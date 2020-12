ROME (AP) – L’Italie pourrait bientôt récupérer un record dont personne ne veut – le plus grand nombre de décès dus aux coronavirus en Europe – après que le système de santé a de nouveau échoué à protéger les personnes âgées et que le gouvernement a retardé l’imposition de nouvelles restrictions.

Ce n’était pas censé arriver. L’Italie a été le premier pays de l’Ouest à être critiqué par le COVID-19 et, après avoir subi une énorme vague de morts au printemps, a maîtrisé les infections.

L’Italie a ensuite bénéficié du temps et de l’expérience avant la résurgence automnale, car elle a pris le pas sur l’Espagne, la France et l’Allemagne pour enregistrer de nouveaux grappes d’infections. Pourtant, le virus s’est propagé rapidement et largement, et l’Italie a ajouté 28000 morts depuis le 1er septembre.

« De toute évidence, il faut réfléchir », a déclaré Guido Rasi, ancien directeur exécutif de l’Agence pharmaceutique européenne, à la télévision d’État après que l’Italie a rapporté un record pandémique de 993 décès en une journée. «Ce nombre de près de 1 000 morts en 24 heures est bien supérieur à la moyenne européenne.»

L’Italie a ajouté 761 autres victimes vendredi, portant son total officiel à 63 387, soit un peu moins que 63 603 morts en Europe, selon l’Université Johns Hopkins. On pense que les deux chiffres sous-estiment considérablement le bilan réel, en raison d’infections manquées, de tests limités et de critères de comptage différents.

Pourtant, l’Italie pourrait dépasser la Grande-Bretagne alors qu’elle comptait 6 millions d’habitants de moins que les 66 millions du Royaume-Uni, et ne suivrait que les États-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique, beaucoup plus grands. Selon le décompte de Hopkins, l’Italie a également le plus de décès pour 100 000 habitants parmi les pays les plus touchés.

Les responsables de la santé publique affirment que l’Italie a la deuxième population la plus âgée du monde après le Japon et que les personnes âgées sont les plus vulnérables au virus.

L’âge moyen des victimes italiennes oscille autour de 80 ans. De plus, 65% des morts italiens du COVID-19 avaient au moins trois autres problèmes de santé avant d’être testés positifs, tels que l’hypertension ou le diabète, selon l’Institut supérieur italien de la santé.

Mais cela n’explique pas la situation dans son ensemble. L’Allemagne a une population démographique similaire et pourtant son nombre de morts est d’un tiers de celui de l’Italie malgré sa population plus importante de 83 millions d’habitants. L’Allemagne a enregistré vendredi son plus grand nombre quotidien de victimes de coronavirus – 598 – mais ne compte que 21000 morts au total.

Les analystes soulignent les dépenses de santé par habitant plus élevées de l’Allemagne à long terme, ce qui a entraîné une plus grande capacité de soins intensifs, de meilleures capacités de dépistage et de dépistage et des ratios de médecins et d’infirmières plus élevés par rapport à la population. Mais l’Allemagne a également imposé un verrouillage plus tôt et plus léger cet automne et est maintenant sur le point de le resserrer.

«Si vous pouvez agir plus tôt, même un peu plus léger dans les mesures, elles fonctionnent mieux que d’agir durement un peu plus tard ou trop tard», a déclaré Matteo Villa, chercheur à l’Institute for International Political Studies, un groupe de réflexion basé à Milan.

L’Italie, a-t-il dit, a attendu trop longtemps après que les infections aient commencé à augmenter en septembre et octobre pour imposer des restrictions et n’a pas suffisamment renforcé son système médical pendant l’accalmie estivale.

« Si vous regardez la France et le Royaume-Uni, vous pouvez voir que l’Italie a fait bien pire », a-t-il déclaré. « Et si vous regardez une population comparable avec des données démographiques similaires, à savoir l’Allemagne, l’Italie a fait bien pire. »

Avec une autre vague d’infections qui craint d’être imminente avec les visites de Noël et la saison de la grippe hivernale, beaucoup se demandent combien d’autres vont mourir.

