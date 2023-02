Le “non” de Biden sur les F-16 pour l’Ukraine a suscité le scepticisme au Pentagone

Commentez cette histoire Commenter

Le refus brusque du président Biden de répondre à la demande ukrainienne d’avions F-16 a été accueilli avec scepticisme au Pentagone, où certains responsables, citant le schéma de renversement de l’administration après avoir d’abord rejeté d’autres demandes de Kyiv, prévoient une éventuelle approbation ou un scénario où les alliés américains fourniraient l’avion avec l’approbation de l’administration. La conjecture parmi les responsables américains de la défense fait suite à la réponse en un mot du commandant en chef lundi lorsqu’un journaliste a demandé à l’extérieur de la Maison Blanche s’il enverrait des F-16 en Ukraine. “Non”, a répondu Biden.

Un haut responsable de la défense, qui, comme d’autres personnes interrogées pour ce rapport, s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat pour discuter des délibérations internes, a déclaré que même si le calcul du Pentagone était peu susceptible de changer de sitôt, il reste une possibilité que la discussion soit “M1- ed », une référence à l’engagement récent de Biden de chars M1 Abrams après que des responsables de l’administration ont suggéré pendant des mois que les armes sophistiquées seraient trop complexes à entretenir pour l’Ukraine.

Un autre haut responsable de la défense a reconnu qu’il y a une frustration croissante au Pentagone parmi ceux qui veulent faire plus pour aider l’Ukraine, mais trouvent leurs points de vue contrecarrés par d’autres qui favorisent une approche plus prudente. Ce responsable a déclaré que si le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et certains de ses cadres supérieurs étaient réticents à approuver les chars Abrams et, des semaines auparavant, le système de missile avancé Patriot, Biden l’a finalement fait.

Un porte-parole du Pentagone, Brig. Le général Patrick Ryder a déclaré que les États-Unis et leurs alliés ont fourni un soutien à court terme pour “soutenir et renforcer la capacité aérienne existante de l’Ukraine” et qu’ils consultent l’Ukraine sur ses besoins à long terme. Le Pentagone a déclaré en avril que certains alliés avaient accepté de fournir des pièces de rechange pour les avions que l’Ukraine possédait déjà.

“La guerre reste fluide et dynamique, de sorte que la nature de notre soutien continuera de s’adapter et d’évoluer selon les besoins pour donner à l’Ukraine la formation, l’équipement et les capacités dont elle a besoin pour être efficace sur le champ de bataille”, a déclaré Ryder.

La demande ukrainienne d’avions de combat supplémentaires remonte aux premières semaines de la guerre, il y a près d’un an. L’armée de l’air du pays disposait alors de quelques dizaines de chasseurs MiG-29 de conception soviétique, renforcés par un plus petit nombre de jets Su-24, Su-25 et Su-27. Les pilotes ukrainiens les ont pilotés avec parcimonie face à une gamme complexe de missiles sol-air russes, et certains ont été abattus.

Une évaluation de la guerre aérienne au-dessus de l’Ukraine par le Royal United Services Institute de Londres a révélé que les pilotes russes sont restés “très efficaces et meurtriers” contre leurs homologues ukrainiens, grâce aux missiles à longue portée de leurs avions et à une technologie supérieure dans l’ensemble. Les défenses aériennes ukrainiennes, imprégnées de nouveaux systèmes occidentaux, se sont également améliorées, incitant l’armée de l’air russe à se tenir à distance du champ de bataille, selon l’évaluation. Il a suggéré que même un petit nombre d’avions de combat occidentaux pourraient avoir un effet dissuasif significatif, même face aux défenses aériennes russes.

Fin janvier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré à un rassemblement de dirigeants américains et européens de la défense en Allemagne qu’ils devaient agir rapidement pour fournir à son gouvernement des chars, des missiles à longue portée, des systèmes de défense aérienne et des F-16. Quelques jours plus tard, des accords ont été conclus pour envoyer les chars. Les autres demandes, pour l’instant, restent insaisissables.

Les Ukrainiens veulent le F-16, en partie parce qu’il y a plus de deux douzaines de nations qui les pilotent, créant un large bassin de donateurs potentiels, a déclaré David Deptula, lieutenant général à la retraite de l’armée de l’air. Compte tenu du nombre limité d’avions et de pièces de rechange disponibles avec le MiG-29, a-t-il déclaré, l’Ukraine devra adopter un avion occidental à un moment donné.

“Ce dont l’Ukraine a besoin, c’est d’un changeur de jeu, et c’est de la puissance aérienne”, a déclaré Deptula, doyen du Mitchell Institute for Aerospace Power Studies. “Nous devons arrêter de nous demander ce qui se passera si nous fournissons la puissance aérienne et commencer à nous demander ce qui se passera si nous ne le faisons pas.”

Si l’administration Biden avait commencé à former des pilotes ukrainiens expérimentés au pilotage du F-16 l’année dernière, ils l’utiliseraient déjà au combat, a estimé Deptula. Il a estimé qu’un pilote de chasse formé sur d’autres avions pourrait apprendre à utiliser la plate-forme en quelques mois.

Un autre général à la retraite de l’Air Force, Herbert “Hawk” Carlisle, a déclaré qu’il était également favorable à l’envoi de F-16 en Ukraine et au début de la formation des pilotes, mais en commençant par un petit nombre de pilotes expérimentés et en évaluant leurs performances avant d’étendre le programme.

Carlisle, qui préside le conseil d’administration du groupe de réflexion Stimson Center, a déclaré que l’Ukraine serait également confrontée à des difficultés pour entretenir les avions. Mais “ce n’est pas insurmontable”. Pour alléger un tel fardeau dès le départ, a-t-il dit, il recommanderait d’envoyer des avions qui ont récemment subi une maintenance importante.

D’autres analystes se méfient du fait que l’administration Biden continue d’accroître son implication dans la guerre. Daniel Davis, un officier de l’armée à la retraite et chercheur principal auprès des priorités de la défense, a déclaré qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les pilotes ukrainiens puissent maîtriser le F-16 en quelques mois seulement et que la menace continue des défenses aériennes russes rend peu probable que les jets changent la donne.

“Même les pilotes américains de F-16 lutteraient contre la défense aérienne russe”, a-t-il déclaré. “Il n’y a aucune raison de penser qu’ils vont être insensibles à cela.”

Davis a déclaré qu’il ne croyait pas que la fourniture de F-16 à elle seule inciterait la Russie à intensifier sa guerre, mais si l’Ukraine menaçait de reprendre la péninsule de Crimée que la Russie a annexée illégalement en 2014, Moscou pourrait prendre des mesures drastiques.

“Il s’agit d’un ensemble de règles différent, et si vous ne réalisez pas que vous avez affaire à une puissance nucléaire, vous nous mettez en danger”, a déclaré Davis. “C’est imprudent au plus haut degré.”