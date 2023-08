Le nombre de voyous au couteau s’échappant de prison a plus que doublé en dix ans, révèlent les chiffres

LE nombre de voyous au couteau évitant la prison a plus que doublé en une décennie, selon les chiffres.

Quelque 4 800 délinquants ont été condamnés à des peines avec sursis, contre 2 213 en 2013.

Le nombre de casseurs qui évitent la prison a plus que doublé depuis 2013 Crédit : Getty

Le nombre d’avertissements et d’amendes pour crimes au couteau a également diminué au cours des dix dernières années.

Cela survient alors que les prisons britanniques se remplissent, avec 87 012 personnes derrière les barreaux, soit une hausse d’environ 6 000 en 12 mois.

Le secrétaire fantôme du parti travailliste, Steve Reed, a déclaré que les conservateurs étaient « absents de la lutte contre la criminalité au couteau ».

« Les crimes commis au couteau restent impunis, détruisant des milliers de jeunes vies, dévastant des familles et laissant un sillage de violence dans les communautés.

« Le gouvernement va se mobiliser et fournir les places de prison dont nous avons besoin pour garantir que les criminels dangereux soient derrière les barreaux et attirera 13 000 policiers de quartier et PCSO supplémentaires dans les rues. »

Le parti de Sir Keir Starmer a affirmé qu’il réduirait la criminalité en une décennie s’il parvenait au numéro 10.

Alors que de plus en plus de malfaiteurs sont incarcérés, l’espace dans les prisons britanniques est de plus en plus réduit.

Le ministère de la Justice a insisté sur le fait qu’il y avait eu une augmentation du nombre de personnes incarcérées pour crimes au couteau, passant de 4 611 en 2013 à 5 798 cette année jusqu’à présent.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « De plus en plus de criminels porteurs d’un couteau sont envoyés en prison pour des durées plus longues qu’il y a dix ans et nous avons également durci les peines afin que les récidivistes avec un couteau soient plus susceptibles de passer du temps derrière les barreaux. »