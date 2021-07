Le nombre officiel de morts de Covid en Inde dépasse les 400 000, mais le chiffre réel pourrait être considérablement plus élevé

Vendredi, l’Inde a annoncé qu’elle avait doublé son nombre officiel de morts de Covid-19 depuis avril. On estime qu’environ la moitié des 400 000 décès en Inde ont été amassés au cours de la deuxième vague du virus.

Cependant, des questions ont été soulevées quant à savoir si le nombre officiel de morts reflète fidèlement la situation désastreuse dans le pays. Deux études notables de l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) et de The Economist ont estimé que le nombre de morts en Inde était plus élevé que celui officiellement enregistré. Selon une étude publiée par le British Medical Journal, l’étude IHME a conclu que les décès de Covid en Inde en mai avaient déjà dépassé 654 395 – près de trois fois plus que le décompte officiel des décès signalé au moment de la deuxième vague indienne. L’IHME a calculé les excès de décès de Covid en comparant quels étaient les taux de mortalité excédentaires moyens pendant la pandémie, et en juxtaposant ces chiffres avec le nombre de décès excédentaires par saison des années précédentes.

Le modèle de The Economist a pris des données de 200 pays, y compris des décès, des cas et des tests positifs, ainsi que des observations sur la façon dont les gouvernements ont réagi à la pandémie pour trouver « les relations entre ces indicateurs et les données sur les décès excessifs dans les endroits où ils étaient disponibles ». Sur la base du rapport de modélisation, il a été estimé que l’Inde avait atteint le cap du million de morts début mai.

Au cours de cette période meurtrière, l’Inde a été en proie à une souche de Covid beaucoup plus transmissible que d’autres – la variante Delta – provoquant une montée en flèche des cas au niveau national, puis s’est ensuite propagée dans le monde entier. Au plus fort de la terreur de Delta début mai, le nombre le plus élevé de cas enregistrés en une journée s’élevait à 412 431 le 5 mai, le nombre de morts quotidien enregistré étant également de 4 000.

Les scènes de crématoriums brûlant 24 heures sur 24 en avril et mai sont devenues monnaie courante en Inde, alors que les pompes funèbres luttaient pour faire face aux masses de corps qui s’accumulaient dans les hôpitaux débordés. Dans le même temps, des inondations autour du Gange ont emporté des centaines de corps de victimes présumées de Covid sur les rives du fleuve.

Les autres pays qui ont franchi la barre des 400 000 décès de Covid sont les États-Unis, qui se classent au premier rang pour le plus grand nombre de décès dans le monde (620 645), et le Brésil (520 189), au deuxième rang.

Depuis le début de la pandémie, l’Inde a signalé un total officiel de près de 30,5 millions de cas de coronavirus. Ce chiffre place l’Inde derrière les États-Unis, qui ont enregistré le plus grand nombre de cas avec 34,5 millions.

