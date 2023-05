Le nombre de visiteurs étrangers au Canada a doublé par rapport à l’an dernier

Les données de Statistique Canada montrent que le nombre de résidents d’outre-mer au Canada a presque doublé, atteignant 281 400 en mars 2023 alors que ce nombre était de 148 900 visiteurs l’an dernier en mars.

Bien que les voyages au Canada soient toujours inférieurs aux niveaux pré-pandémiques, le rapport de StatCan publié mardi révèle que le Canada fait des progrès significatifs en matière d’accueil des touristes, ayant atteint environ les quatre cinquièmes (81,13%) des niveaux pré-pandémiques de visiteurs étrangers au cours de la même mois en 2019.

En ce qui concerne les pays d’origine des visiteurs étrangers au Canada, les données de mars 2023 montrent que plus des deux cinquièmes (114 700) sont arrivés d’Europe, contre 68 800 en mars 2022 et atteignant les quatre cinquièmes (83,7 %) du niveau vu en mars 2019.

Sur le nombre total de visiteurs étrangers, 72 400 sont venus d’Asie, soit plus de la moitié (58,5%) du nombre d’arrivées en mars 2019.

Les données indiquent également qu’il y a eu environ 1,1 million de voyages effectués par des résidents américains. Ce chiffre est près de deux fois et demie plus élevé que le nombre de voyages effectués par les résidents américains en mars 2022 (465 200) et représente environ les trois quarts (74,4 %) des voyages effectués en mars 2019.

Selon les données, sur 1,1 million d’arrivées aux États-Unis, 779 400 se sont faites en automobile, et 52,6 % d’entre elles étaient des retours le jour même. Il montre que le nombre d’arrivées en automobile a également été multiplié par deux et demi par rapport au même mois en 2022 (310 300) et a atteint plus des trois quarts (76,3 %) en mars 2019.

Le nombre de Canadiens qui ont effectué un retour de voyages aux États-Unis a atteint 3,3 millions, ce qui représente une augmentation significative de deux fois et demie par rapport à mars 2022 (1,3 million de voyages) et 82,6 % du niveau enregistré au cours du même mois en 20219.

Le rapport montre également que sur le total des voyages aller-retour des résidents canadiens en mars 2023, deux millions de voyages ont été effectués en automobile, dont les deux tiers (61,1 %) ont eu lieu le même jour. De plus, 1,3 million par avion (plus que doublé par rapport au même mois en 2022) et une augmentation de 14,0 % par rapport à mars 2019.

Selon StatCan, il s’agit du septième mois consécutif au cours duquel le nombre de voyages aller-retour en avion a dépassé le niveau d’avant la pandémie, à partir de septembre 2022.

En ce qui concerne les résidents canadiens qui ont voyagé à l’étranger, les données montrent que 915 200 résidents canadiens ont fait des allers-retours d’outre-mer en mars 2023, en hausse de 33,6 % par rapport à la même période l’an dernier et correspondaient à près des deux tiers (63,3 %) en 2019.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.