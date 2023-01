Le nombre d’entrées de migrants en Europe au plus haut depuis six ans

BRUXELLES (AP) – Le nombre de tentatives de migrants pour entrer dans l’Union européenne sans autorisation a atteint environ 330 000 l’année dernière, le nombre le plus élevé depuis 2016, a annoncé vendredi l’agence des garde-frontières et des garde-côtes de l’UE.

Près de la moitié des tentatives de 2022 ont été effectuées par voie terrestre dans la région des Balkans occidentaux, a déclaré l’agence européenne Frontex, selon ses “calculs préliminaires”. Quelle que soit la voie d’entrée, les Syriens, les Afghans et les Tunisiens représentaient ensemble environ 47 % des tentatives de franchissement des frontières.

Les hommes représentaient plus de 80% des tentatives d’entrée, a déclaré Frontex. L’agence calcule les tentatives d’entrée plutôt que le nombre de personnes essayant d’entrer en Europe car il est souvent difficile d’identifier les migrants, qui voyagent régulièrement sans passeport, et certains peuvent essayer d’entrer plusieurs fois.

Les personnes qui arrivent aux frontières de l’Europe pour demander l’asile ont une chance raisonnable d’être admises, tandis que celles qui viennent sans visa à la recherche d’un emploi et d’une vie meilleure sont pour la plupart refoulées.

Plus d’un million de personnes, pour la plupart des Syriens fuyant le conflit, sont entrées dans l’UE en 2015, submergeant les structures d’accueil et déclenchant l’une des plus grandes crises politiques du bloc des 27 pays.

Les pays membres se disputent toujours pour savoir qui devrait assumer la responsabilité des personnes arrivant sans autorisation et si leurs voisins et partenaires devraient être obligés d’aider. Les tentatives de réforme du système d’asile du bloc ont fait peu de progrès.

Les derniers chiffres de Frontex n’incluaient pas près de 13 millions de réfugiés ukrainiens recensés aux frontières extérieures de l’UE entre février et décembre. Des mesures d’urgence spéciales ont été introduites pour faciliter leur entrée et les aider à trouver un logement, une formation et des emplois à court terme.

Le nombre de personnes effectuant des voyages potentiellement périlleux à travers la mer Méditerranée dans des bateaux et des canots pneumatiques mal équipés et souvent surchargés a continué d’augmenter l’année dernière. Frontex a déclaré que bien plus de 100 000 tentatives de franchissement ont été enregistrées, soit environ 50 % de plus qu’en 2021.

Egyptiens, Tunisiens et Bangladais ont été jugés en plus grand nombre. L’agence a déclaré qu’en 2022, le plus grand nombre de personnes en cinq ans est arrivé de Libye, le principal point de départ en Afrique du Nord. Le nombre de personnes quittant la Tunisie a atteint le plus haut niveau de l’histoire récente.

