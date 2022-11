Le nombre total de cas quotidiens de Covid en Chine continentale dépasse les sommets du verrouillage de Shanghai

La ville méridionale de Guangzhou, la capitale nationale Pékin et la municipalité sud-ouest de Chongqing ont été les plus durement touchées par la dernière vague de Covid.

Ce mois-ci, la Chine a réduit les délais de quarantaine et a annoncé d’autres mesures pour tenter de rendre les contrôles Covid plus ciblés. Mais les autorités ont mis l’accent sur leur politique zéro Covid, alors que l’on se demande si le système de santé publique pourrait gérer une augmentation des infections.

Les contrôles stricts de Covid en Chine ont pesé sur le sentiment et l’activité commerciale. Le PIB national a à peine augmenté au cours du deuxième trimestre en raison des fermetures de Shanghai. À la fin du troisième trimestre, la croissance pour l’année n’avait augmenté que de 3 % par rapport à il y a un an, bien en deçà de l’objectif officiel d’environ 5,5 % annoncé en mars.

Les derniers contrôles Covid sur les fermetures d’entreprises et d’immeubles d’habitation en personne sont dispersés dans certaines parties de la Chine, un pays de 1,4 milliard d’habitants. Moins de mesures sont annoncées publiquement, tandis que les restrictions sont de plus en plus ciblées et peuvent aller de quelques jours à quelques semaines ou plus.

Par exemple, Shanghai Disneyland a déclaré qu’il prévoyait de reprendre ses activités vendredi, après avoir suspendu ses opérations en raison de Covid le 31 octobre.

Pendant ce temps, malgré des restrictions plus strictes dans le quartier des affaires de Pékin, Universal Beijing Resort, à la périphérie de la ville, reste ouvert, après une fermeture de cinq jours qui s’est terminée le 31 octobre.

