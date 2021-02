Nombre R inférieur à un alors que l’échelle du coup économique émerge

Les infections à coronavirus seront de retour aux niveaux estivaux début mars, prédisent les experts, car ils ont déclaré que les restrictions devraient être levées « le plus tôt possible ». Les dernières prévisions de l’application de suivi des symptômes ZOE du King’s College montrent bientôt les mêmes niveaux que lors du premier verrouillage. Cela vient du fait que le nombre de reproduction, ou valeur R, du coronavirus est tombé en dessous de un pour la première fois depuis juillet et est maintenant estimé entre 0,7 et 0,9 à travers le Royaume-Uni. Pour ceux d’entre vous qui ressentent la fatigue du verrouillage, Global Health Security Editor Paul Nuki examine les données et explique ce que cela signifie pour l’assouplissement des restrictions – et la perspective de futurs verrouillages.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne est prête à éviter une récession à double creux malgré la contraction de l’économie de près d’un dixième l’an dernier, lors de la pire chute annuelle du PIB en trois siècles. La reprise a fortement ralenti au cours des trois derniers mois de 2020, le retour d’un verrouillage national au quatrième trimestre signifiant que le PIB a augmenté de 1% par rapport aux trois mois précédents, un ralentissement par rapport à un bond record de 16,1%, selon l’Office for National Statistics . Tim Wallace a cinq graphiques montrant comment Covid a resserré l’économie et Russell Lynch pense que la reprise économique est là pour la prise – à condition que Rishi Sunak ne la gâche pas.

L’UE risque de violer le droit international sur le commerce britannique

L’UE risque de violer le droit international si elle continue de refuser au Royaume-Uni «l’équivalence» des services financiers déjà accordés à une série d’autres pays. Le traitement sélectif d’un État pour des raisons politiques enfreint le principe de non-discrimination de l’Organisation mondiale du commerce. C’est strictement interdit. Le Royaume-Uni a accordé unilatéralement l’équivalence à l’UE dans 28 secteurs, mais Bruxelles a refusé de rendre la pareille sauf dans deux domaines. Ambrose Evans-Pritchard a l’exclusif, tandis que James Crisp analyse pourquoi la Ville doit s’écarter de l’UE et rechercher de nouveaux marchés.

Churchill a dirigé l’empire « pire que les nazis », selon un panel

Winston Churchill était un suprémaciste blanc à la tête d’un empire « pire que les nazis », selon un panel académique d’un collège de Cambridge nommé en son honneur. L’ancien premier ministre était plongé dans une «philosophie suprémaciste blanche» et en était «l’incarnation parfaite», selon des panélistes discutant de son héritage lors d’un événement du Churchill College. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ce que les panélistes ont reconnu être un sujet émouvant.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Manifestations BLM | La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’acte de se prendre un genou pour protester contre le racisme, alors qu’elle critiquait les manifestations de Black Lives Matter. Elle a qualifié les manifestations déclenchées par le meurtre de George Floyd aux États-Unis de « terribles ». Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: cinq points clés du procès Trump

L’équipe de défense de Donald Trump doit commencer ses arguments lors du deuxième procès de destitution de l’ancien président au Sénat aujourd’hui. Jeudi soir, le troisième jour des auditions historiques s’est terminé avec les sénateurs démocrates qui ont conclu leur dossier de poursuite selon lequel l’ancien commandant en chef doit être tenu pour responsable d’incitation à l’insurrection. Laurence Dodds a cinq points à retenir et suivez les débats d’aujourd’hui ici.

Entretien du vendredi

‘Nous nous auto-hypnotiserons donc nous pensons que nous sommes près de chez vous’