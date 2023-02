Le Norad abat un « objet non identifié » selon Trudeau

Un avion de chasse américain a abattu samedi un “objet non identifié” au-dessus du centre du Yukon dans le cadre d’une opération avec le Norad, l’organisation militaire canado-américaine responsable de la défense de l’espace aérien.

Le Premier ministre Justin Trudeau dit avoir personnellement ordonné le retrait de l’objet après qu’il ait violé l’espace aérien canadien.

“Des avions canadiens et américains ont été brouillés, et un F-22 américain a tiré avec succès sur l’objet”, Trudeau a déclaré dans un communiqué sur Twitter.

“J’ai parlé avec le président Biden cet après-midi. Les Forces canadiennes vont maintenant récupérer et analyser l’épave de l’objet. Merci au NORAD d’avoir surveillé l’Amérique du Nord.”

La Maison Blanche a publié samedi soir une lecture de l’appel de Biden avec Trudeau, déclarant que l’objet non identifié était “sans pilote” et “suivi de près” par le Norad au cours des dernières 24 heures.

“Par excès de prudence et sur la recommandation de leurs militaires, le président Biden et le premier ministre Trudeau ont autorisé son retrait”, indique le communiqué.

“Le président Biden a autorisé un avion de chasse américain affecté au NORAD à mener l’opération et un F-22 américain a abattu l’objet en territoire canadien en étroite coordination avec les autorités canadiennes. Les dirigeants ont discuté de l’importance de récupérer l’objet afin de déterminer plus détails sur son but ou son origine.

“Le président Biden et le premier ministre Trudeau ont salué le partenariat solide et efficace du NORAD et du US Northern Command et ont convenu de poursuivre leur étroite coordination pour détecter, suivre et défendre notre espace aérien.”

DÉTAILS DE L’OPÉRATION

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a également confirmé que l’objet avait été abattu, dire sur Twitter qu’elle en a discuté avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin “et a réaffirmé que nous défendrons toujours notre souveraineté ensemble”.

Anand a tenu une conférence de presse plus tard dans la soirée, au cours de laquelle elle a confirmé que le Norad avait abattu l’objet vers 15 h 41 HNE à environ 100 milles de la frontière canado-américaine au-dessus du centre du Yukon.

Elle a dit que l’objet volait à environ 40 000 pieds dans les airs et constituait une “menace raisonnable” pour la sécurité du “vol civil”.

“A notre connaissance, c’était la première fois qu’une opération du Norad a abattu un objet aérien”, a déclaré Anand.

L’opération comprenait deux F-22 américains de la base interarmées américaine Elmendorf-Richardson en Alaska et deux F-18 canadiens de la base des Forces canadiennes Cold Lake en Alberta, qui ont travaillé ensemble pour se verrouiller sur l’objet à l’aide de l’infrarouge, a déclaré Anand.

Le chef d’état-major de la défense, le général Wayne Eyre, a déclaré lors de la conférence de presse qu’un missile AIM-9X du F-22 américain avait abattu l’objet.

Bien qu’Anand n’ait pas fait référence à l’objet comme un “ballon”, Eyre en a fait référence quand il a dit que l’avion, qui était sous la direction de la région canadienne du Norad, avait reçu des instructions selon lesquelles quel que soit l’avion qui avait le “premier meilleur coup à prendre le ballon avait le feu vert.”

Un avion CP-140, normalement utilisé pour la patrouille maritime, localise l’emplacement des débris, a déclaré Anand, tandis que les Forces armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada travaillent à la récupération.

Bien que Norad ait suivi l’objet pendant au moins 24 heures, aucun détail n’a été fourni sur l’origine de l’objet ni sur sa destination.

“Nous n’avons pas plus de détails sur l’objet pour le moment, à part qu’il semble être un petit objet cylindrique et plus petit que celui qui a été abattu au large de la Caroline du Nord”, a déclaré Anand, faisant référence au ballon espion chinois présumé qui les États-Unis ont abattu la semaine dernière.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la lumière du jour n’était pas suffisante pour déterminer si l’objet était un ballon, Anand a répondu : “Le but de la mission d’aujourd’hui était d’abattre l’objet et il n’était pas possible d’analyser cet objet exactement au même moment.”

Avant la conférence de presse, le député conservateur et critique des affaires étrangères Michael Chong a critiqué le gouvernement fédéral pour avoir dû compter sur un avion américain pour abattre l’objet.

