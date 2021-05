Le nombre total de cas signalés dépasse 20 millions

Un homme avec son vélo dans une rue des vieux quartiers de New Delhi le 19 avril 2021, alors que la capitale indienne imposera un verrouillage d’une semaine à partir de ce soir, ont déclaré des responsables, tandis que la mégapole a du mal à contenir une énorme augmentation de Covid-19 cas où les hôpitaux sont à court de lits et les approvisionnements en oxygène sont faibles. Sajjad Hussain | AFP | Getty Images

L’Inde a traversé mardi 20 millions de cas signalés de Covid-19. Il y a eu 357 229 nouveaux cas signalés sur une période de 24 heures, ce qui porte le total à 20,28 millions, selon les données du ministère de la Santé. Les premiers cas en Inde ont été détectés fin janvier de l’année dernière et le total du pays n’a traversé 10 millions d’infections qu’en décembre, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Mais les 10 millions de cas suivants ont été signalés en un peu moins de cinq mois, principalement en avril. Jusqu’à présent, au moins 222 408 personnes sont décédées de la maladie, mais ce nombre est probablement inférieur au nombre réel de décès. Rapports des médias suggèrent que les crématoriums et les cimetières sont débordé de corps de ceux qui sont morts de Covid-19.

«La pandémie est maintenant entrée dans les petites villes et les villages, et nous sommes maintenant très inquiets de l’ampleur des ravages qu’elle causera dans les zones où les systèmes de santé ne sont pas suffisamment développés pour fournir un soutien, alors que même certains des grands Les métros sont aux prises avec la charge de travail dans les hôpitaux », a déclaré lundi K. Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India, à« Capital Connection »de CNBC.

Certains États sont en lock-out

Au cours de la première vague de l’année dernière, l’Inde a imposé un verrouillage national strict entre fin mars et mai, ce qui a fait dérailler la trajectoire de croissance du pays et laissé des millions de personnes sans source de revenus. Alors que le gouvernement central semble réticent à imposer un deuxième verrouillage à l’échelle nationale, plusieurs États ont intensifié les restrictions ces dernières semaines, y compris les verrouillages locaux et les couvre-feux. Cela inclut le Maharashtra, qui est l’État le plus touché de l’Inde, Delhi, le Bengale occidental, l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Karnataka et d’autres. Quelques experts de la santé ont suggéré que l’Inde a besoin d’un ordre national de séjour à la maison et une déclaration d’urgence médicale pour répondre aux besoins actuels en matière de soins de santé.

Le système de soins de santé de l’Inde a été submergé par la forte augmentation des cas alors qu’il fait face à une pénurie de lits d’hôpitaux, d’approvisionnement en oxygène et de médicaments pour traiter les patients. Reddy de la Fondation pour la santé publique a déclaré à CNBC que l’Inde avait besoin d’une approche à deux volets pour lutter contre la deuxième vague. Premièrement, les efforts visant à vacciner plus de 1,3 milliard de personnes doivent se poursuivre. L’Inde est confrontée à au moins une pénurie de vaccins à court terme et un peu plus de 2% de la population a reçu les deux doses. À partir de mai, l’Inde ouvre la vaccination à toute personne âgée de 18 ans et plus. Deuxièmement, l’Inde a besoin d’une stratégie d’endiguement « très forte » pour réduire la propagation.

Nous avions tourné le dos au virus, mais le virus ne nous a pas tourné le dos. Et maintenant, nous en payons le prix. K. Srinath Reddy président, Fondation de la santé publique de l’Inde

« Ce que nous devons faire immédiatement, c’est réduire la transmission de personne à personne, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de grandes foules », a déclaré Reddy, ajoutant que l’Inde ne devrait pas permettre à plus de quatre personnes de se rassembler dans les lieux publics et les zones avec les taux de positivité doivent être mis en mode de confinement complet. Il a ajouté que l’Inde doit assurer un soutien social adéquat aux personnes qui se rétablissent à la maison de symptômes plus légers.

Comment l’Inde est-elle arrivée ici?

La deuxième vague de l’Inde a commencé quelque temps en février lorsque les cas ont recommencé à augmenter. Avant cela, le pays signalait environ 10 000 infections par jour, en moyenne. Le mois d’avril a été marqué par une forte hausse de la courbe, avec près de 7 millions de cas signalés. Le gouvernement indien est critiqué pour avoir laissé de grandes foules se rassembler pour des festivals religieux et des rassemblements électoraux plus tôt cette année. Ces rassemblements de masse se sont probablement transformés en événements super diffuseurs.