Les médecins ont blâmé les problèmes systémiques du système de santé italien, en particulier dans la Lombardie la plus durement touchée, pour ne pas avoir répondu de manière adéquate. Ils ont cité la croissance des hôpitaux privés en Lombardie ces dernières années au détriment des hôpitaux publics. L’exode des cerveaux et les obstacles bureaucratiques ont entraîné une diminution du nombre de médecins qui entrent en pratique, tandis que les médecins généralistes se sont plaints d’un manque de soutien alors qu’ils étaient l’épine dorsale du système.

Près de 80 000 agents de santé italiens ont été infectés et 255 médecins sont décédés.

«Nous avons demandé un verrouillage début novembre car la situation à l’intérieur des hôpitaux était déjà difficile», a déclaré le Dr Filippo Anelli, responsable de l’association des médecins du pays. «Nous avons vu que cela fonctionnait au printemps et nous a permis de sortir de COVID. Si cela avait été fait, les chiffres diminueraient probablement aujourd’hui. »

Mais le gouvernement italien a résisté à la réimposition d’un verrouillage national cet automne, sachant l’impact dévastateur sur une économie qui commençait à peine à reprendre vie après la fermeture printanière.

Au lieu de cela, le 3 novembre, le gouvernement a divisé le pays en trois zones à risque avec des restrictions variables. Mais à ce moment-là, les infections doublaient chaque semaine depuis près d’un mois et les hôpitaux étaient déjà débordés à Milan et à Naples.

L’Italie est également entrée dans la pandémie mal préparée. Il comptait moins de lits en USI que la moyenne des pays développés. Et ces dernières semaines, des reportages d’enquête ont noté que l’Italie n’avait pas mis à jour son plan de préparation à une pandémie de grippe depuis 2006 – ce qui pourrait aider à expliquer sa pénurie critique d’équipements de protection dès le début et sa réponse initiale chaotique à la pandémie.

Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, qui a été publié puis immédiatement retiré du site Web de l’OMS, a noté que le plan 2006 de l’Italie avait simplement été «reconfirmé en 2017» sans être mis à jour. Le rapport a déclaré que le plan était «plus théorique que pratique» et que lorsque le COVID-19 a frappé, tout s’est déchaîné.

«Non préparés à un tel afflux de patients gravement malades, la réaction initiale des hôpitaux a été improvisée, chaotique et créative», indique le rapport.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré qu’elle avait retiré le rapport parce qu’il contenait «des inexactitudes et des incohérences», et a ensuite décidé de ne pas le republier parce qu’elle avait développé d’autres moyens d’évaluer les réponses des pays.

L’Italie s’est également classée 31e – entre l’Indonésie et la Pologne – dans une enquête menée en 2019 auprès de 195 pays compilée par l’Indice de sécurité sanitaire mondial évaluant les capacités à répondre à une pandémie ou à une autre crise des soins de santé. L’Italie a obtenu de très mauvais résultats en matière d’intervention d’urgence, de préparation et de communication avec les agents de santé pendant une crise.

Les représentants du gouvernement admettent qu’ils ont été pris au dépourvu, mais ont fermement défendu leur réponse à la résurgence comme étant scientifiquement solide et proportionnée pour empêcher l’économie de s’effondrer. Domenico Arcuri, le commissaire du gouvernement chargé des virus, a déclaré jeudi que les restrictions de novembre aplatissaient la courbe d’infection de l’Italie.

«Les infections quotidiennes diminuent, les admissions à l’hôpital diminuent, le nombre de personnes qui sont malheureusement admises aux soins intensifs diminue», a déclaré Arcuri.

C’est un petit réconfort pour Marcella Polla, qui a annoncé le décès de sa tante de 90 ans sur Facebook le 6 décembre, affirmant qu’elle avait attrapé le virus dans un hôpital en octobre après des complications suite à une angioplastie.

«Ma tante était coriace, faite de fibre Trentino», a écrit Polla en expliquant l’extraordinaire photo qu’elle a postée de sa tante, se tenant debout sur un ensemble d’anneaux de gymnastique cette année. «Je veux me souvenir d’elle comme ça, même si l’idée qu’elle et tant d’autres meurent seuls et ensuite mis dans un sac mortuaire me tourmente.