“Donc, il vient d’être confirmé que cet” objet “au-dessus de l’espace aérien canadien a été emporté par un avion F-22 américain. Nous n’avons pas la capacité de nous défendre et de défendre notre souveraineté. Des questions difficiles doivent être posées sur l’état de l’armée canadienne. les forces,” a-t-il déclaré dans un tweet samedi.

Dans un communiqué, le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, a déclaré avoir parlé à Anand et avoir été informé par les ministres canadiens de la sécurité publique et des affaires du Nord de l’abattage de l’objet au-dessus du territoire.

Trudeau doit assister à un événement de collecte de fonds à Whitehorse, au Yukon, dimanche.

« Nous reconnaissons que de tels événements peuvent susciter des inquiétudes, mais je tiens à assurer aux Yukonnais qu’à aucun moment la sécurité des Yukonnais n’a été menacée. Je tiens également à féliciter le premier ministre d’avoir pris des mesures décisives pour protéger les Yukonnais et tous les Canadiens », a déclaré M. Pillai. .

« L’approche coopérative du gouvernement fédéral en matière de partage de l’information est utile, car nous travaillons ensemble pour veiller à ce que les Yukonnais soient tenus informés et à jour des événements au fur et à mesure qu’ils surviennent.

TROISIÈME OBJET ABATTU EN UNE SEMAINE

Norad, ou le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, a confirmé samedi dans une déclaration à CTV News qu’il surveillait un objet aéroporté à haute altitude survolant le nord du Canada.

“Des avions militaires opèrent actuellement depuis l’Alaska et le Canada pour soutenir les activités du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). Le NORAD confirme que nous avons positivement identifié un objet aéroporté à haute altitude au-dessus du nord du Canada”, ont déclaré le Norad et le Commandement du Nord de l’armée américaine dans une déclaration.

“Bien que nous ne puissions pas discuter des détails liés à ces activités pour le moment, veuillez noter que le NORAD mène des opérations soutenues et dispersées pour la défense de l’Amérique du Nord dans une ou les trois régions du NORAD. Le NORAD est une organisation binationale des États-Unis et du Canada chargée de les missions d’alerte aérospatiale, de contrôle aérospatial et d’alerte maritime pour l’Amérique du Nord.”

Cela survient un jour après que les États-Unis ont abattu vendredi un autre objet inconnu à haute altitude de la taille d’une petite voiture au large de la côte de l’Alaska, près de la frontière canadienne.

Anand a déclaré vendredi dans une déclaration à CTV News que l’objet n’avait pas volé dans l’espace aérien canadien.

Elle a ajouté que le Canada soutenait que les États-Unis « prennent des mesures » pour retirer l’objet. Trudeau a également déclaré vendredi soir qu’il a soutenu la décision après avoir été informé de la question.

Des efforts de rétablissement sont actuellement en cours dans une partie apparemment gelée de la mer de Beaufort.

L’incident survient après que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois présumé au-dessus de l’océan Atlantique le 4 février après avoir passé une semaine à traverser le Canada et les États-Unis.

L’analyste militaire de CTV et le major-général canadien à la retraite David Fraser ont déclaré que si les dirigeants politiques semblent beaucoup plus prompts à vouloir abattre ces objets non identifiés, il n’est toujours pas clair s’ils sont les mêmes que le prétendu ballon espion chinois qui a survolé l’Amérique du Nord.

“C’est donc inhabituel et je soupçonne que les ondes politiques diplomatiques brûlent dans les coulisses en ce moment pour essayer de comprendre ce qui se passe”, a déclaré Fraser à CTV News Channel samedi.

La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a annoncé samedi soir qu’elle avait rouvert une partie de l’espace aérien du Montana après sa brève fermeture pour des activités non divulguées du département américain de la Défense. La FAA a refusé de dire si la directive précédente était liée à un autre ballon ou objet volant suspecté.

Commentant les restrictions de l’espace aérien du Montana, le Norad et le US Northern Command ont déclaré dans un déclaration commune qu’ils “ont détecté une anomalie radar et envoyé des avions de combat pour enquêter”.

“Ces avions n’ont identifié aucun objet à corréler aux coups radar”, indique le communiqué. “Norad continuera de surveiller la situation.”



Avec des fichiers de la journaliste du Bureau parlementaire de CTV National News Annie Bergeron-Oliver, du rédacteur de CTVNews.ca Daniel Otis, de l’Associated Press et de Reuters