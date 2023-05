Le nombre d’immigrants ne diminuera que si nous mettons fin aux incitations à importer des travailleurs

HIDDEN dans le nombre record d’immigration de cette semaine était un fait choquant : les visas de travail délivrés aux ressortissants étrangers ont doublé depuis 2019.

En raison de l’incapacité du gouvernement à former des centaines de milliers de nos jeunes ou à remettre les gens au travail, l’économie dépend de bas salaires et d’une main-d’œuvre bon marché.

Écrivant pour The Sun dimanche, Sir Keir Starmer explique pourquoi il pense que le nombre record d’immigration est le résultat de la délivrance de visas de travail par le gouvernement Crédit : PA

Il dit que le gouvernement n’a pas réussi à former des milliers de jeunes ou à remettre les gens au travail Crédit : Getty

Après 13 ans, les promesses en l’air des conservateurs se sont effondrées. Il est temps de devenir réel à ce sujet.

Bien sûr, nous devons être fiers de la façon dont nous accueillons les gens ici. Cela a toujours fait partie de notre histoire nationale.

Mais si nous ne nous efforçons pas sérieusement d’offrir une meilleure formation, des compétences et des opportunités aux travailleurs britanniques, notre économie continuera de s’effondrer en deuxième vitesse.

Nous ne pourrons pas rivaliser dans la course aux emplois et aux industries du futur.

Nous n’exploiterons pas l’énorme potentiel que nous avons.

Tirer sur le levier de l’immigration ne remplace pas un plan approprié.

Nous voulons que l’immigration diminue. Les Britanniques veulent que l’immigration diminue.

Si nous voulons construire une meilleure Grande-Bretagne, l’apprentissage est le point de départ.

Les entreprises s’arrachent les cheveux face à la pénurie de compétences.

Pourtant, d’énormes sommes d’argent pour la formation ne sont pas dépensées et le nombre de personnes commençant un apprentissage est en chute libre.

C’est une parodie. Les apprentissages sont un billet pour un avenir meilleur.

Ils sont le meilleur outil dont nous disposons pour mettre fin au snobisme culturel envers l’apprentissage professionnel. Il est urgent de les développer.

En travaillant avec les entreprises et les employés, nous veillerons à ce que les gens puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour progresser.

Nous réglerons le problème de la taxe d’apprentissage défaillante du gouvernement afin que les travailleurs britanniques aient la formation et les qualifications dont ils ont besoin pour saisir les opportunités de l’avenir.

Les jeunes ont désespérément besoin d’opportunités mais n’obtiennent pas la direction dont ils ont besoin.

Cette orientation devrait être accessible à tous, par l’intermédiaire de conseillers d’orientation appropriés et compétents.

Et nous devrions ramener les stages de deux semaines en milieu de travail.

Mais nous devons aussi mettre fin à la culture qui encourage les entreprises à embaucher à l’étranger plutôt qu’à former des gens ici.

Mission vitale

Dans les secteurs en pénurie, les travailleurs étrangers peuvent être payés 20 % de moins que le taux en vigueur.

C’est mauvais pour ceux qui viennent travailler ici, mauvais pour les travailleurs britanniques et mauvais pour les affaires.

Le chef de l’opposition promet que les travaillistes établiront des plans appropriés pour investir dans la formation à domicile Crédit : Getty

Le travail supprimerait cela et veillerait à ce que les entreprises qui ont besoin d’embaucher à l’étranger paient le taux en vigueur et établissent des plans appropriés pour investir dans la formation dans leur pays.

Ce sont des solutions pratiques et de bon sens.

Je viens d’une famille ouvrière. Mon père était outilleur, ma mère était infirmière.

Tout au long de la crise du coût de la vie, j’ai gardé avec moi le souvenir d’avoir eu notre téléphone coupé parce que nous ne pouvions pas payer les factures.

Je sais ce que ça fait de lutter pour joindre les deux bouts.

Mais je me souviens aussi que peu importe la difficulté des choses, nous avons toujours été optimistes.

« Travaillez dur et vous avancerez dans la vie », c’est quelque chose que tous les parents disent à leurs enfants.

Pour trop de gens, ce n’est plus vrai. Les gens travaillent plus dur, paient plus, reçoivent moins.

Si nous voulons prouver que les opposants ont tort et réaliser le potentiel de la Grande-Bretagne, il est essentiel que nous en fassions un pays où le travail acharné paie et où les gens peuvent tirer le meilleur parti de leurs talents.

Dans les semaines à venir, j’exposerai la mission vitale de Labour : offrir des opportunités à tous. Ce ne sera ni simple ni facile. Cela signifiera affronter ceux qui rejettent le changement.

Mais je n’ai jamais esquivé ces combats auparavant.

Je ne vais pas commencer maintenant, alors que le prix pour la Grande-Bretagne est si grand.