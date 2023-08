Le nombre d’enfants en crise de santé mentale atteint un niveau record en Angleterre

Le nombre d’enfants en crise de santé mentale a atteint des niveaux record en Angleterre, analyse de Données de l’ENM par l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale YoungMinds montre.

Pour la première fois, les renvois urgents de moins de 18 ans vers des équipes de crise en santé mentale ont atteint plus de 3 500 en mai, trois fois plus qu’en mai 2019. Et au cours de l’année jusqu’en mars 2023, il y a eu 21 555 renvois urgents vers des équipes de crise en santé mentale, en hausse 46% sur 2022, a constaté l’association caritative.

Ce sont des enfants présentant les symptômes de santé mentale les plus aigus, qui pourraient autrement avoir besoin d’aller à l’hôpital pour psychose, automutilation grave ou tentatives de suicide.

En plus des 3 732 renvois urgents, les données mensuelles du NHS révèlent que le nombre d’enfants et de jeunes sous traitement ou en attente de soins a également atteint de nouveaux records, avec 466 250 renvois ouverts vers les services de santé mentale des enfants et des jeunes (CAMHS) en mai. .

Laura Bunt, directrice générale de YoungMinds, a déclaré que les chiffres étaient « indicatifs d’un système défaillant et d’un gouvernement qui a refusé d’écouter les jeunes qui exigent des changements ».

«Nous sommes maintenant dans une urgence de santé mentale et le gouvernement doit maîtriser l’ampleur de cette crise. De nombreux jeunes doivent attendre des mois et des années pour accéder à de l’aide, tandis que de nombreux autres se font dire qu’ils n’atteignent pas le seuil d’orientation vers des services de santé mentale. Aucun jeune ne devrait être laissé en attente d’aide alors que sa santé mentale se détériore.

Les nouvelles données coïncident avec la publication d’un rapport intérimaire sur les promesses du gouvernement stratégie des conditions majeures, qui vise à gérer plus efficacement le cancer, les troubles musculo-squelettiques, les maladies respiratoires chroniques, les troubles mentaux et la démence. Cette stratégie remplacera le plan de santé mentale à long terme, qui devait être publié plus tôt cette année. Mais YoungMinds a déclaré que l’abandon du plan décennal de santé mentale avait « retardé davantage l’action du gouvernement pour la santé mentale des jeunes » et que la nouvelle stratégie « est bien en deçà de ce qui est nécessaire ».

« Le rapport intérimaire sur la stratégie des maladies majeures ne fournit aucune clarté sur la manière dont le gouvernement prévoit de faire face à l’urgence croissante de la santé mentale des jeunes », a déclaré Bunt. « Il ne cite pas la santé mentale comme une préoccupation majeure pour la santé des jeunes, et il ne donne aucune assurance que cette stratégie améliorera les services de santé mentale pour les jeunes.

« La santé mentale des jeunes doit être au cœur de cette stratégie et nous devons voir un plan clair sur la manière dont ils vont réduire la prévalence. »

En réponse aux conclusions, la porte-parole de l’éducation libérale démocrate, Munira Wilson, a appelé à une action urgente. « Il est honteux que des milliers d’enfants ayant un besoin urgent d’aide aient du mal à accéder aux services de santé mentale. Cela ne peut pas durer », a-t-elle déclaré.

« Ce gouvernement conservateur a détruit notre NHS et ce sont les enfants dans le besoin qui en paient le prix. »

Le Dr Elaine Lockhart, présidente de la faculté de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Royal College of Psychiatrists, a déclaré que la crise de la santé mentale avait « un impact dévastateur sur le bien-être de nos enfants et de nos jeunes ».

« Les services font de leur mieux pour répondre à cette augmentation de la demande de traitement, mais le manque de personnel et de ressources les empêche de voir rapidement les patients. Cela contribue à une spirale néfaste dans laquelle de nombreux jeunes sont placés sur de longues listes d’attente, ce qui peut entraîner une aggravation de leurs symptômes avec le temps et les amener éventuellement à se présenter aux services en situation de crise.

La commissaire à l’enfance, Dame Rachel de Souza, a déclaré : « Je suis vraiment préoccupée par ces derniers chiffres. Nous devons nous assurer que le soutien est disponible pour les enfants dès le début, que l’accent est mis sur le soutien avant que les problèmes ne s’aggravent et que les soins sont disponibles pour tous les enfants qui en ont besoin et en temps opportun. Je veux voir des équipes de soutien en santé mentale mises en place dans chaque école d’ici la fin de 2025 et une concentration lucide sur les besoins spécifiques des enfants dans les investissements gouvernementaux en santé mentale.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Nous investissons des sommes record de financement pour renforcer le soutien en santé mentale des enfants, et nous étendons la couverture des équipes de soutien en santé mentale à au moins 50% des élèves en Angleterre par le fin mars 2025.

«Nous investissons également 2,3 milliards de livres sterling supplémentaires par an dans les services de santé mentale du NHS d’ici mars 2024, de sorte que 345 000 enfants et jeunes supplémentaires pourront accéder plus rapidement au soutien en santé mentale financé par le NHS.

« Notre stratégie historique sur les maladies majeures se concentrera sur six grands groupes de maladies – cancers, santé mentale, maladies cardiovasculaires (y compris les accidents vasculaires cérébraux et le diabète), démence, maladies respiratoires chroniques et troubles musculo-squelettiques – qui représentent environ 60 % des problèmes de santé et des troubles précoces. mort en Angleterre.