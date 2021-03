Le Brésil a la deuxième pire épidémie de Covid-19 au monde après les États-Unis en termes de nombre absolu de cas et de décès. Les détracteurs du président sortant l’accusent d’avoir bâclé la réponse nationale au nom de son idéologie de laisser-faire et de droite. Bolsonaro a refusé d’imposer des mesures restrictives pour freiner la propagation du virus, comme des verrouillages sévères et des mandats masqués, arguant que cela entraînerait des dommages économiques et violerait les droits des personnes.

