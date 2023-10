Dix mille pas quotidiens ne sont peut-être plus la solution idéale pour la santé cardiaque.

Un autre objectif d’exercice plus faible pourrait être encore plus efficace pour réduire le risque de décès prématuré, ont suggéré les chercheurs.

Marcher seulement 2 700 pas par jour – soit environ 2 km (1,2 miles) – suffit à réduire le risque de mourir jeune ou de souffrir d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral, ont découvert les scientifiques.

Mais atteindre 8 700 réduit le risque jusqu’à 60 pour cent, selon une étude.

Les résultats fournissent « des objectifs simples et concrets concernant le nombre de pas quotidiens », ont indiqué les chercheurs.

Marcher seulement 8 000 pas par jour, soit 6,4 km, peut réduire le risque de décès prématuré, 7 000 personnes réduisant de plus de moitié le risque de maladie cardiovasculaire. Selon l’étude, plus de 8 000 personnes n’apportent qu’un bénéfice supplémentaire minime, malgré ce que disent les gourous du fitness.

L’équipe, dirigée par des chercheurs de l’Université de Grenade en Espagne, a examiné 12 études internationales qui ont évalué l’effet des pas quotidiens sur la mortalité toutes causes confondues chez plus de 110 000 participants.

Résultats, publiés dans le Journal du Collège américain de cardiologiea montré que les participants qui marchaient 2 517 pas par jour avaient un risque de mourir prématurément de 8 % inférieur, par rapport à ceux qui ne marchaient que 2 000 pas par jour.

Pendant ce temps, atteindre 2 735 personnes a réduit de 11 pour cent le risque de souffrir d’une maladie cardiovasculaire.

Cependant, des bénéfices encore plus importants ont été constatés par ceux qui marchaient davantage.

Le seuil idéal pour réduire le risque de mourir prématurément était de 8 763, ce qui correspondait à un risque réduit de 60 %.

Pour les maladies cardiovasculaires, 7 126 pas par jour étaient associés à la plus forte baisse du risque, de 51 pour cent.

L’étude, à laquelle ont également participé des chercheurs des Pays-Bas, d’Espagne et des États-Unis, n’a trouvé aucune différence dans le nombre de pas idéal entre les hommes et les femmes.

Cependant, un rythme plus rapide était associé à un risque de mortalité réduit, quel que soit le nombre total de pas par jour.

L’auteur principal de l’étude, le professeur Francisco Ortega du département d’éducation physique et de sport de l’université de Grenade, a déclaré : « Traditionnellement, beaucoup de gens pensaient qu’il fallait faire environ 10 000 pas par jour pour obtenir des bienfaits pour la santé, une idée qui est venue du Japon. dans les années 1960 mais n’avait aucune base scientifique.

« Plus de pas ne sont jamais mauvais. Notre étude a montré que même 16 000 pas par jour ne présentent aucun risque.

«Au contraire, il existe des avantages supplémentaires par rapport à la marche de 7 000 à 9 000 pas par jour, mais les différences en matière de réduction des risques sont minimes.»

“En outre, l’objectif de progression doit être adapté à l’âge, les plus jeunes pouvant fixer un objectif plus élevé que les personnes plus âgées.”

Le Dr Esmée Bakker, chercheuse postdoctorale sur l’exercice aérobique et les maladies cardiovasculaires à l’Université de Grenade, a ajouté : « Ce qui rend notre étude différente est que, pour la première fois, nous avons fixé des objectifs clairs.

«Dans cette étude, nous montrons que des bénéfices mesurables peuvent être obtenus avec de légères augmentations du nombre de pas par jour, et que pour les personnes ayant de faibles niveaux d’activité physique, tous les 500 pas supplémentaires améliorent leur santé.»

Le Dr Bakker a ajouté : « La plupart des gens ne savent pas quels exercices sont considérés comme d’intensité modérée, ce qui rend difficile la vérification de leur conformité à cette norme d’exercice.

“Compter les pas est beaucoup plus simple, d’autant plus que la plupart des gens possèdent aujourd’hui un smartphone ou une montre connectée.”

Cependant, les chercheurs ont reconnu que l’étude n’avait pris en compte que le risque de décès et de maladies cardiovasculaires et n’avait pas examiné comment cela pouvait affecter d’autres facteurs, tels que qualité du sommeil et santé mentale.

De plus, ils ne se sont pas demandé si le nombre de pas idéal était le même entre différents groupes de population, tels que les populations plus âgées ou à faible revenu.

Mais les résultats s’ajoutent à une multitude de preuves selon lesquelles même des séances d’exercice mineures peuvent améliorer la santé.

Des études ont déjà montré que faire seulement 1 000 pas supplémentaires par jour pourrait réduire le risque de mortalité jusqu’à 12 à 15 pour cent.

L’objectif de 10 000 pas a été conçu dans le cadre d’une campagne de marketing japonaise pour un podomètre à la suite des Jeux olympiques de Tokyo de 1964.

À cette époque, l’accent était de plus en plus mis sur la forme physique dans le pays hôte et les entreprises avaient tenté de capitaliser sur l’engouement suscité par les Jeux.

Une campagne impliquait la commercialisation du podomètre de Yamasa appelé Manpo-kei, qui signifie littéralement « 10 000 pas-mètre » en japonais.

Mais ce chiffre arbitraire n’a jamais été fondé sur la science. Au lieu de cela, le nombre a été choisi parce que la référence était un joli chiffre rond et mémorable.

Environ 7,6 millions de Britanniques et 48 millions d’Américains vivent avec une maladie cardiovasculaire, terme général désignant un certain nombre de maladies affectant le cœur ou les vaisseaux sanguins.

Elle est généralement liée à une accumulation d’amas graisseux à l’intérieur des artères (athérosclérose) et à un risque accru de caillots sanguins.

On s’attend à ce que ces chiffres augmentent en raison du vieillissement et de la croissance de la population et de l’amélioration du taux de survie aux maladies cardiaques et circulatoires.

Cependant, les maladies cardiovasculaires peuvent être largement évitées en adoptant un bon mode de vie, comme en arrêtant de fumer, en adoptant une alimentation équilibrée, en faisant régulièrement de l’exercice et en réduisant sa consommation d’alcool, affirment les responsables de la santé.