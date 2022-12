Le nombre de visiteurs de la Coupe du monde en deçà de l’objectif du Qatar

Le Qatar a reçu un peu plus de 765 000 visiteurs au cours des deux premières semaines de la Coupe du monde, selon un rapport des organisateurs obtenu par Reuters, en deçà des attentes du pays pour un afflux de 1,2 million au cours de l’événement d’un mois.

Une énorme augmentation du nombre de visiteurs à ce stade est peu probable avec seulement huit équipes restant à Doha et huit matchs restants sur les 64 du tournoi qui a débuté le 20 novembre.

Les organisateurs avaient précédemment identifié la période de pointe pour les visiteurs internationaux comme étant du 24 au 28 novembre pendant la phase de groupes chargée, lorsque 32 équipes disputaient quatre matchs par jour.

Le rapport du 7 décembre a été préparé par le Comité suprême pour la livraison et l’héritage (SC), qui organise le tournoi, et indique que les 17 premiers jours de la Coupe du monde ont vu 765 859 visiteurs internationaux, dont plus de la moitié sont maintenant partis.

Le rapport a enregistré 1,33 million de détenteurs de billets de match et 3,09 millions de billets vendus dans les huit stades du Qatar pour le tournoi qui se termine le 18 décembre.

Un responsable qatari, qui n’a pas souhaité être nommé, a confirmé les chiffres. Le SC n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le tournoi du Qatar, le premier organisé au Moyen-Orient, est considéré comme l’un des plus chers en termes de billets, d’hôtels et d’alcool, dont la vente est restreinte.

Moins de visiteurs internationaux que prévu à l’origine a entraîné une surabondance inattendue d’hébergements, mais a également évité un surpeuplement majeur ou des problèmes de circulation au Qatar, le plus petit pays en termes de population et de superficie à accueillir la Coupe du monde.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE Ven Croatie vs Brésil 10 h HE Ven Pays-Bas contre Argentine 14 h HE Assis Maroc vs Portugal 10 h HE Assis Angleterre contre France 14 h HE 10 h HE = 15 h GMT

14 h HE = 19 h GMT

L’afflux de visiteurs représente une augmentation de 25 % de la population résidente du pays de 3 millions d’habitants, dont seulement 10 à 12 % sont des Qataris.

“Avec plus d’une semaine de compétition encore à venir, une vague de nouveaux visiteurs a commencé à arriver des nations qui se sont qualifiées pour les quarts de finale”, a déclaré le responsable qatari à Reuters.

On s’attend à ce que davantage de visiteurs affluent au Qatar pour des matchs populaires et après que le pays a levé les restrictions d’entrée pour les ressortissants et les résidents des autres États du Golfe.

La fréquentation cumulée des stades lors des 52 premiers matches était de 2,65 millions, selon le document.

Auparavant, l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, avait déclaré que la fréquentation des stades au Qatar avait dépassé la fréquentation des stades au cours d’une période correspondante lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Mardi, des centaines de supporters marocains se sont envolés pour le Qatar sur des vols spéciaux organisés avant la victoire de leur équipe sur l’Espagne. On s’attend à ce que des combats similaires soient organisés pour permettre aux fans de dernière minute de venir de l’étranger pour voir leurs équipes progresser dans les trois derniers tours du tournoi.

Les visiteurs au Qatar doivent obtenir une carte d’identité Hayya avant le voyage car elle sert également de visa d’entrée obligatoire pendant la période du tournoi. Mardi, le Qatar a abandonné cette exigence pour les pays du Conseil de coopération du Golfe.