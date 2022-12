Le NORAD a commencé à suivre St Nick la veille de Noël après qu’un enfant a essayé d’appeler le numéro de téléphone du Père Noël, mais a obtenu l’US Air Force à la place

En 1955, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a mis en place une ligne téléphonique pour les enfants posant des questions sur le Père Noël.

La tradition se poursuit, maintenant avec des applications et des sites Web qui suivent l’emplacement de St. Nick.

Lisez la suite pour voir où vous pouvez savoir où le Père Noël livre des cadeaux.

Pour tous les enfants qui s’inquiètent de savoir si le Père Noël est réel ou non, il l’est – du moins, selon le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, qui en a fait une tradition annuelle de suivre la route du Père Noël à travers le monde alors qu’il livre des cadeaux sur son traîneau. .

La pratique a commencé en 1955, après qu’un journal ait mal imprimé un numéro d’assistance téléphonique du Père Noël, destiné à un grand magasin local, qui a conduit au NORAD – alors appelé Continental Air Defence Command.

La veille de Noël, un jeune enfant a décidé d’appeler la ligne et le colonel de l’Air Force qui travaillait cette nuit-là a réalisé ce qui n’allait pas. Cependant, il n’allait pas décevoir le gamin.

“Le colonel de l’Air Force Harry Shoup, le commandant de service cette nuit-là qui a répondu à l’appel téléphonique de l’enfant, s’est vite rendu compte qu’une erreur avait été commise et a assuré à l’enfant qu’il était le Père Noël”, un message de NORAD a lu. “Après plus d’appels entrants, Shoup a affecté un officier de service pour continuer à répondre aux appels et une tradition est née qui s’est poursuivie lorsque le NORAD a été formé en 1958.”

Maintenant, l’opération du NORAD est passée d’une simple ligne téléphonique du Père Noël à une opération de suivi complexe, qui comprend des données de localisation en temps réel sur tous les bons enfants Le Père Noël a visité et le nombre de cadeaux qu’il a livrés.

Le lieutenant Sean Carter, un officier des affaires publiques qui dirige le programme NORAD Tracks Santa, a déclaré à Insider que les téléphones sont exploités par 1 500 bénévoles en moyenne chaque année. Les bénévoles répondent généralement à plus de 130 000 appels par an, selon le NORAD.

Le site Web du NORAD indique également que plusieurs millions de croyants uniques du Père Noël de plus de 200 pays et territoires du monde entier visitent le site.

Le major-général Parker Wright, directeur du renseignement du NORAD, expliqué à NPR que pour suivre le traîneau du Père Noël, un satellite doit détecter le nez rougeoyant de Rudolph – vraisemblablement alimenté par la bonne humeur des fêtes – à l’avant du traîneau.

“Quand le Père Noël décolle et que Rudolph est le chef de file avec le nez rouge, nous pouvons le récupérer à l’aide d’une série de satellites infrarouges qui orbitent autour de la Terre à environ 22 000 miles au-dessus de la Terre”, a déclaré Wright à NPR. “Et donc la signature thermique que le nez de Rudolph repousse, nous sommes en mesure de la détecter à l’aide du satellite.”

Wright a également confirmé à NPR que le NORAD a vu le Père Noël plusieurs fois, et que St. Nick a en effet des yeux qui “scintillent” et que ses fossettes sont, en fait, joyeuses.

“Lorsque nos pilotes interceptent le Père Noël et son traîneau, ils sont capables d’agiter et de remuer les ailes et le Père Noël sait où ils se trouvent”, a déclaré Wright à NPR. “Et nous savons qu’il apprécie ce que nous pouvons lui offrir.”

