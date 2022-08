Le “Non” du Royaume-Uni. 1 parc aquatique tropical intérieur » revient après avoir été fustigé pour sa « piscine sale » sur TripAdvisor

Un propriétaire de parc aquatique FURIOUS a riposté après que son entreprise a été critiquée sur Tripadvisor par des clients en colère

Waterworld à Stoke-on-Trent, dans le Staffordshire, a été critiqué par des critiques en ligne pour des piscines “sales” et des “files d’attente horribles”.

Waterworld est classé 90e meilleure chose à faire à Stoke-on-Trent Crédit : BPM

Mais l’année dernière, une photo de l’eau verte de la piscine a choqué les visiteurs Crédit : BPM

Le parc a dû être évacué le mois dernier alors que 46 nageurs sont tombés malades Crédit : BPM

Une alerte à l’hygiène a commencé à l’attraction le mois dernier lorsque des nageurs ont été frappés d’une maladie soudaine et que les services d’urgence se sont précipités sur les lieux pour évacuer le bâtiment.

46 personnes inquiétantes ont déclaré avoir ressenti des symptômes de difficultés respiratoires, de nausées et d’irritation des yeux, mais les patrons ont défendu l’incident comme une “énorme réaction excessive”, selon le Daily Star.

Depuis la réouverture du parc, cependant, les commentaires négatifs sur les installations “vétustes” et les conditions d’hygiène “sales” se sont poursuivis.

Les plaintes sur TripAdvisor se sont offensées des “accusations cachées”, de la “mauvaise gestion” et des “problèmes d’hygiène”.

Mais maintenant, un porte-parole du parc aquatique a riposté aux critiques en colère, les accusant de “calomnie”.

Le porte-parole de Waterworld a déclaré: “TripAdvisor est réputé pour être le forum des individus mécontents qui calomnient les entreprises et il est décevant qu’il n’y ait pas de vérification des faits ou de contrôle de ces avis.

“Waterworld conseille aux lecteurs de consulter nos critiques Google, qui sont deux fois plus nombreuses, et de nombreuses critiques 5 étoiles récemment.

“Nous continuons d’accueillir des milliers de visiteurs par semaine ; 99,9 % de nos clients repartent après avoir profité de notre offre unique et passionnante !

“Nous avons investi des millions de livres dans le Waterworld Leisure Resort au cours des 5 dernières années et nous nous efforçons constamment d’atteindre les normes les plus élevées en matière de propreté et d’expérience client.”

Une photo choquante de la piscine refait surface l’année dernière a même révélé la couleur douteuse “vert étrange” de l’eau – bien que les tests de la piscine aient prouvé que l’eau était sûre.

Le centre de villégiature se présente comme “le parc aquatique intérieur tropical numéro 1 du Royaume-Uni” et compte plus de 30 manèges différents, dont Thunderbolt, le premier toboggan aquatique à trappe du pays.

TripAdvisor a classé l’attraction à 90 dans une liste des 107 meilleures choses à faire à Stoke-on-Trent et sa note globale est supérieure à trois sur cinq.

Mais les commentaires de 662 clients mécontents en ligne concernent la station.

Une critique de la mi-juillet n’a donné qu’une étoile au parc.

Il disait: “L’endroit a dégringolé, des vestiaires sales avec du chewing-gum collé aux sièges, de l’eau froide de la piscine. Des carreaux qui tombent. Quel endroit terrible a désespérément besoin d’une rénovation.”

Un autre a ajouté: “C’est très, très démodé et a besoin d’une amélioration de l’hygiène. Je ne pouvais pas croire à quel point les toilettes et le sol des vestiaires étaient sales.

“Le personnel se promène dans des baskets dans tous les domaines, y compris à l’extérieur (destiné à porter des couvre-chaussures ??).

“Un membre du personnel envoie des SMS en se promenant autour de la piscine. Cela pourrait être un si bel endroit.”

Un commentaire un peu plus tôt était d’accord avec les critiques de cet avis sur le personnel.

Il a déclaré: “Très mauvaise gestion et certainement manque de personnel car c’est les vacances scolaires.”

Un autre argument contre le parc était ses prix “bêtement chers”.

Un homme a laissé une critique deux étoiles qualifiant les “frais cachés” de casiers et de parking de “décevants”.

Il a écrit en ligne: “Cela a laissé un vrai goût amer et, avec l’odeur d’urine dans le vestiaire, nous ne nous précipiterons pas.”

Une critique plus positive recommandait de visiter avec des “attentes réalistes” et d’arriver tôt pour éviter les heures de pointe “fous occupées”.

Il disait: “Nous avons mordu la balle et payé un supplément pour un laissez-passer toute la journée. Si nous avions été limités à trois heures, nous aurions peut-être été déçus en raison de la situation de surpeuplement.”

Bien que cette nageuse ait décrit la nourriture comme excellente, elle a dit qu’elle avait mis du temps à arriver.

Sur l’hygiène, la même critique continue : “L’eau n’était ni verte ni sale. Oui, certaines zones semblaient un peu sales, mais absolument pas pire que n’importe quelle autre piscine dans laquelle je suis allé.”

Un autre client satisfait a noté sa journée en famille quatre sur cinq, bien qu’il ait admis une liste de domaines à améliorer.

Cela comprenait des bandes verrouillées cassées et des signes déroutants. Elle a également affirmé qu’il n’y avait pas de bulles dans la piscine à bulles.

Pourtant, 1 289 personnes ont attribué au parc aquatique les meilleures notes sur le site Web d’évaluation.

Beaucoup ont défendu les terribles critiques, l’un d’entre eux disant : “Il n’y avait pas de vestiaires “sale” “sale” ! Ils étaient très propres, tout comme les toilettes. Les sols étaient bien aussi, pas de désordre !”

D’autres ont écrit: “J’ai passé une journée fantastique, j’ai emmené ma fille de cinq ans, tellement de choses différentes à faire pour elle, si accueillante et si gentille, fortement recommandée. Elle ira à chaque occasion.”

L’un d’eux a ajouté : “Une arrivée fantastique avec un personnel très serviable, propre malgré le fait qu’il soit très occupé, tous les préposés à la piscine sont sympathiques et serviables. Super journée.”

En réponse aux plaintes “d’eau verte” en août 2021, le propriétaire Mo Chaudry a appelé des sites tels que Tripadvisor pour “éliminer les avis non authentiques et les trolls”.

Il a déclaré: «Suggérer que notre site est surpeuplé, dangereux ou insalubre est tout simplement inexact et irresponsable. Les faits racontent une histoire bien différente.”

Les visiteurs ont critiqué le parc comme insalubre Crédit : TripAdvisor