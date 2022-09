Le non-coup d’État de la Chine et la construction de meilleures batteries

Si vous êtes sur Twitter et que vous suivez l’actualité de la Chine, vous avez probablement entendu une rumeur assez folle récemment : que le président Xi Jinping était assigné à résidence et qu’il y avait sur le point d’avoir une prise de pouvoir majeure dans le pays.

Tout d’abord, soyons très clairs : ce rapport est faux et ne doit pas être pris au sérieux. Aucune source crédible sur la Chine ne l’a acheté. C’est au mieux un vœu pieux et au pire une désinformation intentionnelle.

Mais il est intéressant de disséquer comment une rumeur ridicule pourrait être élevée et diffusée si largement qu’elle est arrivée sur la liste des tendances profondément imparfaites de Twitter au cours du week-end, grâce à la traduction et à l’amplification des influenceurs à partir de comptes basés en Inde. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Comment les robots et l’IA aident à développer de meilleures batteries

Les nouvelles: Au début de cette année, les chercheurs de Carnegie Mellon ont utilisé un système robotique pour exécuter des dizaines d’expériences conçues pour générer des électrolytes pour charger plus rapidement les batteries lithium-ion, s’attaquant à l’un des principaux obstacles à l’adoption généralisée des véhicules électriques.

Comment ils ont fait : Un système de pompes, de vannes et d’instruments automatisés mélangeait divers solvants, sels et autres produits chimiques, puis mesurait les performances de la solution sur des références de batterie critiques. Ces résultats ont ensuite été intégrés à un système d’apprentissage automatique, connu sous le nom de Dragonfly, qui a utilisé les données pour proposer différentes combinaisons susceptibles de fonctionner encore mieux.

Pourquoi est-ce important: Développer de meilleurs électrolytes est crucial pour améliorer les performances, la sécurité et le coût des batteries. Les batteries à charge plus rapide sont particulièrement importantes pour rendre les voitures et les camions électriques plus attrayants. Lire l’histoire complète.