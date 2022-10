Le nombre d’électeurs qui ont voté pour les élections municipales de l’Ontario est en baisse. Voici pourquoi c’est important

Dorothy McCabe était ravie de remporter la course à la mairie de Waterloo lundi soir.

Elle n’était cependant pas ravie de voir que seulement 27 % des habitants de la ville du sud de l’Ontario se sont rendus aux urnes, selon les chiffres de la région de Waterloo.

McCabe, qui remplacera Dave Jaworsky en tant que maire, a déclaré qu’il était “troublant” en tant que candidat de voir une baisse du taux de participation électorale – il était de 34,22% des électeurs éligibles en 2018 – en particulier parce que la politique municipale joue un rôle si important dans ce que nous utilisons tous les jours, des routes à l’eau et aux égouts et aux parcs de quartier.

“C’est évidemment très problématique”, a déclaré McCabe dans une interview avec CBC Kitchener-Waterloo. L’édition du matin le mardi matin.

“J’ai quelques idées potentielles sur ce que nous pouvons faire à ce sujet, mais je pense qu’il y a des solutions à long terme que nous devons examiner pour amener les gens” à voter.

McCabe a déclaré que cela concernait les gens qui n’avaient pas pris le temps de voter pour les personnes qui prendraient des décisions clés concernant leurs communautés.

“Nous allons devoir faire quelque chose, voir s’il y a un moyen de changer cela parce que voter est important.”

Dorothy McCabe a été élue prochaine mairesse de Waterloo, en Ontario, lors des élections municipales de lundi, mais a été déçue que moins de 30 % des électeurs éligibles de la ville aient voté. (Erin Watt, Erin Watt Photographie)

Si vous n’avez pas voté en 2022, vous êtes loin d’être seul. Le taux de participation était en baisse dans de nombreuses municipalités de l’Ontario.

Selon premiers chiffres de l’Association des municipalités de l’Ontario, le taux de participation a été de 36 % dans 301 des 444 municipalités qui ont organisé des élections locales. Les chiffres préliminaires suggèrent que le pourcentage pourrait être inférieur à celui de l’élection de 2018.

Robert Williams, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de Waterloo, a déclaré que le faible taux de participation était sa plus grande surprise de la soirée et “une préoccupation”.

“J’avais pensé qu’il y avait une plus grande attention à certaines des questions soumises à certains des conseils et commissions scolaires qui entraîneraient une certaine participation. Apparemment, cela ne s’est pas produit”, a-t-il déclaré dans une interview avec CBC KW.

L’édition du matin – KW10:09La faible participation électorale est la plus grande surprise de la soirée pour cet observateur politique de la région de Waterloo Robert Williams, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de Waterloo, revient sur les courses dans la région de Waterloo et propose les moments forts et les surprises de la soirée.

Faible taux de participation dans le sud de l’Ontario

En décomposant davantage les chiffres des municipalités, voici à quoi ressemblaient les choses dans la région de Waterloo, par rapport à il y a quatre ans, selon les chiffres des greffiers des villes et des cantons sur les sites Web municipaux :

Kitchener : 20,26 % des électeurs éligibles ont voté, contre 28,22 %.

Waterloo : 27,18 % des électeurs admissibles ont fait leur marque, contre 34,22 %.

Cambridge : 28,87 % des électeurs éligibles ont voté, contre 33,04 %.

Canton de Wellesley : 24,15 % des électeurs éligibles ont voté, contre 32,8 %.

Le canton de North Dumfries n’a pas signalé les chiffres de participation électorale et n’a pas répondu à la demande de CBC KW pour les chiffres.

Mais deux municipalités de palier inférieur de la région de Waterloo ont en fait enregistré une augmentation de la participation électorale par rapport à 2018 :

Le canton de Woolwich a vu 34,7% des électeurs éligibles voter pour les élections de lundi, contre 31,3%.

Le canton de Wilmot a déclaré qu'”un peu plus” de 40% des électeurs éligibles ont voté, contre 37,8%.

Le greffier de Wilmot, Arthur Flach, a déclaré dans un communiqué que la majorité des bulletins de vote – 67% – ont été déposés en ligne et par téléphone. Flach a déclaré que le taux de participation était “plus élevé que d’habitude” et a dépassé les trois élections municipales précédentes.

Certaines des autres municipalités signalant une baisse du nombre d’électeurs par rapport à il y a quatre ans comprennent :

Guelph : 27,84 % des électeurs admissibles ont voté, contre 37,16 %.

Stratford : 43,9 % des électeurs éligibles ont voté, contre 49,7 %.

Londres : 25,5 % des électeurs éligibles ont voté, contre 39,4 %.

Hamilton : 35,4 % des électeurs éligibles ont voté, contre 38,36 %.

Windsor : 31,57 % des électeurs admissibles ont voté, contre 35 % auparavant.

Toronto : 29 % des électeurs admissibles se sont rendus, une forte baisse par rapport à 41 %.

“Déçu mais pas surpris”

Leah Levac, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université de Guelph, a déclaré que la baisse de la participation électorale d’une élection à l’autre est une tendance inquiétante.

“Quand j’ai commencé à regarder les chiffres tôt ce matin, j’étais, disons-le, peut-être déçue mais pas surprise”, a-t-elle déclaré.

Levac a déclaré que le vote est une partie importante du processus démocratique, mais que tout le monde n’exerce pas ce droit.

Elle a dit qu’il ne suffit pas de dire que les gens sont simplement apathiques et s’en fichent. Certaines personnes peuvent simplement être satisfaites du statu quo et ne pas croire que cela changera lors d’une élection, surtout s’il y a un candidat sortant dans la course.

“Peut-être que le statu quo est absolument l’une des raisons et potentiellement encore plus répandu … parce que l’avantage de la titularisation est assez fort. Les personnes qui ont déjà été élues ou qui servaient déjà ont un fort avantage à être réélues, et donc si vous êtes satisfait de vos élus actuels, vous pourriez être satisfait de savoir qu’ils sont susceptibles d’être réélus », a-t-elle déclaré.

“A l’inverse, même si vous n’êtes pas satisfait de vos élus actuels, vous pourriez être découragé de voter car vous savez qu’ils sont susceptibles d’être réélus de toute façon.”

Leah Levac, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université de Guelph, affirme qu’il est important que des personnes d’âges et d’horizons différents votent, car elles aident à choisir des candidats qui reflètent leurs propres expériences et intérêts.

Levac a déclaré qu’il fallait faire plus pour amener les jeunes et les personnes d’horizons divers dans les bureaux de vote, car les recherches ont également montré que les personnes qui ont tendance à voter sont souvent plus âgées, plus riches, éduquées et propriétaires.

“Lorsque vous combinez cette bande assez étroite de la population avec un taux de vote global en baisse, vous obtenez une influence démesurée pour un segment plus petit de la population”, a déclaré Levac.

“C’est un problème parce que cela ne représente pas le large éventail d’intérêts et d’expériences des résidents d’une municipalité, et je pense donc qu’il est vraiment important que la participation électorale reflète ce large éventail d’expériences”, a-t-elle ajouté.

“Si les taux de vote continuent de diminuer, alors je pense que l’orientation ou les priorités de celui qui est le public votant cohérent devient de plus en plus étroite, ce qui est un problème pour la démocratie, mais c’est aussi un problème pour le bon fonctionnement d’une société diversifiée.”