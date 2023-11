Une nouvelle étude conclut que les bienfaits de la marche pour la santé commencent à environ 2 500 pas par jour et que le « nombre magique » pour prévenir les maladies cardiaques est d’environ 7 000.

Cela signifie que les bénéfices majeurs pour la santé sont considérablement plus proches que la norme souvent citée des 10 000 pas.

Et même s’il est acceptable pour des personnes en bonne santé de faire 10 000 pas ou plus, cela s’inscrit dans le domaine des rendements décroissants en ce qui concerne la prévention des maladies cardiaques ou l’allongement de la vie, affirment les chercheurs.

L’étude a été récemment publiée dans le Journal of American Cardiology. Il s’agit d’une méta-étude basée sur 12 études portant sur environ 11 000 personnes portant des appareils pour compter leurs pas.

Selon un résumé publié par MedicalNewsToday révèle :

Les bienfaits pour la santé commencent à environ 2 500 pas par jour, ce qui réduit le risque global de décès de 8 % ;

La défense la plus efficace contre les maladies cardiaques – « le nombre magique » – se situe à environ 7 000 étapes, ce qui réduit le risque de maladie cardiaque de 51 % ;

Le chiffre magique pour réduire le risque de mourir prématurément se situe à environ 9 000 pas par jour, ce qui réduit le risque de 60 %.

L’étude a en outre révélé que marcher à vitesse intermédiaire ou élevée ajoute aux bénéfices des pas.

Un médecin cité par MedicalNewsToday a déclaré que le meilleur conseil est « d’essayer de marcher à un rythme où vous pouvez sentir votre fréquence cardiaque augmenter un peu. Je dis qu’un rythme plus élevé est plus utile qu’un rythme plus lent.

Un autre médecin, discutant de l’impact des résultats de l’étude sur les personnes âgées, a déclaré : « Marcher, littéralement n’importe quelle quantité quotidiennement, aide à atteindre l’objectif d’un mode de vie sain et à réduire le risque cardiovasculaire. »

En général, les médecins ont déclaré que les résultats de l’étude sont encourageants car ils montrent que de grands bienfaits pour la santé ne nécessitent pas 10 000 pas quotidiens – un nombre qui peut sembler intimidant pour certaines personnes, en particulier celles qui débutent. Et comme la marche est l’une des formes d’exercice les plus accessibles et les plus abordables, il est réconfortant de savoir que de tels avantages sont si proches de la porte d’entrée.

Selon les auteurs de l’étude, la norme de 10 000 pas par jour provenait d’une publicité de 1964 pour un podomètre, n’était pas basée sur la science et a été démystifiée en tant que référence pour obtenir des bénéfices significatifs pour la santé.

Une personne moyenne fait environ 2 100 pas par mile. Il faut en moyenne 15 à 22 minutes à une personne pour parcourir un kilomètre et demi.

EN SAVOIR PLUS:

Marcher, faire de la randonnée, rouler : le riche réseau de sentiers de plein air de Central Pa. se développe à un rythme rapide

Un ancien cimetière sur un sentier de randonnée au centre de la Pennsylvanie stimule la curiosité et mène à davantage de mystère