Plus de la moitié de l’Angleterre est soumise aux mesures de verrouillage les plus strictes du pays et les gens ont reçu l’ordre de rester chez eux, mais le coronavirus se propage toujours à un rythme alarmant. Les hôpitaux traitent plus de patients qu’à tout moment pendant la pandémie, et il y a un débat croissant sur la possibilité de permettre à des dizaines de milliers d’étudiants de retourner en classe après les vacances.

Les scientifiques du pays ont déclaré qu’une variante plus contagieuse du virus était à l’origine de l’augmentation des cas et, ayant déjà imposé de sévères restrictions à plus de 48 millions de personnes, on ne sait toujours pas quels autres outils le gouvernement a à sa disposition pour lutter contre l’épidémie contrôle.

Il y a eu 41 385 nouveaux cas confirmés en laboratoire signalés lundi, le chiffre le plus élevé jamais enregistré en une seule journée. Le National Health Service a déclaré qu’il y avait maintenant plus de 20 000 personnes à l’hôpital, plus qu’au pic de la pandémie en avril.

Le gouvernement devant se réunir pour évaluer les restrictions actuelles mercredi, le Premier ministre Boris Johnson est sous pression pour imposer un autre verrouillage national et déplacer les étudiants – en particulier les plus âgés dans les collèges et les écoles secondaires, qui pourraient être plus facilement infectés par la nouvelle variante du virus. – à l’apprentissage à distance.