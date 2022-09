Le nombre d’incendies en Amazonie au Brésil atteint son plus haut niveau en cinq ans en août

MANAUS, Brésil (AP) – Plus d’incendies ont brûlé dans la forêt amazonienne brésilienne en août que n’importe quel mois en près de cinq ans, grâce à une augmentation de la déforestation illégale.

Les capteurs satellites ont détecté 33 116 incendies selon l’institut spatial national du Brésil. Les mois de saison sèche d’août et de septembre sont généralement les pires pour la déforestation et les incendies.

C’était aussi le pire mois d’août pour les incendies en 12 ans. Cela inclut août 2019, lorsque les images de la forêt tropicale en feu ont choqué le monde et suscité les critiques des dirigeants européens. Bolsonaro avait récemment pris ses fonctions et bouleversait l’application de la loi environnementale, affirmant que les criminels ne devraient pas être condamnés à une amende et promettant le développement de l’Amazonie.

Le président d’extrême droite a alors minimisé les incendies qui faisaient rage et continue de le faire aujourd’hui. Il a déclaré au réseau médiatique Globo le 22 août – le pire jour pour les incendies en 15 ans – que la critique faisait partie d’un effort visant à saper le secteur agroalimentaire du pays.

“Le Brésil ne mérite pas d’être attaqué de cette manière”, a déclaré Bolsonaro, qui fait campagne pour sa réélection.

Les incendies sont évidents même à plusieurs centaines de kilomètres dans la plus grande ville d’Amazonie, Manaus, où la fumée est restée dans le ciel pendant des semaines.

Le feu en Amazonie est presque toujours délibérément allumé, principalement pour améliorer les pâturages du bétail ou brûler les arbres récemment abattus une fois qu’ils sont secs. Souvent, les incendies deviennent incontrôlables et se propagent dans des zones vierges de la forêt.

Après une période calme avec des précipitations inhabituellement élevées début août, les incendies ont commencé à se propager rapidement, a déclaré Ane Alencar, coordinatrice du projet Mapbiomas Fire, dirigé par un réseau d’organisations à but non lucratif, d’universités et de startups technologiques.

« Le taux de déforestation est très élevé. Cela signifie qu’il y a beaucoup d’arbres tombés prêts à brûler », a déclaré Alencar à l’Associated Press dans une interview Zoom. La saison des incendies sera encore plus intense en septembre.

Environ 20% de la superficie brûlée en Amazonie cette année a été déboisée récemment. Certains se trouvent dans des zones protégées ciblées par les accapareurs de terres, selon une analyse du Center of Life Institute, une organisation brésilienne à but non lucratif, basée sur la base de données Global Fire Emissions de la NASA.

Un exemple est le parc d’État Cristalino II dans le Mato Grosso, une zone protégée récemment déclarée illégale par un tribunal d’État. Le parquet a fait appel de cette décision, mais la dissolution légale a semblé donner une licence aux déboiseurs, déclenchant une vague de destruction. Au cours des dernières semaines seulement, un incendie a détruit près de 40 kilomètres carrés (15 miles carrés) dans le parc, malgré la présence de pompiers, selon le Center of Life Institute.

Un incendie généralisé signifie que le Brésil ne parvient pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre, car près de la moitié de la pollution par le carbone du pays provient de la conversion des terres. La forêt amazonienne est un important absorbeur de carbone pour la planète, mais la combustion du bois libère ce carbone dans l’atmosphère.

Lors du sommet sur le climat COP26 plus tôt cette année, le gouvernement Bolsonaro a promis d’arrêter toute déforestation illégale d’ici 2028. Jusqu’à présent, au cours de son mandat, la perte de forêts a atteint un sommet en 15 ans.

« Si le Brésil veut réduire ses émissions de carbone, la première chose à faire est de réduire la déforestation. Et la seconde est de réduire l’utilisation du feu », a déclaré Alencar.

Fabiano Maisonnave, Associated Press