n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les raisons pour lesquelles le commandement semble minimiser les menaces potentielles posées par les avions militaires russes, ou pourquoi les détails de l’activité n’ont pas été publiés plus tôt.

Les bombardiers russes Tu-95 à hélices peuvent être armés de missiles nucléaires Kh-20, de missiles anti-navires Kh-22 et de missiles de croisière Kh-101/102 portant des ogives conventionnelles ou nucléaires.

Le NORAD travaille en étroite collaboration avec le Commandement Nord du Pentagone qui fournit normalement les avions intercepteurs utilisés pour surveiller les vols russes. Des jets canadiens dans le passé ont été impliqués.

Les deux commandements militaires ont été critiqués plus tôt cette année par des critiques qui ont déclaré que l’armée n’avait pas pris de mesures opportunes contre un ballon de surveillance chinois présumé qui flottait au-dessus de sites militaires américains sensibles à travers les États-Unis continentaux avant d’être abattu au-dessus de l’océan Atlantique le 4 février.

Lors des rencontres du 11 mai avec l’avion russe, le NORAD a dépêché des chasseurs américains F-16 et F-22, des ravitailleurs KC-135 et des avions aéroportés d’alerte et de contrôle E-3 pour les interceptions. Les avions russes ont été identifiés comme étant des bombardiers TU-95, des ravitailleurs IL-78 et des avions de combat SU-35. Aucun numéro n’a été fourni pour l’avion russe ou américain.

Le NORAD a déclaré que la Russie avait repris ses vols aériens à longue distance hors zone en 2007, et que les vols avaient déclenché environ six à sept interceptions aériennes par an.

Les intrusions dans la zone de défense aérienne russe varient d’aucune au cours d’une année donnée à jusqu’à 15 vols.

Le communiqué du NORAD a indiqué lundi qu’un seul avion russe, non identifié plus avant, a volé dans la zone de défense de l’Alaska le 15 mai mais est resté dans l’espace aérien international.