Le non-respect des règles dans les bars en Hollande est un problème alors que le taux de Covid monte en flèche

Rutte a déclaré que la police ne peut pas surveiller des dizaines de milliers de bars, cafés et restaurants aux Pays-Bas pour s’assurer qu’ils respectent les règles de distanciation sociale et de sièges clients, « nous devons donc vraiment le faire ensemble », a-t-il déclaré. « Avec les chiffres d’infection actuels, nous ne voulons pas avoir à prendre de mesures supplémentaires », a-t-il ajouté.

« En ce qui concerne l’industrie hôtelière, nous tenons à souligner que cela se passe bien dans de nombreux endroits, mais dans trop d’endroits, ce n’est pas le cas et c’est extrêmement important », Rutte a déclaré lors d’une brève conférence de presse lundi après-midi .

S’exprimant lundi, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a imploré l’industrie d’obliger les clients à respecter les règles de distanciation sociale et à rester assis dans leurs sièges assignés, ajoutant que cela était essentiel compte tenu du nombre élevé d’infections.

Le non-respect des règles dans les cafés et les bars aux Pays-Bas est un problème persistant auquel l’industrie hôtelière doit faire face, a déclaré le Premier ministre du pays alors que le pays se bat contre une augmentation des infections à Covid-19.

Le gouvernement a concédé que le « taux d’infection par le coronavirus aux Pays-Bas a augmenté beaucoup plus rapidement que prévu depuis la réouverture presque complète de la société le 26 juin ». « La plupart des infections se sont produites dans des lieux de vie nocturne et des fêtes avec un grand nombre de personnes », a-t-il déclaré, alors qu’il obligeait les boîtes de nuit à fermer à nouveau le 10 juillet.

Les cas ont rapidement commencé à monter en flèche, cependant, multipliant par huit en seulement une semaine pour atteindre environ 10 000 cas le 10 juillet, incitant le gouvernement à faire demi-tour et à que Rutte s’excuse d’avoir levé les restrictions trop tôt.

Les commentaires de Rutte interviennent alors que les Pays-Bas se démènent pour contenir une augmentation des infections à Covid, principalement chez les jeunes. Dans une vague d’optimisme concernant son programme de vaccination, le gouvernement néerlandais a annoncé fin juin que la plupart des restrictions seraient levées , en dehors de la règle de distanciation sociale de 1,5 mètre, et que les boîtes de nuit seraient autorisées à rouvrir.

Alors que les bars, restaurants et cafés ont été autorisés à rester ouverts et peuvent fonctionner à 100% de leur capacité, des règles strictes sont en place.

Les personnes doivent se voir attribuer des sièges et garder une distance de 1,5 mètre si elles sont assises à l’intérieur, à moins que des écrans d’hygiène ne soient placés entre les tables. Pour le service extérieur, la distanciation sociale n’est pas nécessaire. Les divertissements, y compris les spectacles en direct et les écrans de télévision, ne sont pas autorisés et la musique forte ne peut pas être diffusée, État des règles du gouvernement. Les sites doivent fermer à minuit.

Coen Berends, porte-parole de l’Institut national néerlandais pour la santé publique et l’environnement, a déclaré mardi à CNBC qu’il était « impossible de calculer l’effet de cette » violation des règles « » dans les bars, cafés et restaurants.

« En général, nous modélisons les effets des règles appliquées et pouvons également modéliser l’effet de l’absence de règles. Ces modèles prédisent l’effet d’un ensemble de mesures, mais ne peuvent pas discriminer entre différentes règles ou le manque de conformité à un règle spécifique. En général, notre équipe de gestion des épidémies conseille les règles sur la distanciation sociale et sur les sièges attribués dans les bars et les restaurants pour diminuer la propagation du virus. Ainsi, désobéir à ces règles pourrait certainement avoir un effet. Surtout avec la variante Delta désormais dominante de le virus », a-t-il déclaré.

« Nous ne connaissons cependant pas l’étendue de cet effet. Il n’aura certainement pas l’effet massif que l’ouverture de clubs et l’organisation de grands événements ont eu il y a quelques semaines. Nous constatons maintenant une stabilisation du nombre de tests positifs. semble que les dernières mesures prises par notre gouvernement soient couronnées de succès. Il faudra encore voir quel en sera l’effet sur [the] nombre d’hospitalisations », a noté Berends.