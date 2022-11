Le nombre d’enfants tués lors d’une action de l’armée britannique en Afghanistan révélé – association caritative

Les décès seraient quatre fois plus élevés qu’on ne le pensait auparavant

Au moins 64 enfants ont perdu la vie lors d’opérations militaires britanniques en Afghanistan, a rapporté mardi l’organisation caritative Action on Armed Violence (AAOV), citant des données obtenues grâce à des demandes d’accès à l’information.

Ce nombre est quatre fois supérieur à celui précédemment reconnu par le ministère britannique de la Défense.

Les décès sont survenus entre 2006 et 2014, lorsque la Grande-Bretagne participait à la lutte menée par les États-Unis contre les talibans, a indiqué le groupe. Auparavant, seuls 16 décès d’enfants avaient été confirmés, alors que le nombre réel pourrait atteindre 135, a ajouté l’AAOV.

Dans 27 cas où l’âge était indiqué, la victime moyenne avait six ans. Le plus jeune n’avait qu’un an, tandis que le plus âgé avait 15 ans. Les cas incluent des enfants tués dans des frappes aériennes et des échanges de tirs, ainsi que des tirs à proximité de postes de contrôle.

“Il n’y a absolument aucune preuve qu’il y ait eu un ciblage délibéré de civils ou d’enfants par l’armée britannique, et ces tragédies doivent être anéanties en raison d’un mauvais ciblage, d’une utilisation excessive d’armes lourdes ou de combats dans des zones peuplées”, a déclaré l’organisme de bienfaisance, ajoutant que les autorités n’avaient pas fourni suffisamment de détails sur les circonstances de chaque décès.

Selon l’AAOV, le gouvernement britannique a versé 144 593 £ (165 390 $) en compensation pour des incidents impliquant des décès confirmés d’enfants. “Si nous n’incluons que les réclamations impliquant des décès d’enfants, 36 décès dus à 27 incidents, le paiement moyen par victime est de 1 656 £ (1 891 $)”, dit l’organisme de bienfaisance.